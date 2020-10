El cierre de fronteras por la pandemia lastra la venta de viviendas en Alicante

Pero este año el desplome turístico ha provocado una importante bajada del 22% de las operaciones de compraventa de viviendas en agosto en comparación con el mismo mes de 2019. En agosto se vendieron 2.119 casas, frente a las 2.714 de un año antes. La caída, no obstante, es inferior a la del 25% registrada en la Comunidad, aunque muy superior al 12% de la media estatal, según los datos facilitados por el Decanato de la Comunidad del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. No obstante, hay que tener en cuenta que el efecto de la crisis es mayor en Alicante al registrar más volumen de actividad y de las operaciones de ventas de vivienda, sobre todo por el mercado internacional, que es el que ha fallado este año. El descenso de la actividad no fue tan significativo como en otros sectores durante el estado de alarma. El problema vino con el inicio del verano, cuando países como Alemania, Reino Unido o Bélgica, tres de los principales clientes de los promotores alicantinos, comenzaron a aprobar restricciones de movilidad a sus ciudadanos para viajara a España por la pandemia.

Menos turismo residencial

La situación ha golpeado de lleno al sector turístico, ya que, de los 15 millones de viajeros que en 2019 pasaron por el aeropuerto Elche-Alicante, la previsión es cerrar este año con unos seis millones. Un desplome que, igualmente, ha afectado al sector de la construcción y ha lastrado sus ventas, especialmente en el terreno del turismo residencial, ya que el mercado doméstico «se ha comportado mejor este verano», según reconoce el presidente de la Asociación de Promotores de Viviendas de Alicante (Provia), Antonio Fernández. El levantamiento de las limitaciones para viajar a España por parte de Bélgica «es aún reciente como para detectar un movimiento importante. Pero, en el momento en que comiencen a reabrirse las fronteras, empezaremos a aumentar las cifras», asegura Antonio Fernández, quien añade que «la única solución es que puedan llegar aviones de estos países».

Aun así, los constructores han intentado implantar alternativas para poder cerrar los procesos de venta, a través de la firma de escrituras a distancia, por poderes, en muchos casos en consulados españoles en países europeos. No obstante, esta opción no está resultando todo lo efectiva que se esperaba. De ahí que su demanda sea que se levante el cierre de fronteras.

Interés de compra

En esta situación y, dependiendo de la evolución del virus, los promotores alicantinos prevén que «en los próximos meses se verán pocos proyectos de obra nueva. Una ralentización que tendrá su reflejo en el empleo», advierte Antonio Fernández, quien reitera que, pese a todo, el sector no es tan pesimista. «Está bien, pero hasta que no haya estabilidad en la movilidad con los países europeos se frenarán las promociones con relación a 2019».

Además, el dirigente de Provia lamenta que en este momento haya interés y demanda de compra de vivienda por clientes extranjeros «y no puedan viajar para ver los proyectos». Al margen de ello, los promotores comienzan a detectar que los bajos tipos de interés «vuelven a hacer mirar a la gente hacia el mercado inmobiliario como un sector refugio», añade Antonio Fernández.