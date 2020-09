Momento de sumar, de insistir, de no dejar caer o, como en el caso del sector inmobiliario, de empujar. La venta de viviendas –para primera residencia, segunda o teletrabajar–, se resiste a caer sepultada bajo el peso descomunal de la covid-19. Por eso adapta todos sus sistemas de producción, exposición y traspaso a los nuevos tiempos, generando con ello el menor riesgo para el cliente y la máxima eficiencia en la gestión.

Primer seminario de Inmoforum

Tras su paso por Palma de Mallorca y Málaga, Inmoforum se despliega en Alicante merced a la conjunción de Prensa Ibérica, editora de INFORMACIÓN, y Simapro. En el primero de los dos seminarios previstos, celebrado el 22 de septiembre, cuatro expertos valoraron las claves pospandemia del futuro inmobiliario: Pedro Soria (director comercial de Tinsa); Miguel Ángel Quiles (director comercial y marketing de TM Grupo Inmobiliario); Ángel de la Cueva (gerente de la delegación de Levante en Metrovacesa); y Juan López (director territorial de Levante y Baleares AEDAS Homes).

Guiado por el periodista Toni Cabot, el grupo de trabajo radiografió un sector que, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, esta vez no es la causa de la crisis si no una de las soluciones más fiables, un factor clave para la recuperación de la economía. Solo en la provincia de Alicante, el negocio que genera la venta de viviendas, con todo lo que conlleva, supone un 17% del PIB alicantino y, como recordó Antonio González-Noain, presidente de Planner Exhibitions y encargado de inaugurar formalmente el encuentro digital, «da trabajo a más de 100.000 personas en todo el país».

Cambio de paradigma

El mercado inmobiliario no es ajeno a la emergencia sanitaria, pero tampoco ha sucumbido a ella. Los cuatro expertos, que trabajan para cuatro de las compañías señeras del sector en la provincia, coinciden en señalar que, «tras el shock inicial, las ventas repuntaron y llegaron a registrar un crecimiento del 20% en los meses de julio y agosto, más, incluso, que en el mismo periodo del año pasado», explican.

“Una caída del valor de la segunda vivienda es previsible, pero el ajuste de precios está siendo moderado” Pedro Soria - director comercial de Tinsa

En este punto, Pedro Soria afirma que se ha producido un cambio de paradigma y ha crecido el número de clientes que buscan un cambio de primera vivienda, mercado en el que el director comercial de Tinsa no espera caídas sustanciales de los precios.

«La crisis de la demanda afectará más a las segunda residencia, donde el ajuste del precio de mercado puede bajar hasta un 4% en la vivienda usada. Pero, en Alicante, el valor de las casas está estabilizado y no se cancelan operaciones. Las promotoras ahora están más fuertes que en 2008, más saneadas y no tienen la urgencia de bajar precios. El mercado de segunda mano es más sensible a la crisis de la demanda, pero no lo hará de forma acusada», sostiene Soria.

“En épocas de crisis lo que el cliente demanda es certeza y transparencia, ninguna obra nuestra ha parado” Ángel de la Cueva - gerente de Levante en Metrovacesa

Ángel de la Cueva apuesta «por una transparencia total en todo el proceso porque en situaciones de crisis la gente necesita certezas». Y para ello, «es necesario que los canales de comunicación online funcionen perfectamente, que el cliente sepa en todo momento cómo van los proyecto que, en el caso de Metrovacesa, no se ha parado ninguno», subrayó.

En este apartado abundó Miguel Ángel Quiles. «La estrategia comercial digital ha venido para quedarse. La interacción inmediata con los clientes, las visitas virtuales (recorridos 360), las reservas online o la firma digital son ya elementos fundamentales en nuestro sector», resuelve el responsable de marketing de TM.

Libre circulación

«Las garantías al comprador como la flexibilización de pagos, los seguros por desempleo o incapacidad, incluido el coronavirus, ayudan a generar confianza», añade Ángel de la Cueva. Y en este punto entra en liza un valor incuestionable: la autonomía para viajar.

