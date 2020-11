La atípica temporada estival para los negocios vinculados al sector turístico tuvo su continuidad en octubre, mes en que la provincia cerró con un total de 181.535 parados, lo que supuso un aumento de 2.490 desocupados con respecto a septiembre. Fundamentalmente, este incremento se sustentó en el incremento de la bolsa de parados, en 2.797 personas, en el sector servicios, donde se engloban las actividades de hoteles, hostelería o el comercio, que volvieron a acusar los efectos de las nuevas medidas de restricción y la escalada de los rebrotes de casos de coronavirus.

De hecho, el resto de los principales sectores, como la industria o la construcción, redujeron el paro y acabaron octubre con 225 y 247 desempleados menos que en septiembre, respectivamente. Unos descensos que no pudieron impedir no sólo que no subiera el paro, sino que tampoco se pudiera compensar la creación de 1.799 nuevos empleos que reflejó la afiliación a la Seguridad Social, que cerró octubre con un total de 649.731 inscritos al sistema.

Además, al aumento del paro en los servicios hay que sumar la ligera subida en la agricultura, que registró 36 nuevos desempleados, y el colectivo sin empleo anterior, con 79 parados más.

Con este balance mensual del desempleo, Alicante se convierte en la única provincia de la Comunidad donde aumenta el paro, ya que en Valencia bajó en 4.906 y en Castellón, en 1.417. Así, el desempleo bajó en 3.833 personas en la autonomía.

Menos contratos

Los efectos que sigue provocando la crisis del covid-19, también con las nuevas restricciones y limitaciones de la movilidad para intentar frenar el aumento de los contagios, hicieron que el pasado mes de octubre los empresarios redujeran, igualmente, la contratación. Los 43.777 nuevos contratos de octubre suponen 5.628 menos que en septiembre y 25.300 menos que hace un año.