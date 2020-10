El BBVA dejó claro ayer, el día en que presentó sus resultados trimestrales, que apuesta por las fusiones «si generan valor para el accionista», lo que dejaría la puerta abierta a una posible alianza con Banco Sabadell, aunque la entidad insistió en que tiene una cuota de mercado «más que de que sobra» para seguir en solitario y que la prioridad es su crecimiento orgánico, sin dejar de analizar las oportunidades que surjan por si pueden crear valor «y tienen sentido las cifras», subrayó el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

La eventual fusión entre el banco vasco y el catalán, que tiene su sede social en Alicante, ha sido una de las posibilidades que más se han barajado en el ámbito financiero desde que el pasado mes de septiembre CaixaBank y Bankia anunciaran su acuerdo de fusión; y más dentro de un contexto donde autoridades bancarias se han mostrado favorables a la creación de grandes alianzas para reforzar la rentabilidad del sector financiero.

Análisis del mercado

Preguntado, ayer, Onur Genç por si BBVA está analizando una posible fusión con el Sabadell, indicó que hay un equipo de 20 personas «haciendo un análisis de todo lo que hay en España, en Turquía, Estados Unidos, México o Sudamérica. Es su trabajo, así que no hay nada concreto que añadir», según Europa Press. Aunque, después, insistió en que, «si vemos que se puede crear valor en cualquier geografía que estemos presentes, a través de una compra o una fusión, lo haremos. Y si no, no lo haremos».

Contención de costes

Por otra parte, con relación a sus resultados trimestrales, el banco informó de que en los nueve primeros meses del año registró unas pérdidas de 15 millones debido al deterioro del fondo de comercio de su filial en EE UU y a las dotaciones por el covid, sin los que hubiera ganado 2.069 millones. No obstante, la entidad logró solo en el tercer trimestre de este año 1.141 millones, casi un 80% más que en el segundo, gracias al aumento de los ingresos procedentes de la actividad comercial y a la contención de costes.

La solvencia del grupo siguió mejorando y su ratio de capital de máxima calidad, que incluye todos los requerimientos normativos, se situó en el 11,52%, 30 puntos básicos más que en el trimestre anterior, ayudada por la mayor contribución de los resultados trimestrales, explicó el banco. Onur Genç reiteró que la entidad aprovechará «las ventajas digitales para crecer de forma orgánica».

350.000 nuevos clientes

«El número de clientes en España ha aumentado en 350.000, una cifra muy buena, incluso, en un año normal», resaltó el ejecutivo. A cierre de septiembre, los clientes digitales de BBVA suponían el 62% del total, lo que equivale a 35,6 millones y los que se relacionan con el banco vía móvil, el 57% de la cartera, 32,8 millones en todo el Grupo, informó Efe. Por otra parte, el consejero delegado descartó que la entidad vaya a realizar un recorte de personal extraordinario a través de un ERE y que la tendencia de reducción de la plantilla será la misma que en años anteriores, si bien podría acelerarse ligeramente por el mayor uso de canales digitales.

El número de empleados del banco ya se ha reducido en más de 2.200 personas desde hace un año (758 en España). En cuanto al cierre de oficinas, la entidad mantiene las previsiones de primeros de año, que contemplan 160 clausuras en España. En lo que va de año, BBVA ha adelgazado su red en 121 sucursales en España y en 179 a nivel de grupo.