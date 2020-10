P El 80% de los hoteles están cerrados en estos momentos. Con la experiencia que dan estos últimos siete meses, ¿cómo aguanta un negocio tanto tiempo sin ingresos?

R Resistimos gracias a los ERTE y al riñón financiero. No obstante, se va a hacer muy duro porque la recuperación será gradual aunque tengamos la vacuna.

P Precisamente una de las bazas de los hoteleros a la hora de afrontar esta crisis es ese riñón financiero del que habla. Ahora bien, ¿nos podemos enfrentar a un problema de solvencia?

R Hemos hecho grandes inversiones en los últimos años en recualificar y poner al día la planta hotelera, aunque hay que reconocer que hemos tenido unos años de bonanza turística, por lo que la insolvencia depende del tiempo en normalizar lo turístico. Si Europa no levanta las cuarentenas y siguen las restricciones a la movilidad, se pueden complicar las cosas. Sin movilidad aérea, la economía europea puede verse muy dañada, y eso repercutiría en el sector. En cualquier caso, confiamos en que la situación al final no sea traumática.

P El cierre de Madrid, a las puertas del puente de octubre, aunque con una sentencia de por medio levantando las restricciones, ¿ha sido la puntilla definitiva para el sector?

R Madrid y su entorno son muy importantes para nosotros. Este otoño e invierno, sin turismo internacional, sin turismo sénior y con las familias en el cole, más ahora lo de Madrid, va a ser residual lo que pueda permanecer abierto. Una tercera parte cerrará el 13 de octubre, y el resto, si no conseguimos abrir corredores en la Unión Europea, será complicado que sigan abiertos.

P En mayo defendía que mejor abrir, aunque fuera disfrazados y con poca gente. ¿Ha cambiado la perspectiva?

R Lo sigo manteniendo. Tenemos que abrir sí o sí, siempre que la situación acompañe, y aquí estamos en verde a nivel de contagios, y siempre que haya un mínimo de gente. De viernes a domingo estamos rozando el lleno desde hace unas semanas, y eso permite compensar el resto de días. Si la situación se mantiene, podemos seguir abriendo.

P ¿Puede haber cierres definitivos en un contexto como el actual?

R Algunos hoteles no actualizados tendrán un futuro inmobiliario, como ya pasó en otras épocas. Se transformarán en viviendas u oficinas, porque, además, no hay terrenos para hacer viviendas en el casco urbano de Benidorm. Puede que no sean muchos, pero algunos sí.

P ¿Y qué puede pasar con la campaña de Navidad?

R En Navidad, con el permiso del virus, seguro que se abrirán hoteles, porque hay mucha demanda estancada y la gente va a venir a la mínima oportunidad que tenga. Dependerá, no obstante, de la evolución de la pandemia y de la movilidad aérea.

P En cualquier caso, Bélgica ya ha levantado las restricciones, ¿puede haber efecto llamada?

R El ratio de contagio en la Comunidad y la provincia es esperanzador y estamos trabajando con las administraciones para trasladar a la Unión Europea y al Reino Unido esa realidad y hacer posibles esos corredores. A ellos les hace falta tanto como a nosotros. A todos nos va la vida en ello. El virus es común, la respuesta tiene que ser común.

P ¿Y a qué atribuye esa falta de respuesta común?

R Ha habido una falta de liderazgo europeo. La Unión Europea ha sido una especie de reino de taifas durante esta pandemia, también en el aspecto sanitario, y eso debe cambiar. No supimos ver la crisis sanitaria y ahora no estamos viendo venir la pandemia económica. Por eso, no hay consenso en la movilidad aérea, que es lo que necesitamos.

P El Reino Unido es el principal mercado de la Costa Blanca. Sin embargo, Boris Johnson fue de los primeros en imponer estrictas cuarentenas con España y ahora amaga con un Brexit duro. ¿La cosa puede ir a peor?

R Las cuarentenas van asociadas al color rojo de los destinos y deberán ser reemplazadas por test rápidos en los destinos que estén en ámbar o en verde, como los nuestros. Si no es así, la industria turística aérea, touroperadores, agencias de viajes y hoteles pueden colapsar, y en buena parte desaparecer. En cuanto al Brexit, como dijo Winston Churchill sobre Rusia, «es un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma». Ahora bien, a pesar de todo, creemos en un acuerdo de última hora para hacernos el menor daño posible.