«El cliente conoce el proyecto a distancia, le gusta, pero si no lo visita, rara vez compra. Teniendo en cuenta que el 30% del mercado de vivienda lo copan los extranjeros, es fundamental que puedan viajar», propone Juan López, algo que comparten al cien por cien sus tres colegas.

“Tras el ‘shock’ inicial, el resultado en ventas ha sido excelente, por encima. incluso, del año pasado” Miguel Ángel Quiles - director comercial y marketing de TM Grupo Inmobiliario

«La Costa Blanca es muy atractiva para los inversores y, aunque algunos de ellos esperen al final del ciclo bajista (de precios) para dar el paso de comprar, la provincia siempre está entre sus prioridades», agrega Soria. «Las restricciones al movimiento deben superarse. Las caídas de las bolsas hacen que suban valores refugio como la vivienda. La bajada del Euribor provoca que los bancos sean los primeros interesados en promocionar la venta de inmuebles, de ahí la relevancia de que el cliente pueda trasladarse porque el mercado internacional es fundamental para la Costa Blanca», subraya Quiles.

La salida a la crisis

Los cuatro expertos abogan por una crisis de corta duración que, a diferencia de la 2008, experimentará un repunte inmediato en cuanto baje la radiación de la pandemia. Tanto si el cliente compra para vivir como si lo hace para invertir, «buscará espacios abiertos, dará prioridad a las zonas comunes, a las terrazas, a los espacios para teletrabajar», reiteran todos ellos en sus exposiciones.

«Hay que profundizar en la colaboración público-privada y generar confianza a todas las partes, a lo vendedores y a los compradores. No hay motivos para creer que la tendencia alcista que se ha experimentado desde el mes de junio vaya a frenar en seco en otoño», auguran los ponentes de Inmoforum, que acotan al primer trimestre de 2021 el mayor ajuste de precios a la baja –sobre todo en vivienda usada–, y sitúan en el segundo semestre la recuperación del sector a niveles precovid si la pandemia evoluciona como prevén los gobiernos.

“El covid ha hecho que la gente dé más valor a los espacios abiertos, las terrazas y las zonas para teletrabajar” Juan López - director de Levante y Baleares AEDAS Homes

«Los plazos en los que se mueve la obra nueva son de 2 o 3 años, no hay que obsesionarse con el ahora porque el escenario actual de la crisis sanitaria irá cambiando y, lo normal, es que sea a mejor», deducen los expertos de Inmoforum.

«La licitación de proyectos no se ha visto paralizada ni con el estado de alarma, los únicos plazos que no se han visto afectados han sido los de la equipación energética. Si eso se equilibra definitivamente, el proceso de venta será óptimo y no habrá retrasos», descubre Juan López. El sector inmobiliario tira de la economía alicantina, y lo hace sin titubeos.

Aquí puedes ver la sesión del día 22 de septiembre

Segundo seminario de Inmoforum: La unión público-privada facilita el acceso a la primera vivienda

La promesa de una vida propia, autónoma y estable arranca siempre en el mismo punto: dentro de una casa. Sin refugio, no hay posibilidad de construirse una existencia, por eso es tan relevante el acceso a la primera vivienda, algo que solo será posible para un buen número de ciudadanos si las soluciones llegan con la iniciativa pública y el sector privado trabajando juntos.

Inmoforum reunió en la segunda sesión a Antonio González-Noain (presidente de Planner Exhibitions) y Rubén Martínez Dalmau (vicepresidente segundo y conseller de Vivienda), ambos en la apertura del foro.

Tras ellos, intercambiaron datos y opiniones César Jiménez (secretario autonómico de Vivienda), Adrián Santos (concejal de Urbanismo de Alicante), Antonio Fernández (presidente de Provia) y Sergio Gálvez (director general de Estrategia de AEDAS Homes).

