Los centros comerciales de la provincia de Alicante han empezado a recuperarse después del brutal impacto que supusieron los tres meses que tuvieron que permanecer cerrados como consecuencia del coronavirus. El sector, pese a las pérdidas acumuladas durante ese periodo, ha logrado capear el temporal sin cierres, aunque renegociando en muchos casos los alquileres, mientras las ventas continúan en estos momentos un 20% por debajo respecto al año anterior. La obsesión de estas grandes superficies desde la reapertura es ofrecer una imagen de seguridad ante sus clientes, para lo cual se han extremado al máximo las medidas higiénicas y sanitarias.

La Comunidad Valenciana concentra en la actualidad un total de 63 centros comerciales, que en su conjunto aglutinan a 3.607 tiendas. Del total, 24 centros se ubican en la provincia de Alicante, con 1.296 comercios. En la provincia de València, por su parte, hay 32 centros con 1.948 tiendas, y en la de Castellón siete, con 363.

Si la pandemia del coronavirus ha tenido un fuerte impacto sobre los comercios en general, las grandes superficies la han sufrido con especial virulencia. La patronal no ha ofrecido datos concretos a nivel provincial ni regional, pero los 568 centros comerciales que hay en España han perdido más de 3.000 millones de euros de ventas por cada mes que han permanecido cerrados, lo que evidentemente les ha supuesto un agujero de casi 9.000 millones.

La reapertura a partir del mes de junio tampoco ha sido fácil. Las reticencias de los consumidores, que identificaban estas grandes superficies como sinónimo de aglomeraciones en plena crisis sanitaria, han jugado en su contra, y también el drástico descenso de los turistas extranjeros, sobre todo para los centros comerciales ubicados en las zonas de costa. A ello, lógicamente, hay que añadir el deterioro económico de los consumidores. Eso ha obligado a que en muchos casos se renegocien los alquileres, para garantizar la supervivencia de muchas de las firmas.

Pese a este cúmulo de circunstancias adversas, los responsables de los distintos centros coinciden a la hora de señalar que después de unas primeras semanas irregulares y repletas de dientes de sierra tanto por lo que respecta a la afluencia de compradores como a la propia actividad comercial, la situación ha empezado a estabilizarse y a ir en la senda de la recuperación.

Uno de los factores a los que se aferra el sector para mirar al futuro con relativa esperanza es que se ha logrado salir del confinamiento sin cierres de comercios, y que los clientes están valorado los esfuerzos y también las inversiones realizadas para la implantación de medidas higiénicas y sanitarias con las que evitar la posibilidad de contagios. Cuestiones como la limitación de aforos impuesta por las autoridades, actualmente del 75%, son vistas con buenos ojos por los clientes. Para ello los establecimientos han implantado sistemas de conteo de visitantes que permiten medir la afluencia por intervalos horarios, accesos, zonas e incluso tiendas. También se ha reforzado la seguridad con personal auxiliar, se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos, cartelería para advertir de la necesidad de respetar las distancias de seguridad, y se ha procedido con el mismo objetivo a la reorganización de espacios.

Todas estas cuestiones han propiciado, como queda dicho, que los consumidores estén regresando a las grandes superficies y que la situación esté mejorando, aunque las pérdidas acumuladas durante los meses de cierre sean ya irrecuperables y aunque las ventas, desde la reapertura, se encuentren alrededor de un 20% por debajo respecto al mismo periodo del año anterior.

El director del centro comercial Gran Vía de Alicante, Javier Montejano, señala que, efectivamente, «la tendencia está siendo de mejora. En nuestro caso, el verano ha ido mejor de lo que esperábamos, porque no dependemos tanto del turismo como otros establecimientos. Aún así, tenemos que estar agradecidos a la afluencia de turistas nacionales, que han sido los que han acudido en ausencia de los visitantes extranjeros».

El centro no ha registrado el cierre de ninguna de sus 92 tiendas, lo que evidentemente supone una buena noticia después de los tres meses de confinamiento, aunque las ventas, desde la reapertura, han descendido alrededor de un 15%. Según Montejano, «en el momento en que abrimos el establecimiento a pleno rendimiento, se produjo un efecto que nosotros denominamos 'taponazo', con más afluencia de la esperada, pero a partir de ahí hubo un descenso que después se ha ido recuperando de forma paulatina».

Respecto a la situación que se está viviendo todavía en plena pandemia, el responsable de Gran Vía destaca que «cualquier decisión de compra ahora es muy racional y meditada. El ocio y la restauración son los que peor lo están pasando, y también la moda, porque la gente, si puede, se gasta menos dinero en una chaqueta. En nuestro caso ofrecemos una calidad media a precios económicos, y eso nos está permitiendo afrontar mejor la situación».