P El proyecto «Benidorm Island» trataba de demostrar ante las autoridades británicas que los turistas del Reino Unido, cuando llegan a Benidorm, se comportan como si estuvieran en una isla. Sin embargo, de momento, parece que no ha habido mucha repercusión…

R Es un trabajo que está avalado por la buena gestión que ha hecho la ciudad en su conjunto, con casi ninguna incidencia remarcable en todo el verano y que transmite confianza, determinación y seriedad.

P Ya, pero, ¿confían en que acabe funcionando ese plan?

R Si nuestro destino sigue en verde, funcionará porque hay mucha presión en el Reino Unido, y mucha necesidad de hacer caja por parte de toda la industria turística británica.

P ¿Ha habido trato de favor hacia Canarias y Baleares?

R Lo sanitario no hace distinciones a pesar de alguna intención política.

P Le replanteo la pregunta: ¿Se han sentido discriminados respecto a otros destinos turísticos en España?

R No, todo ha sido proporcional al estado de contención del virus. Hubo un momento en el que Canarias estaba mejor, y ahora no.

P Entre las propuestas de Hosbec, destaca la necesidad de realizar test en origen y destino. Sin embargo, no acaba de llegar. ¿Por qué?

R Hay una falta de coordinación y de hacer caso a los científicos en cuanto a las respuestas sobre esta materia. Además, hay una falta de coordinación por parte de Europa y del Reino Unido para normalizar la movilidad aérea. Sin movilidad no hay turismo ni economía. Esto es una crisis de movilidad.

P ¿En qué medida pueden ayudar a parar el golpe medidas como la del cheque turístico planteada por el Consell?

R El bono turístico es el primer estímulo directo que el sector ha recibido desde que empezó la pandemia y puede tener un recorrido paliativo para activar el mercado.

P Habla de que el bono turístico es el primer estímulo directo. ¿Han faltado, por tanto, más medidas de apoyo de este tipo hasta la fecha?

R Igual que ha hecho Francia, Alemania o Reino Unido, el Gobierno central debería haber estimulado este verano la demanda. Sólo impulsó los ERTE, pero no ha hecho nada más. En otros países se ha bajado el IVA o se han creado bonos similares a los que ha creado el Consell.

P Mientras tanto, el programa del Imserso se ha cancelado, y parece que esas partidas no se van a reinvertir en el sector. ¿Cómo se explica eso?

R El Gobierno se ha precipitado y debería haber dejado una puerta abierta a la esperanza para ayudar al sector turístico de una forma clara en una primavera que se presume complicadísima para este sector, y haber convertido ese presupuesto en bonos de viaje, como se ha hecho en esta Comunidad.

P Teniendo en cuenta que los usuarios del Imserso son población de riesgo, ¿cuál debería haber sido el público al que dirigir esos bonos?

R Dependiendo del nivel de contagios, para todos los públicos, incluso para los usuarios tradicionales del Imserso, y también para los trabajadores sanitarios y los trabajadores de otros sectores que han estado en primera línea en los momentos más complicados.

P Finalmente, los ERTE se han prorrogado hasta el 31 de enero, aunque lo que pedía el sector turístico es que se ampliaran más por una cuestión de seguridad. ¿Qué puede ocurrir vencido otra vez ese plazo?

R Estamos seguros de que la ampliación de los ERTE seguirá hasta que el sector haya recuperado el aliento. Lo que no entendemos es porque no se aprueban las prórrogas hasta que dure esta situación, porque eso nos daría más seguridad.

P ¿Se han reconducido las relaciones con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, después de que dijera que había que repensar el modelo turístico de masas?

R Desde nuestra patronal siempre estamos abiertos al diálogo y a la reflexión.

P ¿Han hablado con Mónica Oltra en estos últimos meses?

R No, no hemos tenido la ocasión.

P Partiendo de que las reservas se suelen hacer a un año vista, y más allá de la evolución que pueda tener la pandemia, ¿cómo se presentan los próximos meses?