Los cuatro realizaron un diagnóstico preciso de la situación actual del sector de las viviendas de Protección Pública, los retos a los que se enfrenta y las vías para poder alcanzarlos. Todos coincidieron en la necesidad inexcusable de potenciar la colaboración público-privada para incrementar el número de casas asequibles y así que más personas puedan tener acceso a su primer hogar.

«Existe una deuda pendiente con Alicante desde la Generalitat. que durante mucho tiempo ha hecho sentirse a esa provincia la periferia de la periferia. El Govern del Botànic va a cambiar eso con una promoción de vivienda innovadora, con dotación de suelo y con un incremento de las Viviendas de Protección Pública. Lo haremos posible con el apoyo del sector privado y eso contribuirá a reactivar la economía y a garantizar el Artículo 47 de nuestra Constitución (vivienda digna)», expuso Rubén Martínez Dalmau, titular de Vivienda del Consell».

“Además de la cesión de suelo, las administraciones deben aportar fondos para hacer casas asequibles” César Jiménez Doménech - secretario autonómico de Vivienda

Sus palabras las recogió César Jiménez. «Hemos creado ya el Registro de Demandantes de Vivienda y quienes aspiren a una de Protección Pública deben inscribirse en él. El año que viene, por primera vez, un gobierno valenciano abrirá un concurso destinado al sector privado para sumar hogares destinados al alquiler social», anunció el conseller, que admitió que, a parte de ceder parcelas, el Consell usará fondos propios para sacar adelante viviendas de Protección Pública».

Alquilar o comprar

«Hay escasez de casas y la demanda es muy alta entre los jóvenes, con y sin empleo estable. Solo en Alicante hay más de 10.000 personas apuntadas para solicitar una primera vivienda y una buena parte quiere adquirirla en propiedad porque es consciente de que ahora la cuota de la hipoteca está equiparada a la del alquiler», considera el presidente de Provia. «La compra da soluciones a largo plazo para las familias, mientras que el alquiler se revisa año a año», apostilla Antonio Fernández.

«Es esencial que los concursos de suelo público sean rentables para que se potencie la competencia y no queden desiertos, como hasta ahora. Las condiciones deben ser favorables porque es viable técnica, jurídica y económicamente. Es una oportunidad para rentabilizar patrimonio público en beneficio de los ciudadanos», sostiene Sergio Gálvez.

«La unión público-privada permite destinar solares municipales que están abandonados a promociones residenciales y crea seguridad en los inversores que buscan un impacto económico sostenido el tiempo, no inmediato», desvela el director general de Estrategia de AEDAS Homes.

“Es esencial que los concursos públicos sean rentables, atractivos para el sector, si no se quedarán desiertos” Sergio Gálvez - director general de Estrategia de AEDAS Homes

«En Alicante hace falta suelo urbanizable. Su escasez incrementa el precio de las parcelas y, por tanto, de las casas. Eso debe cambiar. Además, cada vivienda que se construye genera 2,5 puesto de trabajo nuevos, así que es un plan que beneficia al municipio, a sus habitantes y a la economía local», esgrime Sergio Gálvez.

Adrián Santos, concejal de Urbanismo de la capital, coincide con esta estrategia. «La colaboración público-privada es clave. Los solares municipales se pueden ceder al ámbito privado a cambio de un porcentaje de vivienda protegida, primero, y de derecho de superficie, a más largo plazo, para destinarlo a alquileres sociales. Se potencia la construcción de casas para destinarlas a primera vivienda, una parte asequibles para paliar las desigualdades y, al mismo tiempo, se favorece la mixturización de los entornos residenciales, la integración social y se evitan núcleos de discriminación», esgrime el edil.

Optimizar los trámites

Antonio Fernández lo tiene claro. La ley actual no contribuye a solventar el problema, sino todo lo contrario. «Tenemos una legislación kafkiana, hemos creado un monstruo, que llevamos padeciendo casi 30 años, que nos va a devorar a todos», advierte el máximo dirigente de Provia. «En 2018 solo se construyeron 55 casas de Protección Pública cuando la media antes de 2010 era de 5.000. Hace falta un plan general y no más parches que no arreglan los problemas de verdad.

