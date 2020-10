Huele fatal y destruye todo lo que se le pone por delante. Además, siempre está ligado a los indicadores de la contaminación. En definitiva, tiene mala fama. Pero resulta que el ozono se ha revelado como un arma muy potente en la lucha contra el covid-19 si se sabe utilizar. Dos iniciativas desarrolladas en la provincia lo demuestran: el proyecto OzonoTecnia del laboratorio de innovación y transferencia Ars Innovatio de la Universidad de Alicante (UA), que apuesta por la desinfección del coronavirus a través de los conductos de ventilación y de las mascarillas; y la empresa ligada al Parque Científico de la UMH Odissey Robotics, que ya tiene el prototipo de un vehículo autónomo para acabar con el virus en supermercados. Ambas han unido las bondades de este gas para acabar con el covid a través de la automatización inteligente y la digitalización dando lugar a nuevos productos que próximamente estarán disponibles en el mercado.

OzonoTecnia surgió del grupo de investigación del catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores Juan Manuel García Chamizo y ya ha dado lugar a una patente y a la creación de la empresa de base tecnológica Inno3, en la que ha entrado capital externo y que dirige Daniel Waknine. La idea empezó a gestarse durante el confinamiento. «Pensamos que la informática tenía que ayudar en esta situación porque es una disciplina transversal y nos decantamos por el enfoque del internet de las cosas. Además, decidimos que nuestra lucha contra el covid tenía que llegar no desde el interior, para eso ya se desarrollan vacunas y tratamientos, sino desde el exterior, en el ambiente», explica García Chamizo. Así, tras valorar varias opciones, se decantaron por utilizar el ozono. «Es un gas que se utiliza desde hace décadas en la agricultura o para desinfectar quirófanos, por ejemplo, y tiene la ventaja de que llega a todos los rincones, no como la luz ultravioleta, que también tiene efectos viricidas», añade. El único problema es que el ozono mata virus, bacterias, microorganismos, insectos y, en dosis muy elevadas, también al ser humano. De manera que el reto era ser capaces de dañar sólo al objetivo. Así, han ideado un sistema capaz de «confinar» al ozono y regular su intensidad para que se puede aplicar a gran escala para desinfectar salas, aulas y edificios y, a menor escala, para una mascarilla.

«Generamos ozono dentro de una cápsula por la que tiene que pasar el aire de los sistemas de ventilación de manera que los virus y bacterias se quedan ahí y el aire que sale está limpio. Este sistema tiene unos sensores que permiten regular la intensidad del ozono y se dirige en remoto. Además, gracias a la conexión con los sistemas de cámaras que tienen la mayoría de recintos, conseguimos una doble actividad. Si se detecta presencia humana, se utiliza el ozono confinado, si es por la noche y la sala está vacía, se puede liberar de manera controlada el gas para desinfectar también mesas, utensilios y hasta los teclados de los ordenadores», indica el catedrático. Media hora después el ambiente estará como si no hubiera pasado nada, porque una de las ventajas del ozono es que se descompone solo y vuelve a ser sólo oxígeno. Sin dañar a las personas ni al medio ambiente. Adaptado a menor tamaño, los investigadores han diseñado una boquilla para las mascarillas que cumple la misma función de limpiar el aire que entra y sale mediante la técnica del ozono confinado para que el gas no esté en contacto con la persona. En este caso, además, García Chamizo ya piensa en cuando haya pasado la pandemia. «Nos hemos dado cuenta de que estos desarrollos seguirán siendo muy útiles si pensamos en las alergias», adelanta.

Inno3 prepara también un prototipo para utilizar la misma tecnología para los secamanos de baños públicos. Asimismo, ya tienen en mente desarrollos que «ahora mismo son ciencia ficción, pero que llegarán. Por ejemplo, concentrar el ozono en un pin que puedes llevar en la solapa y que de manera controlada desprenda un flujo de aire hacia la cara con las concentraciones de ozono precisas para que ya no sea necesario cubrirse el rostro», apunta.

«El ozono ya se utiliza desde hace 40 años. Nuestra aportación es tecnológica, el hecho de poder tenerlo todo monitorizado, controlado y conociendo todos los datos para que el proceso esté completamente automatizado con sistemas de seguridad capaces de detectar concentraciones inadecuadas para cancelarlo si es necesario», concluye el catedrático.

En la empresa Odissey Robotics ya fabricaban vehículos autónomos enfocados a la industria. Están especializados en ello y en automatizar todo tipo de procesos industriales, que desde hace poco digitalizan para ayudar a las industrias a la toma de decisiones gracias a los datos que genera el control de la actividad. Con la irrupción de la pandemia, esta joven empresa, que lleva dos años en funcionamiento, empezó a plantearse cómo podían ayudar utilizando sus puntos fuertes. Fue así como nació un robot autónomo al que han incorporado un sistema de dispensación controlada de ozono para desinfectar recintos cerrados. El CEO de la empresa ilicitana, Javier Martínez, señala que «ya estamos haciendo pruebas en un supermercado porque la tecnología que hemos desarrollado en cuanto a visores y sensores se adapta para que el vehículo pueda manejarse de forma autónoma por los lineales y pueda esquivar los obstáculos que se encuentre».

El objetivo de este robot es limpiar y desinfectar todos los rincones del supermercado, incluidos los productos. Para ello, el grupo de ingenieros que componen la empresa lo han fabricado en acero inoxidable para que el ozono no lo deteriore, a diferencia de otros vehículos autónomos que ya tenían desarrollados. «El vehículo funciona de manera autónoma durante la noche, cuando no hay nadie en el supermercado, y recorre las instalaciones descargando unas concentraciones controladas de ozono. El proceso está programado para que, cuando entre el primer trabajador, ya no quede nada de gas en el ambiente y simplemente tendría que ponerlo a cargar para volverlo a utilizar la noche siguiente», explica Javier Martínez. De esta manera, el responsable de la empresa considera que «evitamos que se acumule la probabilidad de que el virus esté presente. Cada noche ponemos el marcador a cero y sabemos que está todo desinfectado, con lo cual se reducen mucho las posibilidades de que el covid esté allí». Este tipo de vehículos tienen un coste elevado. Por eso, en Odissey Robotics se plantean la posibilidad de alquilarlos, además de venderlos. Calcula que en tres meses ya podrán comercializarlos.