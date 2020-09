Los centros de formación profesional son parte fundamental del entramado educativo en España. La calidad de los servicios que ofrecen ha aumentado en función de unas altas demandas por parte de los usuarios y de los objetivos cada vez más exigentes a las que están obligadas a responder. Ejemplo de ello es el sector correspondiente al marketing y al comercio, que cuenta con un 100% de empleabilidad, ya que aborda ámbitos fundamentales para cualquier tipo de empresa.

Por ello el Ciclo Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales de FEMPA, centro autorizado por la Consellería de educación de la Generalitat Valenciana y que forma parte de la prestigiosa entidad Alianza para la FP Dual, se ha convertido en una gran oportunidad tanto para jóvenes interesados en especializarse en una profesión, como para profesionales en activo que quieren lograr un título oficial.

Cabe destacar que la Escuela de FP de FEMPA aplica todos los protocolos frente al COVID-19 para garantizar la presencialidad de su formación, sin embargo también posibilita el seguimiento de sus clases a distancia a través de su Campus Virtual, que garantiza la trazabilidad y la calidad de su formación reglada.

De qué puedes trabajar con el FP de Comercio

El Ciclo Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales de FEMPA, cuyo título oficial está expedido por la Consejería de Educación, presta especial atención a las habilidades digitales e idiomas. No solo lograrás el título oficial, sino que rentabilizarás al máximo tu dedicación gracias a su metodología basada en la técnica learning by doing, lo que te permitirá aprender de una forma práctica, con proyectos empresariales reales y masterclass de empresas líderes que apuestan por este ciclo de FEMPA.

Con la cualificación profesional que te otorga este ciclo puedes trabajar como jefe de ventas, representante comercial, agente comercial, encargado de tienda, coordinador de comerciales, supervisor de telemarketing, escaparatista comercial, diseñador de espacios comerciales, responsable de promociones punto de venta y/o especialista en implantación de espacios comerciales.

¿Por qué estudiar el ciclo de Comercio en FEMPA?

Los mejores expertos participando en tu desarrollo profesional

Los profesores que imparten el Ciclo Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales de FEMPA son profesionales en el sector y con ellos aprenderás a elaborar planes de ventas, gestionar la comercialización, organizar y controlar la implantación de productos/servicios y acciones promocionales en espacios comerciales, determinar las líneas de actuación de las campañas promocionales, obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados aplicando técnicas estadísticas, entre otras actividades.

El equipo docente cuenta con la participación de profesionales en la materia, destacando expertos de reconocida experiencia como José Ramón Gonzálvez, Isidro Pérez Ramón, Ignacio Alba, Manolo Amat, Luis Munera Martínez y Jorge Álvarez, entre otros.

