A Héctor Torrente Pastor, director de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE), el espíritu empresarial se puede decir que le viene de cuna, fruto de una familia en la que algunos de sus miembros, incluido su padre, han estado al frente de diferentes negocios. Pero su trayectoria para llegar al puesto que ocupa en estos momentos ha sido en cierta forma singular, puesto que antes de comprometerse con la industria pasó por un sector tan diferente como es el gastronómico, aunque, eso sí, en su vertiente económica.

Héctor Torrente nació hace 41 años en Ibi, municipio de una gran tradición industrial. Su padre tenía una empresa de excavaciones, mientras que su madre, que compartía el cuidado del hogar con labores como modista, acabaría trabajando como profesora de corte y confección, profesión que sigue desarrollando ahora. Algunos miembros de su familia, bastante amplia, también han estado al frente de diversos negocios. «Vivir aquí te inculca un espíritu empresarial», señala Torrente, aunque también remarca que, «pese a todo, nací en el seno de una familia humilde, por lo que no he contado con padrinos que me hayan allanado el camino».

Tras pasar por el Bachillerato y licenciarse en Administración y Dirección de Empresas (ADE), ingresó como becario en Tapelia, una franquicia gastronómica con 40 restaurantes en toda España, en la que en tres años y medio protagonizó un ascenso meteórico. De hecho, llegó a convertirse en jefe del departamento de análisis económico de la empresa. «Desde más abajo no podía empezar», enfatiza.

Y de la gastronomía, directamente a la industria, y, además, en su municipio natal. Fue de la mano del ya desaparecido empresario Fernando Casado, presidente en aquel momento de IBIAE, que lo incorporó a la asociación como director. De aquello hace ya 13 años y, desde entonces, la entidad ha experimentado un crecimiento más que notable, tanto por lo que respecta a cobertura territorial como también a la prestación de servicios a sus asociados.

«Lo primero que decidí -recuerda- fue estar a pie de calle, mantener un contacto directo con las empresas para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia». La asociación, asimismo, ha pasado de tener un carácter local, centrado en Ibi, a expandirse al resto de municipios de la Foia, como son Castalla, Onil o Tibi. Según Torrente, «no tiene sentido que caminemos separados. En esta comarca no tenemos una empresa grande de la que dependamos, por lo que es conveniente que colaboremos en todo lo que sea necesario buscando el beneficio común».

El 85% de las 285 empresas asociadas a IBIAE son industriales, y si algo las distingue es su enorme versatilidad. «Aquí el tejido industrial está sometido a una continua reconversión y es, además, flexible y muy dinámico. Tenemos desde firmas jugueteras a las del plástico, pasando por el metal y los procesos industriales. El éxito de las mismas es su capacidad para reinventarse y elaborar los más diversos artículos, y la prueba más reciente la hemos tenido con la crisis del coronavirus, cuando han sido capaces de ponerse a elaborar artículos de primera necesidad como pantallas protectoras, dispensadores de geles o mascarillas, entre otros muchos».

Las empresas de la zona, con todo, también tienen sus problemas. Uno de ellos ha sido el de la falta de potencia eléctrica, que se está subsanando con la reciente construcción de una subestación eléctrica en Castalla más una segunda que ya se está tramitando. También hay dificultades para encontrar personal cualificado, para lo cual se están impulsando diversas iniciativas de formación profesional. Por último, hay que hacer referencia a la escasez de suelo industrial, a la espera de la construcción del nuevo polígono de Ibi. «Necesitamos energía y espacio para poder crecer y seguir generando producción, empleo y riqueza», sentencia.

Héctor Torrente, como no podía ser de otra manera, es un firme defensor de la industria, por la estabilidad que ofrece frente a otros sectores en situaciones como la actual de crisis sanitaria, y también por la mayor calidad de los puestos de trabajo y la virtud que tiene de capacitar más a las personas. «Todos los sectores deben tener el mismo reconocimiento e importancia, pero pienso que ya va siendo hora de que a la industria se le apoye más con políticas concretas, efectivas y sostenidas en el tiempo».

La modestia es una de las virtudes del director de IBIAE, ya que insiste en señalar que los logros que se están obteniendo desde la entidad «son fruto de todos los que trabajamos aquí y de las propias empresas».

Tiene tres hijos, un chico de 12 y dos chicas de seis y tres años, y sus hobbies, si tiene posibilidad de practicarlos, son la lectura de novelas y algo de deporte. «Me gusta el baloncesto, pero por la falta de tiempo me tengo que conformar con correr o nadar», relata.