CD Eldense
Lafuente destaca la plantilla del Eldense, que se cierra con el fichaje de Juan Larios
El director deportivo azulgrana hace balance de un mercado estival muy agitado
La dirección deportiva del Eldense, encabezada por Víctor Lafuente, ha mostrado su satisfacción por los casi veinte refuerzos que han llegado a la plantilla azulgrana que considera "bastante compensada y más extensa de lo que nos habría gustado".
"Hemos hecho 19 operaciones entre movimientos de entrada y el traspaso de Rodri Val. Entendíamos que en los extremos con las llegadas Waldo Rubio y Angieru Olabarrieta más Rastrojo y Fidel teníamos cubiertas estas posiciones", apuntó.
Además, dijo que tenían pactado con Rodri Val "la posibilidad de una cesión" pero que a última hora surgió la opción de traspaso al Mirandés y que el traspaso les ha ayudado "a aumentar el margen salarial".
Sobre la cesión del joven delantero portugués Dinis Rodrigues por parte del Nápoles, Lafuente aclaró que llega "para el primer equipo, aunque tenga dorsal y ficha del filial".
"Al principio teníamos un límite salarial y al final ha sido otro gracias al buen trabajo del club. Estamos entre los dos o tres equipos con menos margen", concluyó.
Larios, último refuerzo
El último movimiento en forma de fichaje del Eldense se ha producido con el mercado ya cerrado, al llegar a un acuerdo con Juan Larios, que estaba sin equipo, para que el futbolista andaluz se convierta en jugador azulgrana hasta el 30 de junio de 2028.
"Juan Larios es un lateral izquierdo dinámico y con buen trato de balón, capaz de avanzar con criterio y superar rivales mediante conducción. Destaca por su velocidad, agilidad y capacidad para encarar en el uno contra uno, generando ventajas desde el costado. Es un jugador intenso y participativo, con facilidad para incorporarse al ataque y dar profundidad al equipo", destaca el Eldense en el comunicado oficial de su fichaje.
Larios se formó en las canteras del Sevilla, el Barcelona y el Manchester City, para acabar fichando, a los 18 años, por el Southampton, que pagó 7 millones de euros por hacerse con sus servicios. Allí llegó a debutar en la Premier, antes de regresar al fútbol español, donde la pasada temporada disputó 30 partidos entre la Cultural Leonesa y el Zaragoza, en Segunda División.
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