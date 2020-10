María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, que ha participado hoy en una jornada sobre los retos sanitarios del covid-19 y las incidencias económicas y sociales, organizado por Ineca, ha reiterado en varias ocasiones que no se puede plantear la disyuntiva entre salud o economía, sino que en esa dualidad debemos convivir mientras dure la pandemia.

En su exposición, se ha mostrado muy crítica con la gestión que se ha realizado hasta ahora de la crisis del covid-19 y ha evidenciado cómo el personal sanitario sufrió las primeras consecuencias de la falta de recursos y materiales de protección individual para atender en los picos de la crisis sanitaria.

Y ante el actual escenario sanitario, que se está aumentando en las dos últimas semanas, María Isabel Moya, ha destacado que uno de los "retos ineludibles es que la toma de decisiones debe de nacer de datos fiables, transparentes, actualizados y comparables". A su juicio, este contexto, con datos de 17 realidades (autonómicas) diferentes, provoca "un desconcierto, al margen del que ya causa el coronavirus, y hace que estemos en un clima de profunda desconfianza de los profesionales, los ciudadanos y las administraciones".

Moya ha incidido en que en estos momentos, “lo importante es cortar la transmisión del virus y es lo que no estamos haciendo, porque hay más casos y la tendencia de la curva es ascendente”. Su crítica la volcó al plano político. La presidenta del Colegio de Médicos de Alicante añadió otro factor que incide en las dificultades para cortar la transmisión. María Isabel Moya dijo que "no estamos preparados para cortar la transmisión porque no tenemos un mando único, una agencia única" que dé directrices y porque no hay "coordinación para establecer planes de contingencia comunes de cara a situaciones venideras". "La gestión sanitaria hay que liberarla de los criterios polìticos", sentenció.