R En estos momentos solo existe la reserva de última hora. Con la incertidumbre y los vaivenes del virus, nadie se arriesgaría a hacer una reserva a más de un mes vista. Los próximos meses son temporada baja y, sin la apertura de los corredores aéreos, estamos hablando de una existencia residual de la oferta turística. Cualquier previsión es una incógnita.

P Llegados a este punto, ¿en qué se ha fallado desde el punto de vista político?

R En el caso de la Comunidad Valenciana, afortunadamente, estamos teniendo la mejor gestión frente a esta situación. Otras administraciones dejan mucho que desear.

P ¿El Gobierno central?

R El Gobierno central y algunas otras administraciones autonómicas, como Madrid.

P ¿Por qué?

R No se está haciendo caso a los expertos, y a veces da la sensación de que tampoco tienen muy claros los pasos que se deben dar.

P Y, desde el punto de vista del sector, ¿se ha errado el tiro en algún momento?

R En este sector tenemos que hacer notar que hemos estado a la altura de la responsabilidad que se nos ha transmitido desde Sanidad, y tenemos el aval de todo el verano trabajando sin ninguna incidencia remarcable, lo que nos acredita para pedir esos corredores europeos, a lo que Bélgica ha respondido de forma acorde a eso esta misma semana.

P El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, se mostraba muy crítico hace unos días, en la cumbre organizada por AVE, con aquellos que tiran los precios y venden Benidorm a 200 euros la semana...

R En momentos de indigencia económica, la gente se tira el monte. Es un paquete como cualquier otro que se podría haber hecho, y hay que reconocer que se ha logrado que se hable de Benidorm, pero eso tiene el recorrido que tiene. Teniendo los hoteles que tenemos en Benidorm, no creo que tenga mucho futuro, y no es lo mejor para un destino, pero todo el mundo tiene que sobrevivir.

P Y, a tenor de la alerta que lanzó Zoreda de que hay que «repensar qué queremos ser de mayores», ¿qué hay que hacer con Benidorm?

R En Benidorm somos mayores ya y sabemos que queremos ser como somos. Llevamos mucho tiempo trabajando para ser mayores, y la prueba es la reconversión hotelera que hemos hecho. Hay mucha seguridad en Benidorm y eso nos va a llevar a recuperarnos antes que otras zonas.

P Y, pasada la pandemia, ¿nos podemos enfrentar a otra crisis, ésta económica?

R Una depresión económica podría ser inevitable si no nos quitamos el bicho de encima. Esta pandemia ha demostrado que en la cama del turismo no solo se acuesta el turista, sino innumerables sectores de la economía.

P ¿Ha faltado apoyo por parte de otros sectores?

R Falta de apoyo no, lo que ha ocurrido es que el turismo es el motor de arrastre de la economía española.

P Ése es el argumento que precisamente ahora utilizan los que piden el cambio de modelo productivo...

R Este motor no ha sufrido una pandemia en 100 años, y el virus no afecta sólo al turismo, sino a todos los sectores.

P En cualquier caso, y al margen de lo que pueda durar la pandemia, lo cierto es que ya hay mucha gente que ha perdido poder adquisitivo...

R Y también hay mucha gente que, ante la incertidumbre y el miedo, está ahorrando, por lo que, cuando pase esto, habrá un rebote en el consumo.

P Antes del verano decía que hablar de deterioro de la marca España no tenía sentido, porque todos los países estaban igual. Cinco meses después, ¿se ratifica?

R No lo mantengo porque marcar a un país porque haya un porcentaje en rojo mientras el resto del país está en ámbar o verde no tiene sentido. Europa está entrando en una dinámica de no penalizar a todo un país porque hay zonas que son más responsables que otras. El color de semáforos europeos está contribuyendo a eliminar el descrédito de las marcas Estado y lo que se está produciendo es el descrédito de zonas y ciudades concretas de Europa, eliminando lo peyorativo de meternos a todos en el mismo saco.

P ¿De quién ha sido la responsabilidad?

R La desescalada fue demasiado precipitada, y con la intención de querer salvar al turismo nos hemos cargado el turismo. No sólo el Gobierno, también la gente joven, la gente más mayor... Todos nos hemos olvidado de la pandemia y el virus se ha venido arriba.

