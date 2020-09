El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera, se ha reunido hoy en Benidorm con el presidente de Hosbec, Toni Mayor, para apoyar al sector turístico ante la gravísima situación económica que sufre derivada de la pandemia, además de poner la institución al servicio de la asociación turística. En la reunión han estado acompañados por la presidenta de la Comisión de Turismo, Gema Amor y la secretaria general de HOSBEC, Nuria Montes.

Juan Riera ha manifestado su intención de apoyar desde la Cámara las acciones que desde Hosbec se van a impulsar para favorecer el turismo y abrir la actividad en todas sus vertientes para operar los próximos meses. “Le he ofrecido a Hosbec nuestra total colaboración como entidad oficial de derecho público para que las Administraciones públicas colaboren en las líneas de actuación marcadas por los empresarios”, ha indicado Riera. Del mismo modo el presidente de la Cámara se ha comprometido a “transmitir hoy mismo a Cámara de España todas las propuestas para que a nivel nacional se soliciten con fuerza medidas extraordinarias. Asimismo pondremos a disposición de los empresarios de turismo los servicios de la Cámara para que desarrollen los programas que consideren más necesarios para salvar el bache y ayudar a sus empresas”.

El presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha agradecido la visita, indicando que “todos los apoyos son bienvenidos por lo que agradezco la presencia del presidente de la Cámara, en Benidorm y la capacidad de influencia de la Cámara. En sesenta años el turismo no ha necesitado nada y el sector ha sido generador nato de riqueza para otros sectores. Es momento de que se ayude al turismo”. Para ambos presidentes el sector turístico merece un apoyo decidido por parte de las diferentes Administraciones, dado que la situación lo exige y que, evidentemente, la riqueza generada a lo largo de la historia se ha empleado a menudo para otras reconversiones industriales, cuando ahora es momento de utilizar fondos generosos en el turismo.

Entre los temas que la Cámara va a reivindicar con más fuerza está aprobar un sistema de ERTE especialmente diseñado para el sector turismo. El turismo es, sin duda, la actividad más dañada por el covid19, por lo que es necesario un tratamiento específico y particularizado de un sistema de ERTE que se aparten de lo que puede ser aplicable a otros sectores de actividad. “Hay que dar certezas. Tenemos que tener la seguridad de que con los ERTE estaremos cubiertos, empresarios y trabajadores, . hasta que la situación se normalice. No vamos a querer ni un ERTE cuando podamos ponernos a trabajar”, ha indicado Mayor.

Cámara y Hosbec señalan que no ha habido un brote importante en ningún hotel de la Costa Blanca, por lo que no se entiende que se haya suspendido el programa del IMSERSO. Ambas instituciones critican la medida e indican que hay que dejar una puerta abierta a la esperanza y que, en todo caso se utilice el presupuesto del IMSERSO para fomentar el turismo, a través del Bono Turístico o cualquier otra fórmula. De 10 millones de pernoctaciones que tiene el Imserso anualmente, con un millón que se utilizase no se paralizaría y se engrasaría el sector, además de dar esperanza a los empresarios.

La Cámara se ha comprometido a reivindicar medidas como exigir a la UE que no limite la movilidad de sus ciudadanos y acordar reciprocidad en estas medidas con el Reino Unido en este tramo final antes del Brexit. A cambio se debe adoptar el sistema de test y actuar contundentemente en las zonas afectadas por rebrotes e intensificar las actuaciones dirigidas a incrementar la confianza de los posibles visitantes extranjeros, reforzando la imagen de España como destino turístico seguro desde el punto de vista sanitario.

De acuerdo con las Cámaras españolas se pedirá al Gobierno mantener líneas de financiación específicas para las empresas solventes del sector que permitan aliviar sus tensiones de tesorería. También en el ámbito financiero, permitir la extensión de los períodos de carencia y amortización, así como el incremento de los porcentajes de garantía en las líneas de crédito y los avales ICO.