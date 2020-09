Agosto arrojó malos datos para el mercado laboral provincial. Cierto es que el aumento en 2.124 parados con relación al mes anterior es el menor, al menos, desde 2006, según información del sindicato CC OO. No obstante, el total de alicantinos sin trabajo se eleva a 178.408. Una cifra que supera la de agosto de 2009, el segundo año de la anterior gran crisis económica. Entonces, la provincia sumaba 177.362 personas sin trabajo. En algunos ejercicios sucesivos (2011 o 2013), de los peores de la recesión, las estadísticas laborales llegaron a registrar más de 200.000 desocupados en Alicante durante el mes de agosto.

«Siendo negativa, la cifra del paro en la provincia no refleja la gravedad de la situación», alertaba ayer Perfecto Palacio, presidente de la patronal CEV en Alicante. El dirigente empresarial aludía a que el balance del desempleo no incluye los datos de los trabajadores incluidas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que su contratos no se ha extinguido, sino que se han suspendido temporalmente, además de que siguen siendo cotizantes a la Seguridad Social.

Pero si sumamos el número del parados y los de los incluidos en un ERTE, resulta que Alicante cerró agosto con 29.691 personas más sin trabajo: 2.124 nuevos parados y 27.567 despedidos temporalmente al estar afectado por un expediente. Unas cifras preocupantes para un solo mes por las graves consecuencias que la situación de desempleado supone para la economía de los hogares.

También ERTE por rebrote

Según los datos del Ministerio de Trabajo y los de la Seguridad Social, el pasado mes, en la provincia se presentaron 8.423 nuevos ERTE que afectaron a 27.567 empleados. Probablemente entre ellos se encuentren las nuevas solicitudes de ERTE por rebrote debido a las últimas restricciones impuestas, en el caso de la Comunidad, por la Conselleria de Sanidad, que el 18 de agosto aprobó una medida que significaba el cierre de los locales de ocio nocturno y el adelanto a las 01.00 horas de la clausura de las puertas de bares y restaurantes durante 21 días. Pocas jornadas después, la Generalitat recibía los primeros 12 expedientes por rebrote de firmas alicantinas, que afectaban a 45 empleados. Es decir, nuevos despidos temporales en el sector turístico provincial.

Con datos de la Conselleria de Economía, basados en los de la Seguridad Social, hasta el 24 de agosto, 101.943 trabajadores habían sido desafectados de la primera oleada de los ERTE, al inicio de la pandemia, que representaban un 63,5% del total de empleados incluidos en un expediente. En el acumulado del 12 de marzo al 1 de septiembre, la Conselleria de Economía ha recibido desde la provincia 26.173 solicitudes de ERTE que representan el despido temporal para 134.915 trabajadores, de los que el 76,6% se corresponden con el sector servicios. No obstante, de ellos, muchos empleados volvieron a su trabajo, sobre todo en julio, a los negocios turísticos. Entonces, la hostelería registró un repunte de la actividad y los hoteles -no todos- abrieron sus puertas, después de meses cerrados durante el estado de alarma.

La llegada de los primeros turistas y el gran letargo, que les ha supuesto grandes pérdidas, les impulsó a reabrir sus puertas con todas los protocolos de seguridad. Pero las grandes restricciones y las cuarentenas impuestas por países como Reino Unido o Alemania empañaron sus expectativas. La realidad de julio fue que a la provincia llegaron un 69% menos de visitantes, un descenso solo compensado con el turismo nacional y el francés.

Menos parados en los servicios

En agosto, el sector resistió, aunque con unas bajas cifras de ocupación. De hecho, los datos del paro de agosto revelaron que los servicios registraron 513 parados menos, frente al aumento en 889 y 624 más de la construcción y la industria, respectivamente. Ahora, iniciado septiembre, al menos, nueve establecimientos hoteleros de la Costa Blanca echaron el cierre ante la caída de los ingresos.

Contratos temporales

Un termómetro del sector turístico son los datos de la contratación, que el pasado mes cayó en picado. Pese a que se generaron 34.284 puestos de trabajo, «sobre todo temporales y precarios», según UGT y CC OO, la cifra supone un acusado descenso de 18.703 formalizaciones respecto a julio y 11.844 con relación a agosto de 2019. Y no menos alarmante es el balance de la afiliación a la Seguridad Social, que el pasado mes perdió 12.578 cotizantes en la provincia, al pasar de los 645.390 inscritos en el sistema a 31 de julio a los 632.812 del mismo día de agosto. El sindicato CC OO resume la actualidad del mercado laboral alicantino con la frase: «menor aumento del paro en una economía a medio gas», aludiendo a que los sectores no han recuperado aún el 100% de su capacidad productiva por el impacto del covid. UGT también comparte la necesidad de prorrogar los ERTE, al igual que la patronal CEV, que ve la necesidad de ampliarlos hasta 2021 y considera «imperativo no bajar la guardia en las medidas de choque que el Gobierno está aplicando», según Perfecto Palacio.