El Consell, a través de la Conselleria de Agricultura, que dirige Mireia Mollà, se reunirá próximamente con representantes del sector de los frutos secos, en concreto de la almendra, con el fin de buscar soluciones a la actual caída de precios, que el sindicato agrario la Unió de Llauradors atribuye a un «proceso especulativo». Una primera toma de contacto para abordar este problema se celebró ayer en Castellón, donde el secretario autonómico de Agricultura, Manuel Rodríguez Mulero, y el director territorial de Presidencia de la Generalitat en Castellón, Adolf Sanmartín, se reunieron ayer con el secretario general de la Unió, Carles Peris, y el responsable de frutos secos de esta organización agraria.

En el encuentro, los representantes del sindicato agrario detallaron que la caída de precios de la almendra común es un 31% respecto a anteriores campañas, llegándose a cifras que no se veían desde 2007, por lo que reclamaban la intermediación de Agricultura, según transmitieron al secretario autonómico.

Tras la reunión, Rodríguez Mulero indicó que, «en estos momentos, tenemos una situación de precios que no entendemos. No vemos motivos suficientes para que las tarifas que se ofrecen a los agricultores de la almendra de la Comunidad baje tanto con respecto a años anteriores. No hay exceso de producción ni situaciones de mercado que justifiquen esa caída tan acusada».

Además, el secretario autonómico de Agricultura aseguró que los compradores están ofreciendo precios «que están muy por debajo de los costes de producción».

Ante esta situación, la Conselleria va a convocar a los representantes del sector de frutos secos, que se considera clave para la supervivencia del interior de la Comunidad Valenciana. «No podemos permitir que haya situaciones injustificadas de, presuntamente, especulación de precios», indicó Rodríguez Mulero.