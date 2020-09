«Esta es la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial». Esta frase ha sido repetida, en muchas ocasiones y en estos días, por expertos económicos a nivel mundial. Si damos por hecho que esto es así y, por tanto, si concluimos que es cierta la afirmación, no nos queda más remedio que «ir al rincón de pensar».

Esta misma semana, el Banco de España ha indicado que el PIB español caerá en el año 2020 un 12% y los crecimientos previsibles para 2021 y 2022 serán del 4,1% y del 7,3%, respectivamente. Es decir, en los dos años próximos no se recuperará el retroceso del PIB del año 2020.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe, también de hace unos días, prevé una caída del PIB mundial del 4,5% en 2020. En la gran recesión de 1929 el PIB cayó en torno al 10%. Un dato relevante es que el sustantivo «incertidumbre» se repite casi 30 veces en el informe de la OCDE. Incertidumbre es, para la economía, la peor de las expresiones utilizables. La incertidumbre provoca indecisión, paralización y, en términos económicos, contracción de las decisiones de compra e inversión en empresas y, por tanto, estancamiento de la actividad económica, lo que tiene como consecuencia la pérdida de empleo. Y, por otro lado, descenso del consumo de los particulares y retraso en las decisiones de compra de bienes no indispensables. Esta situación genera, a su vez, la caída del crecimiento económico general. Provoca recesión económica. Es decir, la tormenta perfecta.

Disculpen la omisión, hasta ahora se me ha pasado indicar que esta crisis viene provocada por una crisis sanitaria, la del covid-19. Y una cuestión muy relevante es cuánto durará la crisis sanitaria. El catedrático y director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola Díez, ha afirmado que la epidemia entrará en fase de remisión en España «en muy pocas semanas», y ello «si cumplimos las normas establecidas por las autoridades sanitarias». Otros expertos no son tan optimistas.

Más allá de esto, el sector empresarial tiene mucho que decir y de sus decisiones depende en gran medida el futuro de sus empresas. Y, para ello, como empresarios, debemos pensar, pensar lo pensado, repensar todo lo anterior y después… Actuar. Y hacerlo -actuar- con determinación y confianza. A estas alturas, la posibilidad de errar es más que obvia, pero erraremos con total seguridad si actuamos sin una reflexión previa o si nos paralizamos ante la situación.

La palabra japonesa «nankurunaisa» viene a significar que «con el tiempo todo se ordena». Siendo cierto, no podemos ser meros espectadores del desastre económico. Debemos ser proactivos, verdaderos empresarios.

Asumiendo esta incertidumbre, debemos analizar todas las variables que pueden influir en nuestras empresas. Debemos reflexionar con nuestros equipos, con nuestros asesores, con nuestro entorno. Debemos adoptar decisiones que lleven a nuestras empresas a superar esta situación e, incluso, a salir reforzadas de la misma. Hemos de evitar excusas.

Hemos escuchado en estos días frases como «¿qué puedo hacer yo si la situación la provoca el covid-19?»; «mi producto o mi servicio no tiene salida en este momento»; «mis clientes no vienen, tienen miedo a salir, al contacto… No puedo vender».

¿De verdad nos podemos permitir en nuestro tejido empresarial este tipo de actitudes? Es evidente que no. Una parte importante del sector empresarial, tras analizar la situación global, la propia de su sector, su propia compañía y, en muchos casos, hasta su propia psiquis, ha decidido actuar. Han puesto los resortes necesarios para que su negocio continuase funcionando, incluso en algunos casos mejorando, pese al entorno adverso.

En la Comunidad Valenciana, y según un reciente estudio de la Cámara de Valencia, los sectores industrial, exportador y la construcción de segunda residencia son los sectores que tirarán, en un primer estadio, de la recuperación.

Pero, ¿será todo igual? No, gran parte de lo preestablecido cambiará. Algunos ejemplos:

Ante un coste parecido y tras el confinamiento sufrido, el comprador de vivienda preferirá un piso o una vivienda aislada? Dentro del sector educativo universitario y de posgrado, ¿se preferirá una formación presencial 100% o el alumno demandará, aunque sea en parte, una combinación con la formación online? ¿Los trabajadores seguirán acudiendo como siempre hasta su puesto de trabajo o serán más los que soliciten teletrabajar? ¿Preferiremos en mayor medida locales de ocio cerrados o al aire libre? Y, en los centros comerciales, ¿el cliente buscará un centro comercial cerrado o buscará el concepto de centro comercial abierto? Es más, ¿buscará una tienda física o comprará online? Estamos viendo en fechas recientes que el Grupo Inditex (Zara, etcétera) está reduciendo de forma muy importante sus tiendas físicas, pese a que hoy son rentables. ¿Están adelantado una tendencia? Es evidente que nuestros hábitos como consumidores están cambiando. La clave, pues, está en innovar. En ocasiones en el producto, otras veces en los procesos productivos e, incluso, debemos alterar el formato de presentación al consumidor del producto o servicio.

Estamos en un momento en el que, en nuestras empresas, el liderazgo, la gestión del cambio, la digitalización y la capacidad de innovar son fundamentales. Y todo ello con el cliente final (con sus nuevos gustos y necesidades) en el centro de las decisiones a adoptar.

En fin, no podemos quedarnos paralizados, atenazados por la situación. Debemos pensar y actuar. Manos a la obra.