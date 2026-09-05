Crónica del Eldense-Mallorca: Resistencia... y punto

Recién ascendido contra recién descendido. Resistir al favorito, tarea nada sencilla cuando este hace, al menos en parte, todo lo que está en su mano por ganar. Aguantó el Eldense al Mallorca en el Nuevo Pepico Amat y rascó un punto que no sirve para celebrar su primera victoria del curso, pero que en la jornada 42 quizás tenga gran valor.

Los hombres de Claudio Barragán tuvieron que ponerse el mono de trabajo para salvar un empate, pese a que en un par de ocasiones pecaron de novatos... sin rémora final en el resultado, especialmente en un penalti al filo del descanso que los baleares no aprovecharon para romper un resultado inicial que perduró durante los 98 minutos del enfrentamiento.

El transcurrir del duelo fue dejando una doble sensación para cada equipo. Por una parte, que el Mallorca tenía un punto más y tomar ventaja en el marcador era cuestión de tiempo. Por otra, que el Eldense no bajaba los brazos, siempre atento a su oportunidad y agarrado a las paradas de Ramón Vila. Si bien es cierto que los visitantes gozaban de las mejores ocasiones, también lo era que los locales, cuando llegaban, lo hacían con bastante peligro.

Vila brilló en un par de ocasiones en la primera mitad para evitar el 0-1. Primero sacando un pie a un remate desde dentro del área de Fuentes en una acción a balón parada en la que los azulgranas pecaron de indolencia. Y luego con una firme manopla a un disparo envenenado desde fuera del área de Darder.

El cancerbero del Eldense también anduvo exigente en el penalti errado por Álex Sala, al filo del entretiempo, que llegó tras un jugadón de Fuentes, evitando rivales en el filo del área, cuyo último requiebro se llevó Morlanes para hacer picar a Clemente en una zancadilla de juvenil. Ramón Vila se estiró a más no poder para obligar a Sala a ajustar tanto su lanzamiento que este se topó con el palo.

El Eldense, como decíamos, también había tenido las suyas. No tan claras, pero también dignas de mención. Fidel y Mariano Carmona se relevaron como referentes ofensivos. El segundo, en una acción de manual por la izquierda, le dejó una asistencia ideal al primero, con un balón atrás al punto de penalti que suponía un caramelo para el «10» azulgrana. A su zurda. Mejor, imposible. Chaves trató de buscar la escuadra y la pelota se le marchó al limbo, como la ocasión de poner por delante a los suyos. Arnau Tenas también tuvo que tirar de reflejos en un córner rematado involuntariamente por un compañero que tuvo que sacar con bastantes apuros.

Resistencia local

El inicio del segundo acto hacía presagiar más sufrimiento para la parroquia azulgrana, ya que Fuentes tardó apenas unos segundos en obligar, de nuevo, a Ramón Vila a exigirse a fondo, con una buena parada a tiro cruzado, sin excesivo ángulo.

El Eldense trata de frenar un avance de Sergi Darder durante la primera parte de su duelo contra el Mallorca. / RCD Mallorca

Sin embargo, Claudio fue encontrado el modo de calmar el duelo. Cloroformo puro y duro. Entre el cansancio habitual de estas fechas y el carrusel de cambios por una y otra parte, el Mallorca siguió dominando, pero dejó de crear peligro. Apenas exigió al Eldense un buen despeje de Clemente, esta vez atento a un centro desde la otra banda de Liso, que también lo intentó con un tiro alto.

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La baza ofensiva local en la segunda mitad del choque se limitó a un córner cerrado peinado por Manu Nieto que tomó, sin excesiva fuerza, dirección a portería, hasta que un defensa balear lo alejó del área pequeña. Mucho esfuerzo y poco acierto para repartir un punto por bando a Eldense y Mallorca. Meritorio en el caso azulgrana porque el rival de enfrente pinta a favorito al ascenso.