En el campo alicantino siempre se ha dicho que, hasta que el frío no llega a Europa, la campaña de cítricos no despega. Y, aunque la sabiduría popular rara vez se equivoca, en este 2020 marcado por la inestabilidad derivada del coronavirus la demanda de exportaciones se ha adelantado más de lo habitual y las perspectivas invitan al optimismo. La recolecta de limones, naranjas y mandarinas de otoño comienza en la provincia con precios que se incrementan un 20% en origen y una estimación de cosecha que crece casi un 7% en comparación con el ejercicio anterior. Su alto contenido en vitamina C y sus propiedades para fortalecer el sistema inmunitario son el imán que posiciona al alza estas variedades en tiempos de resfriados y gripes, y mientras se recrudece una pandemia de evolución incierta.

Las plantaciones citrícolas representan el grupo de cultivos con mayor peso económico en la actividad agraria alicantina, aportando el 32% del valor total provincial. Buena parte de la producción se localiza en la Vega Baja y la cosecha estimada para esta campaña es de 675.163 toneladas, según la previsión que maneja la Conselleria de Agricultura. En concreto, 143.480 toneladas de mandarinas (+15,6%); 229.653 de naranjas (-3,3%); 296.360 de limones (+3%); y 5.670 de pomelos (-7%). Aunque el incremento de tonelaje no es excesivamente significativo en términos numéricos, sí lo es el precio que se paga a pie de campo a los productores.

El vicepresidente de Asaja Alicante y responsable de la entidad en Orihuela, José Vicente Andreu, explica que en condiciones normales las clementinas tempranas, las de la variedad oronules, se estarían retribuyendo entre 45 y 50 céntimos por kilo y ahora se venden entre 0,60 y 0,70. Por las clemenules el agricultor solía recibir entre 24 y 30 céntimos; ahora entre 35 y 40. Cuando termine esa cosecha, a finales de diciembre, comenzarán las del tipo clemenvilla, cuya venta ya se está cerrando en torno a 50 céntimos el kilo y solía estar entre 30 y 40. Y lo mismo ocurre con la naranja navelina, que alcanzará condiciones óptimas de maduración en 15 días y se solía comercializar sobre el terreno a una media de entre 18 y 24 céntimos, mientras que en esta campaña oscila entre 24 y 30 céntimos el kilo. Esa es la naranja que se corta entre noviembre y diciembre, mientras que las variedades más tardías, como la navel late, se están vendiendo ya sobre los 40 céntimos, cuando estaban a unos 25.

El limón es, sin duda, el que tiene un mayor peso económico al presentar una mayor superficie plantada y lograr en los últimos años una mayor estabilidad de precios. Los de la variedad fino, que son los que se comercializan ahora, se están pagando a entre 50 y 60 céntimos el kilo cuando el año pasado por esta fechas se vendían 10 céntimos más baratos.

Mercado internacional

«La agricultura, y en particular los cítricos, han ganado mucho peso en valor económico debido a la situación que se está viviendo con la pandemia. Aunque la variación de producción prevista para este año no es excesiva, sí hay un incremento económico que se puede cifrar en torno al 20%», indica Andreu. Las previsiones para los próximos meses, prosigue, no se acercarán a lo vivido durante los meses del confinamiento cuando, en su caso particular como productor de cítricos, «no podía ni atender todos los pedidos que había». Aún así, vaticina que la de este año puede ser una buena campaña en el mercado europeo, que absorbe el 80% de la producción alicantina. Francia y, sobre todo, Alemania son los clientes preferentes, al liderar en torno al 60% de las transacciones. El 40% restante se distribuye entre Italia y los países nórdicos principalmente.

«Este año hay más producción y los precios están aumentando. Si no hubiera ninguna perturbación de por medio, los indicios apuntan a que podría ser una buena campaña», constata igualmente Ferran Gregori, técnico de la Unió de Llauradors y Ramaders. Pese a todo, continúa, en el campo nunca se puede dar nada por hecho y se trabaja mirando tanto al cielo como a la tierra. «Siempre puede venir otra DANA, caer el consumo o dispararse la importación masiva desde terceros países que provoque una caída de precios», subraya Gregori.

Uno de los cambios que sí se está produciendo en la actualidad es el retraso en la formalización de las transacciones de compra. Así lo percibe uno de los mayores productores de limones de la Vega, Grupo Hisumer, con 100 hectáreas en producción. Los hermanos África y Antonino Fabregat, al frente de la empresa, han comprobado que, hasta el pasado año, en julio o agosto se cerraban las ventas de los limones que se recolectarían meses después, entre diciembre y enero. En cambio, ahora las operaciones no se rubrican hasta pocos días antes de la recolección. «A raíz de la pandemia, ha cambiado la coyuntura de compra y hasta el momento del corte del limón no se cierra la compra», destacan.

