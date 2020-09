El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes ante los empresarios que el Grupo Popular pedirá en el Congreso que los créditos ICO tengan una carencia de pago de un año más. También ha defendido abordar otras cuestiones "urgentes" ante la crisis del coronavirus como ampliar los ERTES, sobre todo en sectores como el turístico y de la hostelería.

En la clausura de la Asamblea General de CEIM 2020, Casado ha afirmado que "lo lógico es que las empresas que no han recuperado su actividad" y están haciendo "un gran esfuerzo para mantener las plantillas y pagar el alquiler no tengan que devolver un crédito ICO cuando no se ha recuperado la recaudación, la actividad, las ventas o la exportación".

"Por eso, vamos a registrar en el Congreso nuestra solicitud de que los créditos ICO tengan una carencia de pago de un año más. Eso se va a registrar hoy en el Congreso", ha avanzado Casado en este acto, en el que también han tomado la palabra el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Miguel Garrido, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Ampliar los ERTE

Tras coincidir con la patronal en que hay que "ampliar" los ERTE, ha señalado que en esa negociación en el marco del diálogo social hay que saber "cuánto cuestan" esos ERTE. "Hay sectores que necesitan que se amplíen incluso hasta la próxima temporada estival turística y en ciertas cuestiones relativas a la hostelería", ha demandado, para añadir que en el comercio y ciertas actividades de la industria también debe haber posibilidad de ampliarlo "hasta fin de año".

Casado ha defendido también un plan fiscal "inmediato" para que las empresas "no tengan solo retrasos a la hora de pagar impuestos sino que tengan exoneración" para pagarlos cuando "ha sido imposible tener recaudación y actividad" tras la crisis del Covid, de forma que ese pago de los impuestos "pueda suponer el cierre y echar al paro a toda la plantilla".Garantía de los préstamos

En su iniciativa, registrada este martes en el Congreso, el PP esgrime la necesidad de mejorar las condiciones de financiación a las empresas en nuevos créditos, pero también facilitar la devolución de los vigentes, ampliando el plazo de amortización y el período de carencia.

Por ello, los 'populares' exigen al Gobierno ampliar a seis años la garantía pública de los préstamos avalados por el ICO ya firmados y así "facilitar y promover la ampliación del plazo de amortización de estos años a seis años" con el fin de facilitar a las empresas la devolución del préstamo "en un contexto económico más negativo que el inicialmente previsto".

Además, sostienen que el Gobierno cuenta con margen para ampliar a seis años la garantía pública de los préstamos, ya que pese a que la Comisión Europea fijó en un máximo de seis años la protección a estos créditos, el Ejecutivo limitó este plazo a cinco años.

En su iniciativa, los 'populares' reconocen que la línea de avales del ICO "ha sido una medida importante para garantizar la liquidez y, posiblemente, supervivencia a corto plazo de más de medio millón de empresas", si bien lamentan que, en España, este mecanismo "queda lejos en términos absolutos y relativos de la aprobada por otros países europeos", al comprometer Alemania el 16,3% de su PIB, o Italia el 15%, por el 8,8% en el caso del PIB español, aseguran.