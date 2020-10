Los concursos de empresas caen un 30,5% en la provincia por el efecto de los ERTE

Los concursos de acreedores bajaron un 18,3% en la provincia en el primer semestre respecto al mismo periodo del pasado año, al pasar de los 257 procesos a los 210. Los relativos a hogares subieron un 4,4%, pero los referidos a empresas cayeron un 30,5%, a pesar de la grave situación económica que está causando la crisis del coronavirus en el sector productivo. Sin embargo, este descenso no significa que las compañías provinciales no estén encontrando serias dificultades a la hora de afrontar pagos. Más bien, la bajada se entiende por el «efecto ERTE», que está permitiendo mantener el empleo, reduciendo los costes empresariales. Además de que las firmas que han solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no pueden pedir la situación concursal.