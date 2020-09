Supermercados Masymas, de la distribuidora Juan Fornés Fornés S.A., se ha sumado al movimiento Too Good To Go (www.toogoodtogo.es), en un paso más en su estrategia para combatir el desperdicio de alimentos, y ha implementado la app en sus establecimientos para dar una segunda oportunidad a sus excedentes, que luego podrán ser adquiridos por los usuarios de la aplicación a un precio reducido. Los excedentes, entre los que el supermercado incluye los productos que tienen próxima su fecha de caducidad o de consumo preferente, se organizan en los denominados packs sorpresa. Después, solo hay que descargarse la app de Too Good To Go -gratuita y disponible para IOS y Android-, buscar el establecimiento en la app, salvar el número de packs deseado y pagar a través de la aplicación. A partir de ahí, solo queda ir a recoger el pack sorpresa al local en la hora establecida.