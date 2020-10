La «fiebre» del teletrabajo se desacelera en la provincia con relación a la eclosión registrada con la aparición de la y el periodo de confinamiento. En esta segunda ola, las empresas mantienen la dinámica iniciada con la desescalada, algunas compañías con un sistema híbrido entre la presencialidad y el trabajo a distancia. La mayoría no ha tomado nuevas decisiones porque no solo está a la expectativa de ver cómo evoluciona el propio virus, sino también el escenario que se configura con el nuevo estado de alarma y de saber si la Generalitat Valenciana adoptará otras medidas anticovid, más allá del toque de queda desde medianoche hasta las seis de la mañana.

No obstante, la provincia ya ha dado un salto cuantitativo sobre la implantación de este sistema. En comparación con antes de la pandemia, el teletrabajo ha aumentado un 26% y la demanda de servicios de ciberseguridad, un 9,7%, según estima la alicantina Verne Technology Group, a tenor de la demanda de soluciones tecnológicas que registra por parte de firmas alicantinas y nacionales.

También la patronal autonómica CEV subraya que el primer estado de alarma y la nueva Ley del Teletrabajo han acelerado de forma global esta fórmula. Y, con los datos que maneja a nivel nacional, desde la organización empresarial apuntan que «aún existe un margen de incremento hipotético de entre 10 y 15 puntos», respecto a la situación que hay en estos momentos.

Medidas restrictivas

Ahora, sobre su evolución en el actual contexto de segunda ola del virus, la organización empresarial que preside Salvador Navarro no es concluyente. Afirma que el teletrabajo «se puede mantener o aumentar ligeramente». Y advierte de que «todo va a depender de las decisiones que se tomen a nivel autonómico». La percepción generalizada es que tras la adaptación en tiempo récord y forzada de marzo por el estado de alarma y la urgencia en frenar la expansión del virus, «ahora no ya hay una fiebre del teletrabajo. No creo que vaya a repuntar de forma importante» en esta segunda ola, según Luis Rodríguez, secretario general de la patronal provincial del metal Fempa. El ejecutivo de la organización empresarial insistió en que aún existe un grado importante de incertidumbre. «Es cierto, que pueden dispararse los rebrotes y haya que volver a optar por el teletrabajo, pero será en los sectores en los que se puedan realizar, porque hay actividades en las que es necesaria la presencialidad». También desde los sindicatos aseguran que el sistema de trabajar a distancia «no se va a incrementar más de lo que ya estaba con la desescalada», según Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC OO-PV.

Por su parte, Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l’Alacantí-Les Marines, sí apunta que hay administraciones que mantienen el sistema híbrido y que la Administración central «ha tomado nota de la experiencia de la primera ola y está preparando los sistemas telemáticos para que no haya los problemas que hubo en marzo, con el tema de ERTE o ayudas, en el caso de que vuelva a extenderse la implantación de esta forma en estos servicios laborales». Aunque, el sistema del trabajo a distancia, en casa, se encuentre en una situación valle, tras el pico del inicio de la pandemia, el secretario general de Fempa sí admite que aquella «eclosión sirvió para que las empresas empezaran a zambullirse en la digitalización, aunque fuera de una forma forzada por las circunstancias».

Videoconferencias

Y coincide con José Vicente Castaño, director de la agencia de comunicación Tarsa, en que muchas de las dinámicas a las que hubo que adaptarse, como las videoconferencias, webinars formativas o foros virtuales, «han venido para quedarse». Por su parte, Castaño apunta a que, en la actualidad, aún hay empresas, incluso la suya, o entidades financieras (servicios centrales) que mantiene un sistema híbrido entre presencial y remoto. Considera que es una situación coyuntural. «Hasta que no se sepa la evolución de los rebrotes o si habrá más medidas dentro del marco del estado de alarma, las firmas no van a decidir algo definitivo sobre el teletrabajo». En este sentido, Miguel Ángel Vives, de Comseis, empresa de informática de Alicante, subraya que en el terreno de la digitalización y el teletrabajo «todavía queda mucho camino por recorrer».