Otro de las variaciones que ha llegado con el covid-19 es el adelanto de la demanda europea. Raimundo Robles, productor de mandarinas en Orihuela, explica que se ha anticipado la fecha de corte del fruto que ya se encuentra en condiciones óptimas para atender la demanda. «Este año el clima ha favorecido que madure antes. Hay variedades que internamente ya presentan los niveles de azúcar necesarios aunque por fuera están verdes. Hay procesos para desverdizarlos, que consisten en acelerar el cambio de color, ya que por dentro están perfectos. Eso permite venderlos ya», cuenta a este diario.

La competencia de países como Sudáfrica, Egipto o Argentina es uno de los factores que trae de cabeza a los productores de cítricos, que llevan años pidiendo a la Unión Europea que ponga límites a las importaciones. No solo porque devalúa los cultivos del espacio comunitario, sino también porque, según denuncian las organizaciones agrarias, motiva la llegada de plagas hasta ahora inexistentes en la Comunidad. «Las últimas campañas han estado caracterizadas por la invasión masiva de cítricos que tiraban por tierra los precios del arranque de campaña. Este año, como consecuencia de una mayor demanda de cítricos en Europa por miedo al coronavirus, ha hecho que esas importaciones, aunque hayan aumentado, no hayan colapsado el inicio de nuestra campaña», prosigue Gregori.

Menor competencia

En el caso del limón, los exportadores alicantinos encontrarán esta campaña menos trabas que nunca para colocar el producto en Europa. Por primera vez desde hace muchos años, «se enfrentan a un escenario europeo bastante vacío de producto de competidores, aunque sigue habiendo incertidumbre en cuanto al volumen que alcanzará el consumo y la evolución de precios», destaca el director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, José Antonio García. Explica que Turquía cuenta este año con una menor producción de limón debido a las heladas que sufrió en enero y la ola de calor que registró en mayo. Aún así, el país se beneficia de la reciente devaluación de su moneda, pero pesa más el hecho de disponer de una cosecha menos abundante. Además, Argentina y Sudáfrica ya han acabado con sus stocks, que suelen alargarse al menos hasta octubre, lo que despeja el camino a los agricultores españoles.

La principal traba que, según García, se están encontrando ahora los productores de la zona es que «existe una especie de consigna generada por las cadenas de distribución de ejercer una presión importante para bajar los precios». El otro hándicap al que se enfrentan los agricultores es un hipotético descenso del consumo. Aunque la experiencia de los últimos meses indica que las economías familiares han comprado más cítricos de lo habitual, el canal de la hostelería y la hotelería representaba el 40% del volumen total de negocio, un porcentaje que se verá reducido por el bloqueo de la actividad económica y turística por la pandemia. «La hostelería ha cerrado en gran parte de Europa, pero eso no significa que al 40% se haya perdido, ya que ha aumentado el consumo entre las familias», subraya García. «Se trata de una campaña con luces y sombras en la que también hay que tener en cuenta que los agricultores están teniendo un aumento de costes por las medidas de prevención del coronavirus», añade. «Tenemos limitaciones en la organización de las cuadrillas. En los almacenes hay que guardar distancia interpersonal en la línea de confección y eso nos impide operar al 100%. También se han tenido que instalar mamparas. Todo ello repercute en la ecuación de la rentabilidad, que está por ver», concluye.

Más hectáreas de limoneros frente a la pérdida de naranjos

El limón se posiciona en la actualidad como el cítrico de mayor rentabilidad. Ese hecho explica que durante la última década la superficie plantada con limoneros haya crecido un 34% en la provincia. Según datos de Asaja, de las 10.111 hectáreas cultivadas en 2009 se ha pasado a 13.584 en la actualidad. También se ha incrementado la de mandarinas, en concreto un 9%, llegando en estos momentos a 9.954 hectáreas. Por contra, han desaparecido 3.971 hectáreas de naranjos, lo que supone un 26% menos en los últimos diez años. Así, son 11.182 hectáreas las cultivadas ahora con este árbol.

Durante la campaña 2018- 2019, el valor económico de los cítricos alicantinos sufrió un severo descenso como consecuencia de la brutal caída de precios en origen, lo que motivó pérdidas estimadas para los agricultores de 123 millones de euros. Según Asaja, el incremento de producción, la importación masiva de cosecha desde Sudáfrica hasta Europa y las condiciones climáticas adversas provocaron un descenso en el valor económico del 16,5%, pasando su valor de 214.553.784 euros a 179.081.053 euros en 2019.