El sector de los servicios, que engloba a actividades tan importantes para la economía provincial como la hotelería, el comercio o la hostelería, continúa siendo el más castigado por los efectos de la crisis del coronavirus. El pasado mes de octubre, Alicante cerró con un total de 181.535 personas sin trabajo. Una cifra que representó un aumento del paro en 2.490 personas con respecto a septiembre, fundamentalmente, por la destrucción de empleo en los negocios turísticos, que perdieron 2.797 trabajadores con relación al mes anterior.

De hecho, si no fuera por la industria y la construcción, que bajaron sus bolsas de paro en 225 y 247 personas, respectivamente, la evolución del desempleo en la provincia sería aún más elevada, ya que la agricultura y el colectivo sin empleo anterior, también registraron ligeras subidas, con 86 y 79 desocupados más, respectivamente.

Las mejorías experimentadas por el sector industrial y la construcción, tras el verano, no pudieron compensar la escalada de desempleo, que mantiene una tendencia al alza por tercer mes consecutivo, según advirtieron los sindicatos CC OO y UGT. Justo en agosto fue cuando los negocios de la hostelería empezaron a darse cuenta de que las expectativas que habían puesto en la campaña estival comenzaban a desinflarse por las nuevas limitaciones, después de haber perdido la temporada de Semana Santa por el cierre obligado de locales, salvo los de actividades esenciales, durante el estado de alarma con el objetivo de doblegar la curva de la pandemia.

A partir de agosto se endurecieron las restricciones horarias a restaurantes y al ocio nocturno. Y, en el pasado mes de octubre, se redujo sensiblemente la afluencia de viajeros, sobre todo de Madrid, comunidad que se encontraba inmersa en una polémica con el Gobierno central sobre el confinamiento perimetral, que, finalmente, se publicó en el BOE al inicio del puente festivo del Pilar. Una fecha que los madrileños eligen para venir a la costa. Y el 24 de octubre, la Generalitat aprobó el toque de queda, que aún está vigente, desde la medianoche hasta las seis de la mañana, para frenar los rebrotes del virus.

Con este escenario, los propietarios de negocios turísticos apenas pudieron contribuir a la creación de empleo, que sí se registró en octubre. La afiliación a la Seguridad Social en Alicante, que se situó en 649.731 cotizantes, ganó 1.799 inscritos al sistema. Este repunte, no obstante, se debió al aumento de la contratación en la industria manufacturera (+933); en la construcción (+758) o en el área educativa (+4.724). Un avance, este último, derivado del inicio de los cursos académicos en distintas instancias educativas. Sin embargo, el comercio perdió en un mes casi 600 cotizantes, mientras que en la hostelería bajó en 3.401. No obstante, la pérdida interanual de la hostelería aún fue más acusada, ya que superó las 11.600 bajas laborales.

De forma paralela, la contratación bajó en 5.600 nuevos puestos de trabajo con relación a septiembre. La incertidumbre que viene marcando la evolución de la pandemia hizo que los empresarios solo contrataran en octubre a 43.777 personas. El presidente de la patronal CEV en Alicante, Perfecto Palacio, reclamó apoyo para el sector turístico, «porque, con la actual situación, no se va a recuperar a corto plazo».

El importante peso específico del sector servicios (turismo, hostelería o comercio) en la economía provincial y el fuerte impacto que estos negocios están sufriendo por la pandemia llevó el mes pasado a Alicante a convertirse en la única provincia donde creció el paro en la Comunidad. El desempleo bajó en 1.417 personas en Castellón y en 4.906, en Valencia. Con el aumento en 2.490 parados en Alicante, la Comunidad acabó octubre con 3.833 desocupados menos. En las otras dos provincia, el paro cayó en todos los sectores, incluido el de servicios.

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, subrayó que «somos la autonomía con un mayor crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social (+2,226%), muy por encima de la media del Estado (+0,60%)». Los sindicatos CC OO y UGT, sin embargo, criticaron los «problemas estructurales» del mercado laboral alicantino, como «la dependencia del sector servicios y la estacionalidad productiva», según subrayaron Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l’Alacantí- La Marina, y José María Ruiz Olmos, responsable de empleo de CC OO en la misma comarca. Por ello, insistieron en el «necesario cambio de modelo productivo, también de los servicios. Un aspecto que debe ser tenido en cuenta en los planes de reconstrucción», dijeron.

Por su parte, la patronal autonómica CEV, presidida por Salvador Navarro, también alertó de la necesidad de agilizar y optimizar los fondos que vendrán de la UE. Además, insistió en que las cifras del paro que se manejan desde que se inició la crisis del covid no incluyen a los trabajadores afectados por los ERTE, ya que se encuentran en suspensión temporal de empleo y siguen siendo cotizantes. De no ser así, advirtió, las cifras del desempleo serían más elevadas. Con datos del Ministerio de Trabajo, en Alicante aún había en octubre 25.700 empleados afectados por este tipo de expedientes, del pico de 138.00 que llegó a registrarse. No obstante, los ERTE por rebrote siguen en aumento y ya se han registrado 271 procesos en la provincia que afectan a 1.925 profesionales.