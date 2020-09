El PPCV forzará que todos los grupos parlamentarios en las Cortes se pronuncien sobre la continuidad de la sede social de Bankia en la Comunidad Valenciana tras la anunciada fusión con Caixabank. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, anunció que presentará una declaración institucional en les Cortes para el mantenimiento de la sede social, una iniciativa que justificó «por la tibieza de Puig y el escaso entusiasmo político mostrado por el Consell». Con ello, Bonig intenta poner en un aprieto a los socios del Botànic. PP, PSPV y Ciudadanos han saludado esta operación bancaria mientras que Compromís y Unides Podem se han mostrado su recelo. A nivel nacional el partido morado ha mostrado su oposición a la fusión entre las cajas de ahorro.

«El Gobierno catalán quiere que vuelva a Cataluña y ha anunciado que va a pelear. No se entendería que no estuviera aquí la sede. Es una decisión trascendental. Colocaría a la Comunidad Valenciana en el mapa económico y mercantil de España y del mundo», indicó la presidenta del PP. En este sentido, la dirigente popular aseguró que nota «tibio» a Ximo Puig. «No sé si porque tiene información de que Sánchez va a utilizar una vez más a la Comunidad Valenciana como moneda de cambio con los independentistas», añadió. «Podemos ya se ha desmarcado y Compromís, eso de la defensa de los intereses de los valencianos, como que no va con ellos en esto», remató Bonig.

La presidenta considera que el PP tiene que dar el paso y espera que la declaración se apruebe en el primer pleno posterior al debate de política general previsto para dentro de dos semanas.

«Esta declaración institucional es una herramienta política para mostrar la voluntad inequívoca de la sociedad valenciana de que todos apoyamos que la primera entidad bancaria de España se mantenga en la Comunidad Valenciana», explicó.

«Nos hubiera gustado que Puig hubiera tomado esta iniciativa, pero, en vista de que no lo ha hecho, la presentamos con el ánimo de pactar en algo que va a incidir muy positivamente en la vida de los valencianos. Esta tierra necesita de amplios consensos y noticias buenas. Presentamos esta declaración con el ánimo de querer contribuir a la vertebración», reflexionó.

Preguntada sobre si había pactado esta iniciativa con la dirección de su partido, Bonig indicó que no y que cada organización debe defender su territorio. La declaración pide que las Cortes «declare su voluntad clara e inequívoca de que la entidad bancaria resultante de la fusión de Bankia y Caixabank mantenga su sede en la Comunidad Valenciana, donde actualmente se ubican las sedes de las dos entidades, e instan al Consell a requerir al Gobierno de España a que defienda esta posición y, para su consecución, realice las gestiones oportunas y adopte las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento».