Malos resultados para la sociedad de bandera del grupo Mustang, MTNG Europe Experience, que concentra la mayor parte del negocio de la firma de calzado ilicitana. Según las cuentas oficiales que la compañía ha depositado en el Registro Mercantil, la sociedad cerró el pasado año con una caída de la facturación superior al 11% y unas pérdidas de tres millones de euros, tras acometer una reordenación de sus filiales, que le ha llevado a absorber a dos de ellas: Forever Retail, con la que hasta ahora gestionaba sus tiendas outlet y multimarca, y canalizaba la venta online; y la marca de moda y calzado urbano We Are United.

La principal empresa de Mustang había logrado esquivar en 2018 los números rojos con los que cerró el conjunto del grupo por el mal comportamiento, entre otras, de las filiales que ahora ha absorbido esta compañía. A la espera de conocer las cuentas consolidadas, que todavía no se han publicado en el Registro, de momento las cifras de MTNG Europe Experience indican una nueva caída de los ingresos.

En concreto, esta sociedad cerró con una cifra de negocios de 53,46 millones de euros frente a los 60,28 del ejercicio anterior, lo que supone un retroceso del 11,31%. En esta ocasión, la caída llegó por la parte de las exportaciones, que pasaron de 14,58 a 9,98 millones, en el caso de los envíos a la Unión Europea, y de 5,86 millones a 828.199 euros, por lo que se refiere a las ventas a terceros países.

La parte positiva es que la firma ilicitana logró mejorar sus ventas en el mercado nacional, donde ingresó 42,48 millones de euros, lo que suma 2,8 millones más que en el ejercicio anterior, según los propios balances de la compañía.

Cierre de líneas poco rentables

Los propios gestores de la firma zapatera explican en el informe de gestión que acompaña a los balances que el grupo se encuentra en proceso de reorganización de su estructura «con el objetivo de aumentar su rentabilidad y su posición financiera a medio y largo plazo», por lo que han optado por «cerrar líneas de negocio no rentables y poco relevantes, y centrarse en los negocios que le aportan un mayor valor añadido». Así, el propio informe también atribuye los resultados de la compañía a este proceso de reestructuración, que les ha llevado a integrar en su firma principal las citadas filiales Forever Retail y We Are United. Al respecto, cabe recordar que la compañía también ha abandonado la explotación de marcas como Estefanía Marco o la línea que producía junto a Hannibal Laguna.

Por otra parte y dentro de este mismo proceso, Mustang también alcanzó el año pasado un acuerdo para refinanciar su deuda con las entidades financieras, y traspasar la mayor parte de sus créditos del corto al largo plazo.

En cuanto al impacto del covid-19, las cuentas de Mustang señalan que la compañía empezó a adoptar medidas para hacer frente a la situación desde el mes de enero, cuando sus proveedores chinos les informaron de lo que sucedía. La firma señala que, a pesar de la crisis generada, logró mantener el 65% de los pedidos para la temporada de invierno. Este diario trató sin éxito de hablar ayer con los propietarios de la compañía.