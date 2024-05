Gibeller llega a los 100 años como referente en diseño y sostenibilidad

Todo alicantino conoce el nombre Gibeller. Su tienda de San Juan incluso bautiza de forma popular a la rotonda en la que está ubicada. Hay empresas que invierten fortunas en posicionar su marca, pero pocas pueden presumir del arraigo que tiene Gibeller en la memoria de la gente. En su caso, la inversión ha sido la del esfuerzo y compromiso de tres generaciones familiares durante todo un siglo. No es poca cosa.

En la actualidad, la compañía está a semanas de entrar en el Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante en una gala que se celebrará en el Teatro Principal el 18 de junio. Gibeller alcanza este hito siendo la empresa de referencia en materiales para arquitectura e interiorismo.

Salón de exposición en la sucursal de San Juan de Alicante. / Joaquín P. Reina

Aunque quizás los más mayores recuerden los inicios de la compañía por la cerámica y los pavimentos, con los años la empresa no ha dejado de evolucionar y a día de hoy Gibeller realiza proyectos enteros de interiorismo y cuenta con salas de exposición pensadas para los arquitectos y diseñadores en sus tiendas de San Juan, Altea, Denia, Alcoy, Valencia y Murcia.

Un siglo de esfuerzo familiar

Es posible que muchos lectores no necesiten que se explique qué es Gibeller: ya lo conocen. Lo que quizás no conocen es la historia de una familia que en tres generaciones ha invertido, trabajado, persistido y evolucionado hasta cumplir el siglo de vida. Todo empezó justo en 1924, cuando José Torregrosa compró Gibeller. A partir de ese momento, trabajó de forma incesante por ampliar el negocio de una empresa que, por aquel entonces, se dedicaba fundamentalmente a la comercialización y transporte de materiales de construcción. Lentamente y con mucho esfuerzo, el trabajo fue rindiendo frutos y antes de cumplirse la primera década de vida de la empresa ya habían logrado crecer con dos camiones. Con ellos hacía cuatro viajes semanales a Valencia y cerraba negocios que auguraban un buen futuro a la empresa. Gibeller contaba con su tienda de la calle San Vicente, y aparte fabricaba mosaicos hidráulicos, incluso a pie de obra. En esos tiempos todavía eran mayoría las viviendas que no contaban con cuarto de baño y la revolución de la higiene doméstica iba abriéndose paso por el país.

Antigua tienda de Gibeller en la calle San Vicente en la época de José Torregrosa / INFORMACIÓN

Sin embargo, esa brillante primera etapa de Gibeller se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil. Los dos camiones, que eran el más valioso medio de producción, fueron requisados para el esfuerzo bélico y aparecieron totalmente destruidos en Madrid al finalizar el conflicto. Con el país arruinado en la posguerra, José Torregrosa y su familia tuvieron que adaptarse y recurrir al trueque. Para ello recorría los pueblos de Alicante con capazo y bicicleta buscando salir adelante.

La familia Torregrosa. El hijo mayor, Pepe, y sus hermanos Gonzalo y Luis. Arriba y a la izquierda, un recorte de con el retrato de su padre, José. / INFORMACIÓN

Y lo consiguió. Ya para ese momento contaba con la ayuda de su hijo mayor, Pepe, y con los años se fueron incorporando los menores, Gonzalo y Luis. Ya para finales de los cuarenta los tres hermanos estaban implicados en el negocio familiar, que con mucho tezón fue reflotando tras la catástrofe de la guerra. En diciembre de 1957, José Torregrosa falleció. Fue justo unos días después de que un banco le concediera un crédito de 100.000 pesetas a la empresa, y sus hijos, ya obligados a asumir el liderazgo de Gibeller, tuvieron que acudir a la entidad financiera para garantizar que el crédito fuera concedido tal y como se había acordado. Así fue, y la segunda generación familiar pudo hacerse cargo y mantener los proyectos de crecimiento de la compañía.

El legado de Luis Torregrosa: el cambio de modelo

Luis Torregrosa junto a Manuel Peláez, primer presidente de AEFA e importante constructor alicantino. / INFORMACIÓN

En esta nueva etapa, el liderazgo acabó recayendo con los años en manos del hermano menor, Luis Torregrosa, quien perduró en la dirección de la empresa hasta su fallecimiento en 2014, cuando contaba con 74 años de vida. En esta época, Gibeller cambió el modelo de negocio para centrarse en la distribución y venta de materiales de primera traídos de Castellón, Francia, Italia y Alemania. Los años setenta y ochenta fueron de gran crecimiento, solo truncados por la crisis del año 1989, que obligó a la empresa a reestructurarse.

Foto antigua de la sucursal de Gibeller en San Juan de Alicante. / INFORMACIÓN

En las últimas décadas, tanto Luis Torregrosa como sus hijos y los de su hermano Gonzalo, la tercera generación que le sucedió en 2014, han mantenido el enfoque en especializarse en el diseño de espacios, cuidar siempre la más alta calidad de los materiales y su sostenibilidad. En este sentido se han hecho alianzas para crear la mejor oferta, como la marca Progibespa de spa y jacuzzi de fabricación conjunta con la empresa finladesa Pro Patio.

La tercera generación familiar lleva hoy las riendas de Gibeller / INFORMACIÓN

La expansión y diversificación de Gibeller les ha llevado a ofrecer desde soluciones decorativas hasta todo tipo de equipamientos completos para el hogar, restaurantes, hoteles, comercios y espacios públicos.

La filosofía de la empresa es clara: mejorar los espacios que habitan las personas es mejorar la vida de las personas. Gibeller cumple 100 años con una total implantación en nuestra provincia y con presencia en Valencia, Murcia y Marbella, pero además como empresa referente en el diseño de proyectos nacionales e internacionales. La «G» de Gibeller y su color verde son ya marca Alicante.