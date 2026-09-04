La previa del Eldense-Mallorca | Reforzados a por la primera victoria

19 fichajes. Es el número total de altas que ha tenido el Eldense este verano, tras cerrar hasta seis caras nuevas en los últimos tres días del mercado de fichajes. El bloque de Claudio Barragán, tras sumar solo un punto de los primeros nueve pese a las buenas sensaciones, se ha reforzado de manera importante para afrontar la temporada en Segunda División. El técnico valenciano contará finalmente con 27 jugadores en plantilla (dos de ellos porteros), una plantilla más amplia de lo inicialmente planificado. Y tratará de lograr su primera victoria de la temporada este sábado (21 horas), en su estadio, frente al recién descendido Mallorca.

El entrenador del Deportivo se muestra satisfecho con el grupo confeccionado. "Se ha hecho un gran esfuerzo para completar lo que es el plantel. Después de todas las dificultades, creo que tenemos en parte lo que deseábamos. De momento, lo que estoy viendo en este corto periodo de tiempo es bastante prometedor. Ya veremos dónde estamos dentro de unas semanas, pero lo que estoy viendo me gusta mucho", aseguró el técnico en la previa al partido.

LA PREVIA POSIBLES ALINEACIONES

CD Eldense : Ramón Vila; Jesús Clemente, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz; Guille Macho, Justin Smith; Jordi Martín, Fidel Chaves, Jorga Rastrojo y Manu Nieto.

: Ramón Vila; Jesús Clemente, Álex Serra, Floris Smand, David Ruiz; Guille Macho, Justin Smith; Jordi Martín, Fidel Chaves, Jorga Rastrojo y Manu Nieto. Mallorca : Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato; Morlanes, Sala, Torre; Luvumbo, Fuentes y Cerdà.

: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato; Morlanes, Sala, Torre; Luvumbo, Fuentes y Cerdà. Árbitro : Pablo Morales Moreno (Almería)

: Pablo Morales Moreno (Almería) Estadio : Nuevo Pepico Amat

: Nuevo Pepico Amat Día y hora: Sábado 5 de septiembre a las 21 horas

Para conseguir un primer triunfo, el Eldense deberá de solucionar su gran debe en este inicio de competición: la contundencia en las áreas. Ha encajado seis goles en tres partidos, dejando varios errores por el camino. "Nos falta contundencia en momentos concretos. Pero seguiremos mejorando, es algo que estamos trabajando. Esa inexperiencia que estamos pagando se traducirá en ser más fuerte con el paso de las semanas", explicó Barragán al respecto.

El Deportivo no podría contar con el central Javi Olaizola, titular en dos de las tres primeras jornadas. El zaguero está cedido por el Mallorca. Para que pudiera tener minutos este sábado, el Eldense debería de pagar un elevado importe que el club no se plantea asumir. Tampoco es segura la presencia de los últimos fichajes. El lateral zurdo Juan Larios y el delantero Dinis Rodrigues son quienes menos papeletas tienen para entrar en convocatoria, mientras que el central Iker Recio y el extremo Olabarrieta sí que apuntan a estar en el banquillo. Son duda el veterano Waldo y el mediapunta Roberto López.

El extremo Olabarrieta, cedido por el Athletic Club, durante un entreno, esta semana. / CDE

Barragán apunta a dar continuidad a los hombres que fueron de la partida en Butarque, pero no al esquema. El técnico podría regresar a su tradicional 4-2-3-1, sistema que permite llegar con mayor facilidad al área rival y acumular más futbolistas por dentro. El club está cuidando a Mariano Carmona, que se retiró con molestias en el gemelo frente al Leganés, y al extremo Pau Cabanes, quien acumula dos semanas con molestias. Son duda para un once que volverá a estar capitaneado por Fidel Chaves, a un gran nivel en su regreso a la categoría de plata.

Noticias relacionadas

El rival

Por su parte, el Mallorca llega a Elda con registros inmaculados en Son Moix, con dos victorias con portería a cero ante Valladolid (2-0) y Ceuta (3-0), pero cayó derrotado en su único desplazamiento hasta la fecha frente al Granada (2-0). El equipo bermellón viaja con la nota positiva de Sergi Darder, que ya tiene el 'alta competitiva' tal y como dijo el técnico bermellón en la previa, y la incorporación de John Chetauya (ex del Elche) y Guille Fernández, quienes podrían debutar.