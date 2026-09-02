El Nápoles apuesta por el Eldense para ceder al delantero Dinis Rodrigues

El Eldense servirá como trampolín del joven delantero Dinis Rodrigues. El Nápoles ha confiado en el Deportivo para ceder al portugués, tras pagar un traspaso por el futbolista al Sion suizo. El club italiano, tras comprar al jugador, le cede al conjunto de Elda, en una operación donde el Eldense vuelve a negociar con la élite europea como ya hizo hace varias semanas, en el fichaje del lateral zurdo Julien Yanda procedente del Bayern de Munich.

Dinis llega al Eldense tras una campaña en la que no ha tenido los minutos que esperaba en el primer equipo del Sion. Apenas ha disputado un partido en Primera División de Suiza, pero sí que ha sumado partidos con el filial. Hasta este año, de baja carga de partidos, era considerado uno de los mayores proyectos de delantero de Portugal de la generación del 2005 (tiene 21 años). Despuntó desde bien joven en la cantera del Braga luso, donde hizo goles en todos los equipos de la cantera.

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Su gran rendimiento con las inferiores del Braga le llevaron a ser internacional con la selección portuguesa desde la sub-15 hasta la sub-20, de manera ininterrumpida. Es zurdo, mide 1,87 metros y ya está en Elda y conoce el Nuevo Pepico Amat. Ha entrenado esta mañana bajo las órdenes de Claudio Barragán, donde tras un año de apenas continuidad espera poder volver a relanzar su carrera, ahora como futbolista del Nápoles. Ha sido inscrito con ficha del filial.