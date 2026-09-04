Claudio, satisfecho con el mercado del Eldense: "Con las últimas incorporaciones hemos ganado en talento y calidad"

Agradecido por el esfuerzo de la propiedad en los días finales del mercado... pero expectante con el rendimiento que dará la plantilla. El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, se muestra satisfecho con los fichajes realizados por el club en los últimos días del mercado. "Creo que tenemos en parte lo que deseábamos. De momento, lo que estoy viendo en este corto periodo de tiempo es bastante prometedor. Pero al final será el tiempo el que nos pondrá en el sitio que tendremos que estar", asegura.

El técnico pone el foco en la falta de contundencia como aspecto a mejorar: "Hemos tenido errores que nos han penalizado mucho". Y afronta el partido frente al Mallorca (este sábado, 21 horas) respetando al rival, pero enfocado en su equipo. "Nosotros nos preocupamos más por nosotros que por el rival", explica.

Derrota en Leganés: "Ya hemos curado las heridas. Al finalizar el partido no estábamos contentos, pero esto es fútbol. Lo bueno que tiene es que desde el día siguiente ya piensas en el próximo partido. No hay tiempo para lamentarse"

Mercado de fichajes: "Se ha hecho un gran esfuerzo para completar lo que es el plantel. Después de todas las dificultades, creo que tenemos en parte lo que deseábamos. De momento, lo que estoy viendo en este corto periodo de tiempo es bastante prometedor. Ya veremos dónde estamos, pero lo que estoy viendo me gusta mucho. Con las incorporaciones últimas hemos ganado en talento y calidad, pero también hay que mirar la manera de competir, es en lo que nos toca hacer hincapié"

Falta de contundencia: "Hemos tenido errores que nos han penalizado mucho. La temporada pasada, posiblemente cometimos los mismos errores... pero no tuvieron la misma trascendencia. Al final, las categorías están por algo. Nos falta contundencia en momentos concretos. Pero seguiremos mejorando, es algo que estamos trabajando. Esa inexperiencia que estamos pagando se traducirá en ser más fuerte con el paso de las semanas"

Claudio, durante la comparecencia. / A. R.

Bajas: "Pau Cabanes está ya en dinámica de grupo. Poco a poco se va encontrando como queremos"

Plantilla larga: "No busco excusas con las bajas, tengo fe ciega en este equipo. Pero empezamos la temporada con una serie de bajas muy importantes. Ahora ya tengo a muchos y es un problemón tremendo. Pero me apasiona a la vez. Yo sé que todos quieren jugar, pero van a tener que apretar mucho el culo para ganarse un puesto en el once. Estos futbolistas que han llegado nuevos, con el talento que atesoran, tienen que ganarse en el día a día el puesto. Toca hilar muy fino a la hora de entrenar, siempre se va a tener que quedar alguien fuera"

Dinis Rodrigues: "Ojalá, si tiene que participar, que salga y meta tres goles. Pero es un futbolista que está por ver. Habrá que verle en el día a día y su proceso de adaptación"

¿Falta algo en el mercado?: "Dadas las circunstancias, creo que se ha hecho todo lo posible para tener una plantilla con calidad y que sea competitiva. El tiempo nos pondrá en el sitio que tendremos que estar"

Sistema de tres centrales, como frente al Leganés: "Nosotros vamos a serle fieles a nuestro estilo y nuestra estructura. Parecía que estuviéramos con tres centrales, pero Olaizola jugaba casi como lateral. Es una estructura que ya utilizamos la temporada pasada y nos salió bien. Se podrá seguir utilizando"

Potencial del Mallorca: "Llevamos cuatro partidos frente a rivales que históricamente son potentes. Un rival que la temporada pasada estaba en Primera. Su objetivo será subir de categoría. Les tenemos respeto, pero nosotros nos preocupamos más por nosotros que por el rival. Seremos nosotros y competiremos, jugaremos con pasión"

¿Cuánto ha cambiado el fútbol en Segunda desde hace 10 años?: "Está todo mucho más controlado. Se habla mucho más desde el dato. En el juego, también se ha ido progresando. Se trabaja muy distinto a hace 10 años, por lo menos a cuando yo entrenaba equipos. Creo que ha evolucionado muy favorablemente"

Borja Calvo y Bustillo se quedan pese a que se les buscó salida: "Optaron por quedarse y van a ser dos futbolistas más. Les tengo mucho cariño a los dos y les voy a tratar como los futbolistas que son. Pueden entrar en convocatoria perfectamente y por supuesto que jugar. Serán uno más"

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