Lo que sí se han paralizado son actividades habituales hasta el momento como actuaciones para niños u otros eventos, cuyo presupuesto se ha destinado a implementar medidas de seguridad «para proporcionar un entorno seguro a nuestros clientes», destaca Montejano. En cuanto al futuro, es relativamente optimista. Según sus palabras, «Alicante y su área metropolitana lo están haciendo bien en cuanto a la contención del número de contagios. Mientras la situación siga estable como hasta ahora, estoy convencido de que semana a semana continuaremos remontando».

En parecidos términos se expresa José Palacios, gerente de Plaza Mar 2, también en Alicante. «No tenemos datos concretos de reducción de ventas, aunque como todos estaremos entre un 15% y un 20% de bajada. Con todo, tras superar unos meses de julio y agosto repletos de dientes de sierra, en estos momentos notamos cierta estabilización, lo cual es positivo».

El centro comercial también ha superado lo peor sin el cierre de ninguno de sus 107 establecimientos. «Nos estamos ayudando unos a otros para aguantar el tirón», subraya Palacios, quien reconoce, no obstante, que se han paralizado momentáneamente algunas reformas previstas para habilitar tiendas más grandes, actuaciones éstas que se van a retomar en breve. «El futuro -señala- pasa por contar con establecimientos de mayor tamaño que combinen las ventas físicas con las que se realizan de forma online. Es lo que tenemos que hacer para adaptarnos a las nuevas costumbres de los consumidores».

El gerente del centro, asimismo, destaca el esfuerzo realizado en materia de seguridad e higiene «para que los clientes vengan tranquilos. Tenemos controles de aforos e informamos en tiempo real de los mismos a través de nuestra página web. De hecho, hemos detectado que los compradores acuden ahora al establecimiento de una forma mucho más escalonada, cuando con anterioridad a la pandemia había horas concretas en que la afluencia era mucho mayor. Además, nuestros protocolos de prevención del coronavirus están certificados y controlados de forma permanente por una empresa externa».

Las cosas son algo diferentes en las comarcas del interior. El centro comercial Alzamora, en Alcoy, ha reabierto coincidiendo, al contrario de lo que sucede en la costa, con los meses de menor actividad. Según explica su director, Jorge Valcarcel, «julio y agosto no son los meses más fuertes en Alcoy, porque la gente se coge vacaciones y suele marcharse a otros lugares para disfrutarlas. En las últimas semanas, afortunadamente, las cosas han empezado a mejorar y nos encontramos en una línea ascendente que esperemos pueda mantenerse de cara al futuro».

No obstante, prefiere no hacer previsiones a este respecto. Según sus palabras, «no hacemos cábalas, porque la evolución de la pandemia cambia de un día para otro. Si no hay nuevos cofinamientos, lo lógico es que vayamos recuperándonos poco a poco, pero eso es algo que no está en nuestra mano».

El centro sólo ha contado con una baja comercial, que, según Valcarcel, «no ha tenido nada que ver con el covid», por lo que son 26 los establecimientos que se encuentran operativos en estos momentos. Reconoce, eso sí, que algunos proyectos que se iban a abordar han sufrido un parón, «aunque afortunadamente no se ha anulado ninguno. Simplemente se han frenado por todo lo sucedido».

Desde el centro comercial Habaneras, de Torrevieja, no han ofrecido datos concretos sobre funcionamiento a nivel individual. Desde el grupo al que pertenece, Castellana Properties, sí que informan de que se está experimentando una recuperación por encima de lo esperado, aspecto éste que ha permitido relajar la ejecución del plan de previsión definido por la compañía. Desde la apertura tras el confinamiento, las afluencias han ido creciendo progresivamente, llegando a recuperar en el pasado mes de agosto cerca del 75% de sus visitas respecto a las cifras registradas ese mismo mes del año anterior. Las ventas, asimismo, han ido aumentando progresivamente desde junio, y en julio se recuperaron un 88%.

Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, destaca que, «dada nuestra excelente posición de caja en estos momentos, unos resultados sólidos y unas perspectivas positivas, por ahora no es necesario llevar a cabo ninguna capitalización. Las ventas siguen en línea ascendente y nuestra ratio de ocupación continúa manteniéndose en niveles del 98%».

5 medidas contra el covid-19

1 Limitación de aforos. Los centros comerciales, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, han limitado los aforos para evitar aglomeraciones de público. En la actualidad, en el caso de la provincia, se encuentran al 75%.

2 Sistemas de conteo. Se han implantado sistemas de conteo de visitantes con el objetivo de controlar los aforos. Algunos centros ofrecen información del número de clientes en tiempo real a través de sus páginas web.

3 Dispensadores de geles. Los centros disponen de dispensadores de geles hidroalcohólicos en sus accesos, así como en el interior de los establecimientos comerciales.

4 Cartelería. Se han instalado carteles y señales informando de las normas higiénicas y de la necesidad de mantener las distancias de seguridad.

5 Reorganización de espacios. Se han reestructurado las zonas para evitar concentraciones de público.