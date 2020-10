La última sesión celebrada del Campus Hotelero organizado por la alicantina Forst Escuela Negocios Turísticos contó con expertos de diferentes cadenas hoteleras que coincidieron en la "ventana de oportunidades" que la crisis ofrece tanto a las empresas como a los trabajadores que sean capaces de reactualizar sus conocimientos, el modelo de negocio y la adaptación a las nuevas demandas de los clientes. Patricia Jaén, directora de recursos humanos de Meliá Hoteles; José Guillermo Díaz, presidente de Artiem Hotels; y Rafael Asuar, director norte de España y Europa de Barceló Hotel Group – participantes de la mesa redonda celebrada online - señalaron que los nuevos hábitos y rutinas laborales como el teletrabajo pueden ser una nueva forma de negocio para el sector.

En la sesión, la directiva de Meliá Hoteles se preguntó si los hoteles establecen espacios para el desarrollo del teletrabajo desde sus instalaciones, los periodos vacacionales podrán ser más dilatados, siempre y cuando haya una oferta complementaria que satisfaga las necesidades del conjunto de la familia. "Con otra política de precios y tarifas que hoy no existe, podría extenderse las vacaciones más allá de la semana, hasta de un mes, donde mientras los padres trabajan, el resto de familia disfruta del conjunto de servicios del hotel", explicó.

Los expertos señalaron que los periodos de vacaciones se truncan con este sistema de trabajo, puesto que no hay una necesidad de anclarse en un punto geográfico, sino que hay disponibilidad de desplazarse y hacer turismo sin necesidad de encontrarse toda la familia en periodo vacacional.

En este sentido, tanto Asuar como Díaz señalaron que el objetivo de esta situación de crisis es adaptarse a los cambios y demandas que se generen tras la superación de la pandemia. "El teletrabajo va a cambiar la configuración no sólo física de los hoteles, sino de su concepción y visión que de ella tienen los actuales clientes", apuntó Asuar. Por su parte, Díaz explicó que junto al teletrabajo, muchos establecimientos hoteleros están reflexionando sobre cómo establecer sistemas de coworking en sus instalaciones, habilitando espacios para estas funciones.

Los hoteles, según explicaron los participantes de la mesa redonda, que moderó el director de Forst Escuela de Negocios Turísticos, Javier Jiménez, ya se han convertido en puntos de trabajo para un público que no tiene condiciones adecuadas para trabajar en régimen de teletrabajo en su domicilio o en largos periodos como los pasados de confinamiento.

Especialización y polivalencia

Al mismo tiempo, estos directivos del sector hotelero también recomendaron que los trabajadores, tanto en activo como en situación de desempleo, entiendan que tienen que hacer cambios y mejorar su formación. "Sí, lo que buscamos es una combinación de especialización y polivalencia. Que puede parecer contradictorio, pero no lo es. Los profesionales del sector deben ser los mejores en sus ámbitos, pero también tener la actitud y la predisposición de desempeñar papeles y tareas diferentes en cualquier momento", recomendó Asuar.

Por su parte, Díaz también apuntó que este impasse del sector que ha generado la pandemia se está aprovechando para hacer cambios y que la introducción de la tecnología y la digitalización va a ser la tónica. "Cualquier rutina que pueda hacer una máquina no lo hará ninguna persona. Pero lo que no se podrá sustituir es la amabilidad, la simpatía, la sonrisa. Los profesionales debemos entender que si los hoteles solo ofrecemos una cama para dormir, no podremos competir con otros servicios alternativos similares. Tenemos que dar otros servicios", añadió el responsable de Artiem Hotels.