“Tenemos una legislación kafkiana de más de 30 años; se ha ido creando un monstruo que nos va a devorar” Antonio Fernández - presidente de Provia

En este punto coinciden todos los ponentes: «Ha llegado el momento de reordenar el sector y la normativa, hay que aligerar la burocracia», espeta el conseller, e inmediatamente le secunda el regidor del Patronato de Urbanismo. «La Generalitat nos tiene que ayudar a agilizar los trámites. Desarrollar un plan general no puede llevarnos 10 años porque cuando lo abordamos ya está desfasado. Si no lo hacemos, no habrá suelo disponible para nadie», matiza.

Sergio Gálvez está convencido de que puede hacerse, «basta con reducir los plazos, optimizarlos para que los tiempos del sector público se asemejen a los de la iniciativa privada, que no se tarde un año en dar respuesta a los requerimientos», lamenta el directivo de AEDAS.

Regenerar y rehabilitar

Conseller y concejal recuerdan que una vía de financiación vendrá de los programas previstos por la Unión Europea, que destinará 140 millones para regenerar barrios y rehabilitar zonas abandonadas.

“Pedimos al Consell que nos ayude, un Plan General no puede tardar casi diez años en ser ejecutado, se desfasa” Adrián Santos - concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante

«Dinamiza la economía local, devuelve la vida a áreas deprimidas por la despoblación y hace más sostenibles las ciudades limitando su expansión», expresar ambos políticos. «Alicante necesita regenerar barrios y esta es otra buena forma de aumentar el número de casas asequibles para convertirlas en primeras viviendas de Protección Pública», recalcan César Jiménez y Adrián Santos.

Aquí puedes ver la sesión del día 24 de septiembre

Los propietarios extranjeros eligen Alicante

Carlos Mazón, presidente de la Diputación, se encargó de abrir la primera de las jornadas de Inmoforum en Alicante y lo hizo subrayando la importancia del sector inmobiliario en la economía provincial.

«Los informes de la Cámara de Comercio coinciden con los de Ineca (Instituto de Estudios Económicos Alicante) y en ambos casos revelan que cuando este sector se liga al turismo, el volumen de negocio que generan supone un 30% de nuestro PIB», asegura el presidente, que situó a la provincia líder nacional en la venta de casas para extranjeros.

«Miles de familias dependen del sector inmobiliario y por eso es importante que se mantenga fuerte. Es un mercado que está íntimamente ligado a la realidad local y municipal porque ayuda a hacer de Alicante un destino apetecible que ofrece a los que nos eligen comodidad, seguridad y calidad, tanto de vida como de construcción de viviendas», enfatiza el máximo dirigente provincial.

«El turista de calidad no es el que más gasta de una sola vez, es el que más veces repite, el que prescribe nuestro territorio a otros para que también venga, son nuestros mejores embajadores fuera de España y eso no ha sido casual, ha sido un trabajo de años en el que el sector inmobiliario ha tenido mucho que ver porque el tipo de residencia que se ofrece al cliente extranjero es de mucha calidad y en un entorno seguro con todas las comodidades, y a precios muy competitivos», valora Mazón.

El sector inmobiliario, un trampolín

«El sector inmobiliario tiene nuestro respaldo como motor que es de la economía y porque, como yo considero, también es nuestro trampolín, el que nos permitirá impulsarnos para que la recuperación sea más rápida», apostillo el regente de la Diputación, convencido de que las facilidades que actualmente ofrece el teletrabajo –desarrollado a todos los niveles como consecuencia de la pandemia de covid-19– permite estancias más largas de los no residentes en sus viviendas vacacionales, un mercado en el que la Costa Blanca «también es punta de lanza».

Carlos Mazón confía en la «fortaleza» de las inmobiliarias que operan en Alicante, que han conseguido convertir «esta provincia en líder de venta en España de casas a extranjeros, tanto en cifras totales como relativas, por eso nos tendrán siempre de su lado».