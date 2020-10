Intervención y Vox suponen un doble obstáculo para el bipartito de Alicante en su pretensión de sacar adelante la cuarta modificación del Presupuesto de 2020 para ajustarlo al contexto actual.

El proyecto de cambio de las cuentas no pudo superar ayer el trámite de la Comisión de Hacienda al no contar todavía con el visto bueno del interventor. Así, la modificación del Presupuesto sólo podrá elevarse al pleno ordinario previsto para el próximo jueves si el interventor da luz verde al documento a principios de semana. De ser así, entrará por la vía de urgencia. De no llegarse tampoco a tiempo, el equipo de gobierno tendrá que convocar un pleno extraordinario, ya que de lo contrario no se podrán tramitar las iniciativas recogidas, como las ayudas a hosteleros y comerciantes, que deben concederse antes de terminar este atípico año 2020.

La modificación de créditos propuesta por el bipartito recoge, entre otras partidas, 365.000 euros más de subvenciones para dos de los sectores más perjudicados por el covid (que se sumarían a un crédito ya existente de 635.000 euros), además de un millón de euros para la compra de material sanitario y otro millón para el refuerzo de la limpieza en colegios por el covid. También figura una partida de 423.000 euros para expropiaciones y 656.000 euros para la reurbanización del APA9 de Vistahermosa, entre otros asuntos. Desde el sector de la hostelería (Apeha, Alroa y Ara), tras la reunión con Barcala del jueves, sostiene que el millón de euros de ayudas es un «bálsamo, pero insuficiente». Además, hacen una advertencia al equipo de gobierno de PP y Cs ante el resto de promesas para 2021: «Son una declaración de intenciones. Confiamos en que no se queden en papel mojado».

Que la cuarta modificación del Presupuesto llegue al pleno del próximo jueves es el primero de los obstáculos que debe superar Barcala para aprobar la iniciativa. Pero no el único. Y es que, todo apunta, a que el alcalde necesitará a la izquierda para sacar adelante su propuesta, ya que Vox se reafirmó ayer en el «no» ante la rechazo del bipartito a eliminar gastos superfluos. «Nosotros seguimos en el ‘no’, ya que en ningún momento se han tenido en cuenta nuestras peticiones. Creo que PP y Ciudadanos no son conscientes de que gobiernan en minoría. Con nosotros -prosiguió Vox- lo tuvieron fácil: eliminar gasto superfluo y destinar ese dinero (más de 700.000 euros) a las familias, hosteleros y comerciantes», señaló ayer el portavoz de la formación ultra, Mario Ortolá, quien criticó a Barcala por su talante: «Decidió ceder ante la izquierda por el clásico temor al ‘qué dirán’ y el dinero del contribuyente acabó, como otras muchas veces, en unas pocas asociaciones de nula utilidad. Nuestra próxima negociación será, si el alcalde hace oídos sordos a su presiente nacional [Pablo Casado], la de los presupuestos de 2021 donde seguiremos en nuestra línea que es para lo que nos han votado». Y es que Ortolá tiene muy presente el cambio de discurso, a nivel nacional, del PP de Casado, que este jueves dio un portazo a Vox durante la fracasada moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez.

Desde la izquierda siguen sin concretar su voto, aunque dicen estar más próximos al «no, y mantiene su crítica a Barcala. El socialista Francesc Sanguino cargó contra el bipartito por los continuos retrasos. «Constantes improvisaciones, incapacidad de diálogo con el resto de grupos... Barcala es ya un fiasco demostrado para Alicante», señaló Sanguino. Desde Unidas Podemos, Xavier López también centró su crítica en el alcalde: «Esto es un nuevo fracaso para el gobierno de Barcala», apuntó López. Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, consideró que el gobierno «es cada vez más un ‘BipartitoChapuza’, que siempre llega tarde y mal. Estamos muy preocupados por la falta de rumbo y capacidad de gestión que está mostrando el bipartito en un momento tan grave».

Unanimidad en la Medalla de la Ciudad al Pueblo de Alicante

La Comisión de Presidencia y Régimen Interior aprobó ayer por unanimidad la concesión de la Medalla de la Ciudad al Pueblo de Alicante «por su modélico comportamiento ante la pandemia del covid-19». Este acuerdo debe ser refrendado en el Pleno previsto para el jueves próximo. Este mérito, según consta en el expediente, se extiende al personal sanitario, de limpieza, de supermercado, de servicios logísticos, de transporte, repartidores, funcionarios, miembros de los Fuerzas de Seguridad, voluntarios y ciudadanos en general que «han asumido las duras medidas de contención adoptadas para frenar el impacto y propagación de la enfermedad».