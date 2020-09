Vuelven los Premios IN4Bankia en su quinta edición, una iniciativa llevada a cabo por INFORMACIÓN y Bankia que ya ha abierto su plazo de inscripción a través de esta página web, donde puedes consultar bases, categorías, premios y toda la información necesaria.

¿El objetivo? Reconocer y dar la mayor visibilidad posible a las empresas que conforman el tejido productivo en Alicante, apoyo que ahora adquiere más significado que nunca debido a la situación económica derivada de la crisis sanitaria que estamos atravesando.

Uno de los miembros del jurado de los Premios IN4Bankia es Carmen Herrero.

Economista y Catedrática Emérita de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante desde 1986 e investigadora del Ivie desde 1990. Su trabajo ha sido reconocido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Granada y con el premio Jaime I de Economía 2017.

Licenciada en Matemáticas, es autora de numerosas investigaciones cuyo fondo común es la preocupación implícita por los problemas sociales, en especial los relacionados con la equidad, el bienestar social y la economía de la salud. Jurado del «Premio a Mejor Pyme» de los IN4Bankia 2020.

¿Cómo valora los Premios IN4Bankia y qué supone ser miembro del jurado?

Creo que es importante reconocer el trabajo bien hecho de las empresas. Encuentro extremadamente oportuna la inciativa de estos premios.

Yo me he dedicado a la investigación, que es, por decirlo en pocas palabras, la “primera pata” de la generación de conocimiento.

La segunda sería la innovación, en la que el conocimiento se pone a disposición de los ciudadanos.

Y la tercera, que es el emprendimiento, supone que parte del tejido empresarial se arriesga a llevar a la práctica parte de este conocimiento y convertirlo en crecimiento, empleo y valor social. Las empresas son las que realizan esta tercera función, que es la que, al final, llega a la sociedad haciendo del conocimiento valor.

Me resulta muy atractivo estar en el jurado de estos premios: siempre me he preocupado por temas sociales, y es una ocasión de mirar esta creación de valor en nuestras empresas.

¿Cómo de importantes son los méritos de la iniciativa privada para el desarrollo de una provincia? ¿Y si hablamos de las Pymes?

La iniciativa privada es fundamental para el desarrollo: no es posible conseguir un desarrollo sostenible sólo mediante la intervención pública, es esencial la colaboración público-privada.

El papel del sector público es proporcionar los medios para favorecer el emprendimiento privado, pero sin la iniciativa privada no hay tejido productivo, ni es posible conseguir un nivel de empleo suficiente.

Las Pymes juegan un papel fundamental. Por un lado, la mayor parte de las grandes ideas empresariales comienzan con pequeñas empresas: se podría decir que son la base para el dinamismo del tejido empresarial. Por otro lado, son una de las mayores proveedoras de empleo, en un país en el que el desempleo alcanza cotas de gravedad.

Finalmente, con Pymes bien gestionadas, con acceso a financiación y con ideas de negocio inteligentes, es posible aprovechar las redes europeas y mejorar sustancialmente el crecimiento.

Bajo su opinión, ¿cuáles serían los criterios para que una empresa merezca el galardón a «Mejor Pyme»?

Una empresa tiene que tener varias características para poder ser considerada candidata a este galardón: Por un lado, tiene que partir de una idea de negocio innovadora y potente; por otro lado, tiene que haber sido capaz de llevar adelante esta idea de negocio con éxito, lo que significa haberse posicionado en el mercado, y conseguir mantenerse en él.

Finalmente, tiene que tener un aporte importante a la cohesión social de la provincia, en diversos aspectos: creación de empleo sostenible; respeto al medio ambiente, y sensibilidad social.

En una coyuntura económica como la que está generando la crisis sanitaria actual, ¿Cree que reconocer el esfuerzo de las empresas es más relevante que nunca?

En efecto: quizá estos premios son hoy más oportunos que nunca. Es importante reconocer el enorme esfuerzo que supone decidir emprender: arriesgar financieramente y vitalmente, y pretender proveer a la ciudadanía de productos locales (materiales o humanos), que ayuden a mejorar la vida de todos.

Sin nuestras empresas, no hay crecimiento, no hay empleo, y no hay sociedad: las necesitamos y es de ley reconocerlo.