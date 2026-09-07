El Eldense da dos días de descanso a la plantilla mientras busca nuevo entrenador

El entorno del Eldense sigue asimilando la sorpresiva destitución de Claudio Barragán como entrenador del primer equipo. Nadie vio venir el adiós del técnico que ascendió al Deportivo a Segunda División hace apenas cuatro meses. Tampoco el propio Claudio, quien se enteró de que no iba a seguir apenas dos horas antes del comunicado oficial.

La decisión viene impulsada principalmente por un grupo de empresarios argentinos que aspira a comprar el Eldense y cuya identidad, de momento, no ha trascendido. Llevan varias semanas negociando con la todavía propiedad azulgrana, con la presidenta Carolina Holguín a la cabeza. Pero, según ha podido saber este periódico con el paso de las horas, Holguín y su equipo de trabajo tampoco confiaban del todo en Barragán desde antes de arrancar la pretemporada.

Claudio Barragán, durante una rueda de prensa. / CDE

El caso es que el adiós de Barragán, quien todavía sigue esperando una oportunidad para despedirse públicamente de la afición, obliga al club a abrir un casting en busca del nuevo entrenador. La dirección deportiva comandada por Víctor Lafuente trabaja desde el pasado domingo en elegir a un técnico que tome las riendas del equipo en las 38 jornadas que restan de competición.

Uno de los nombres que ha trascendido desde el adiós de Barragán es el de Aday Benítez, exentrenador del CE Europa. Es un perfil que se valora desde el club, tal y como ha avanzado el periodista Ángel García. Además del joven técnico, de apenas 38 años, en las primeras jornadas de liga también se ha visto a varios entrenadores por el palco del Nuevo Pepico Amat. Dos de ellos son Asier Garitano, con una dilatada experiencia en el fútbol profesional, y Sergio Pellicer, técnico del Málaga hasta el curso pasado.

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Mientras se decide el sustituto de Barragán, el club ha dado dos días de descanso a la plantilla. Tras la sesión de baja carga postpartido del pasado domingo, todavía dirigida por Claudio, el vestuario no se ha ejercitado este lunes y tampoco lo hará el martes. El equipo volverá el miércoles a los entrenamientos con la mente en la visita a El Molinón del próximo domingo (14 horas). El encargado de dirigir la sesión será Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador, siempre y cuando el club no cierre antes la llegada del nuevo técnico.