De cerca. Optimista incluso cuando no es fácil

Optimista por naturaleza, Toni Mayor se caracteriza por su capacidad de relativizar bastante las cosas, aunque vengan mal dadas. La pandemia ha golpeado de lleno a su sector y está preocupado como el que más. Al fin y al cabo, de los once hoteles que gestiona en las provincias de Alicante y Valencia, sólo tiene abiertos en estos momentos dos: el Huerto del Cura de Elche y el Port Benidorm, aunque este verano también tuvieron la persiana levantada los de Calp, Dénia y San Juan. Los otros seis permanecen cerrados desde el mes de marzo. No está siendo fácil, pero ni por esas le ha cambiado el carácter. Ni siquiera cuando recuerda que hace unos meses también él pasó el covid, hasta el punto de que, como dice literalmente, «llegué a pisar el hospital dos días». Es su filosofía de vida. «Nunca habíamos vivido nada igual, pero la visión depende de lo vitalista que seas, y acabaremos saliendo», apunta. Eso sí, tiene claro que nada será igual, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. «Esto nos va a marcar a todos y vamos a ser más precavidos, aunque es probable que no volvamos a vivir una situación igual», vaticina. El confinamiento lo pasó de reunión en reunión, y leyendo mucho. «Estábamos todo el día en Zoom y Skype, y hemos ido más a clase que en toda nuestra vida», señala con retranca. Ahora, de todo lo que ha leído en este tiempo, recuerda especialmente un informe de la Universidad de Harvard que les llegó poco antes de que se decretara el estado de alarma. «Recomendaba no saludar a nadie para evitar contagios por el virus, y pensé que eran unos exagerados. Ya ves ahora...», cuenta. Vacaciones este año ha tenido pocas. Apenas tres días en Barcelona, y en el marco de una visita familiar. «Los capitanes, en tiempos de zozobra, deben estar con el timón en las manos», proclama. Si puede, hará alguna escapada este invierno. Eso sí, consumo interior. Hay que predicar con el ejemplo.

«Vamos a tener un invierno de diez meses»

P Precisamente su cadena, Port Hotels, tiene establecimientos más vinculados al modelo de sol y playa y otros más enfocados al sector empresarial. ¿El golpe es igual en un caso y en otro?

R El sol y playa, el turismo de interior y la gastronomía han funcionado mucho mejor que los destinos urbanos y empresariales en este tiempo.

P ¿Cómo afecta el cierre del ocio nocturno al turismo?

R Siempre y cuando la pandemia lo permita, deberemos ofrecer todo lo que se espera de un municipio turístico: restauración, ocio... Si todos somos responsables y disciplinados, podremos ofrecer al turismo todo lo que se espera.

P ¿Cómo serán los hoteles poscovid?

R Los hoteles poscovid recuperarán su estado original y conservarán las buenas prácticas adoptadas durante estos meses. En el futuro próximo el sector turístico tendrá la inaplazable responsabilidad de combatir el cambio climático y de reducir al máximo la huella de carbono de nuestra actividad económica en el entorno.

P ¿Cuál es el mejor y el peor escenario que maneja el sector turístico en estos momentos?

R El mejor escenario es encontrar una solución a esta pandemia, ya sea con una vacuna o con tratamientos específicos que nos ayuden a minimizar los efectos de este virus. El peor escenario es que se enquiste el momento actual durante muchos meses en España, pero también en Europa. No obstante, más allá de plantear escenarios, la realidad es que a día de hoy tenemos que convivir con este virus, tenemos que ser resilientes y, como algunos expertos apuntan, tenemos que ser conscientes de que el covid no se va a ir fácilmente, como tampoco lo hicieron otras pandemias víricas o bacterianas como el VIH o el ébola, entre otras.

P Si tuviera que hacer una quiniela, ¿cuándo diría que podremos hablar de normalidad en el sector?

R Yo dije que a principios del mes de septiembre tendríamos un invierno de diez meses, por lo que en primavera podríamos estar acercándonos a una cierta normalidad.

P ¿Una normalidad precovid u otra nueva normalidad?

R Una normalidad condicional, como la prisión condicional. Tendremos que manejarnos para dominar el virus y que no levante cabeza.