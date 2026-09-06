Bombazo en el Eldense: nueva propiedad a la vista... ¡y Claudio Barragán destituido!

Sopresión en el Eldense. Claudio Barragán, el gran artífice del ascenso a Segunda División el pasado curso, ha sido destituido. El Deportivo ha tomado la decisión de que no continúe a cargo del primer equipo azulgrana. Así se lo ha trasladado de manera inesperada el director deportivo del club, Víctor Lafuente, al propio Claudio este domingo, minutos después del entrenamiento de recuperación de la plantilla, tras el Eldense 0-0 Mallorca del pasado sábado.

Según han trasladado fuentes del propio club a INFORMACIÓN, la decisión se habría tomado de manera directa por la que apunta a convertirse en la nueva propiedad de la entidad azulgrana. Desde hace varias semanas, el Grupo TH, propietario de gran parte de las participaciones societarias del Eldense, está cerca de cerrar la venta del club. La propiedad encabezada por la presidenta, Carolina Holguín, y uno de sus principales accionistas, Juan Carlos Trujillo, podrían estar viviendo sus últimos días al mando del Eldense.

Un grupo de empresarios principalmente argentinos está cerca de adquirir el Eldense solo un año después desde que el eldense Pascual Pérez vendiera el club al Grupo TH. Por el momento, ninguna de las partes ha querido dar más detalles a este periódico sobre el posible traspaso de poderes que, eso sí, apunta a hacerse oficial en las próximas semanas.

Ese cambio de poderes, con el que el club de Elda pasaría de dueños colombianos a argentinos, ha terminado con el puesto de Barragán en el Deportivo. El técnico ha acudido en la mañana de este domingo con total normalidad a las instalaciones del Nuevo Pepico Amat, donde ha dirigido el entrenamiento con los suplentes en el empate frente al Mallorca.

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Tras el entrenamiento, sobre las 12 horas, el director deportivo Lafuente se ha reunido con Barragán para trasladarle que no sigue como entrenador. El Eldense ha comunicado la decisión a través de un frío comunicado sobre las 16:30 horas. De manera interina, su segundo entrenador, Josep Fernando, asume el banquillo del Deportivo.

COMUNICADO DEL CD ELDENSE El CD Eldense comunica que Claudio Barragán no continuará como entrenador del primer equipo azulgrana. El Club quiere agradecer a Claudio Barragán su trabajo, compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. Una etapa que quedará especialmente marcada por la consecución del ascenso a Segunda División, un logro que permitió al CD Eldense regresar al fútbol profesional y que ya forma parte de la historia reciente de nuestra entidad. Desde el CD Eldense queremos reconocer su entrega y profesionalidad durante todo este tiempo, así como agradecerle haber formado parte de un momento tan importante para el Club y para toda la familia azulgrana. El CD Eldense desea a Claudio Barragán la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional, con el deseo de que pueda seguir cosechando éxitos en los próximos retos que afronte. A la vez, desde el club se mantiene la firme apuesta por seguir desarrollando un proyecto ambicioso con los objetivos que se marcaron para la presente temporada, destacando la consolidación del CD Eldense en el fútbol profesional. De manera interina, Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador del primer equipo, asumirá la dirección del conjunto azulgrana.