«Todos los días recibimos entre diez y quince llamadas de empresas que tienen problemas con los ERTE presentados. O sus trabajadores no han cobrado aún o han salido del expediente, pero, sobre el papel, siguen incluidos o han cobrado de más y tienen que devolver ese dinero». Esto cuenta Concha Martínez Pérez, de la consultoría ilicitana Gesem, y solo es una parte de la casuística con la que cada día se enfrentan asesorías, despachos de abogados y de graduados sociales desde que se inició la pandemia. Entonces, se produjo una avalancha de solicitudes para acogerse a las distintas medidas de ayudas que aprobaron el Gobierno, autonomías y ayuntamientos para intentar paliar el grave daño económico que está provocando la crisis sanitaria en la economía y en el mercado laboral.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) fueron de las primeras medidas puestas en marcha para contener la sangría económica que sufrían las compañías, sobre todo del sector servicios, al tener que cerrar obligatoriamente sus puertas por el estado de alarma, a excepción de las consideradas actividades esenciales. Las ayudas también pretendían amortiguar las consecuencias en el empleo. Unas y otras iniciativas acarrearon una avalancha de solicitudes y los despachos profesionales así como los servicios públicos de empleo entraron en un momento de colapso.

«Desastre» y «confusión»

«Caos», «desastre», «confusión», «incertidumbre» o «mala gestión» son los calificativos con los que definen los profesionales la situación de reclamaciones por fallos y falta de acceso al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). En la provincia, desde el 12 de marzo hasta el 7 de septiembre se han registrado 26.197 solicitudes de ERTE que afectan a 135.212 trabajadores. No obstante, más del 60% de estos despedidos temporales ya se han incorporado a sus puestos de trabajo, sobre todo, tras el final del confinamiento. Y esta situación es una de las que más problemas está causando a los afectados y a las propias asesorías. Hay empleados, como Pilar, que en mayo entró en un ERTE total y en junio, en uno parcial de 20 horas semanales, aunque solo le pagan 10 horas, por un error. «A día de hoy no sabe si es un error en la comunicación de la empresa o del Sepe», cuenta Pilar. A primeros de agosto cobró lo que le correspondía del expediente total, iniciado en mayo, pero aún le deben 10 horas del parcial. En el extremo contrario, se encuentran los trabajadores de José Mazón, un constructor de Xàbia, que hizo un ERTE para una veintena de sus trabajadores en marzo, los sacó en abril del expediente. Y desde entonces sus empleados han seguido cobrando del ERTE y también el sueldo de su compañía. Cada uno de ellos ha percibido de más unos 5.000 euros, en total. Sumando todo, unos 100.000 euros de más. Cuantías que tendrán que devolver cuando se lo requiera el Sepe, que ya se ha comunicado con la empresa para manifestarle que «ya no habrá más cobros indebidos», asegura José Mazón. Carmen, que es empleada de hogar, aún no ha recibido un euro de la ayuda especial destinada a este colectivo.

El caos del color naranja y el verde

Según explica María Antonia Oliva, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante, los fallos de lo que denominan «cobros indebidos» tienen su origen en unas hojas Excel de color naranja, para comunicar los ERTE de baja de un trabajador, y otra de color verde, para toda la plantilla, pero que no incluía los datos empleado por empleado. «Y el Sepe tuvo que rectificar los errores de forma manual. De ahí los retrasos. Aunque luego mejoró el sistema», explica Oliva. Aun así, de lo que se quejan los asesores es de las dificultades que tienen para poder consultar dudas a la Administración.

Y piden «un canal de comunicación directo para ir solventando los problemas», incide Oliva. Los sindicatos atribuyen los retrasos y errores a que «el Sepe está desbordado. Aunque ha querido corregir errores, la plantilla no es las de antes, además, ha pillado por medio las vacaciones, por lo que no se han podido hacer gestiones», señala José Luis Rebé, de UGT. En realidad, la situación se ha agravado por un cúmulo de factores y porque, durante la cuarentena, las sedes del Sepe estuvieron cerradas, coinciden Oliva y Juan Francisco Mengual, del Bufete Ferrer Pallás.