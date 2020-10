El mismo día en que el Gobierno remitió este miércoles al Congreso de los Diputados su proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021, el Ejecutivo ya se abrió a posibles modificaciones en una de las medidas más polémicas que incluye: la subida de 3,8 céntimos por litro en el impuesto especial sobre el diésel.

En respuesta a preguntas de los periodistas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió este jueves al PNV como "socio preferente" del Gobierno en la negociación de los Presupuestos. "Llegaremos a un acuerdo con el PNV", añadió y se mostró dispuesta a negociar con los nacionalistas vascos en el trámite de enmiendas cualquier aspecto relativo a las Cuentas del Estado, incluido el rechazo que en este grupo parlamentario suscita la mayor tributación del gasóleo para vehículos no profesionales.

Lío con Ciudadanos

El grupo parlamentario de Ciudadanos informó este martes de que había negociado con el Gobierno dar marcha atrás en su decisión de aumentar la fiscalidad del diésel y que, tras ello, la formación naranja se comprometía a no presentar una enmienda de totalidad contra el proyecto de Presupuestos y que favorecería su tramitación. "Yo no he tenido ese contacto con Ciudadanos", dijo la ministra Montero en rueda de prensa, dejando en evidencia a la formación naraja. Después de eso, el partido de Inés Arrimadas reiteró que tiene el "compromiso" de Moncloa de que los Presupuestos no incluirán tal subida. El portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López Uralde, opinó que "no tendría ninguna justificación" retirar el aumento de la fiscalidad al diésel.

Ciudadanos se arrogó este miércoles el mérito de que el proyecto de Presupuestos del Estado no haya incorporado mayores subidas de impuestos y juzgó asumibles las que sí han sido incorporadas, salvo la del diésel. Todo lo contrario que el Grupo Popular, cuyo líder, Pablo Casado, ha criticado que "los Presupuestos de Sánchez e Iglesias son la puntilla para la economía. Son los únicos de la UE que suben miles de millones de impuestos a las clases medias (diésel, plásticos, refrescos...)".

También el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado las medidas tributarias dispuestas por el Gobierno. "No es el momento" de subir impuestos porque incluso en los demás países (Francia, Reino Unido, etc.) los están bajando y "es el momento de ayudas", dijo antes de participar en el 35 Congreso de AECOC. En su opinión, con la subida de impuestos "se está castigando de nuevo a las empresas" y "con la no exención del 100% de los dividendos que traen de fuera". Desde su punto de vista, esto es "un castigo a empresas multinacionales españolas que es justamente lo que necesitamos en España para crear empleo digno".

Tramitación acelerada

Tras recibir el proyecto de ley de Presupuestos, la Mesa del Congreso aprobó este mismo miércoles, con el voto en contra el PP y Vox, un calendario acelerado para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Según el programa aprobado, el proyecto presupuestario será publicado este viernes, 30 de octubre, en el Boletín del Congreso. La primera votación, sobre las enmiendas presentadas contra la totalidad del texto, se celebrará en el pleno del Congreso de los días 11 y 12 de noviembre. Si sale adelante el proyecto ahí y en los sucesivos trámites, con los apoyos políticos que logre concitar el Gobierno de coalición, el proyecto de ley podría quedar definitivamente aprobado en la primera semana de enero, que podría ser habilitada en el Congreso de los Diputados para la última votación.