Real Madrid - 1. FC Union Berlin en directo

Sobre el terreno de juego, este partido tendrá también la presencia de algunos fichajes de relumbrón entre ambos equipos. En el Real Madrid, cómo no, la pieza más brillante será Jude Bellingham. El inglés ha tenido un gran inicio de curso en el conjunto blanco. No obstante, por parte de los alemanes no ha habido malos movimientos como Gosens, Bonucci o Kevin Volland. Van bien armados.