El impacto socioeconómico del covid sigue sin dar tregua a Alicante. El aumento del paro y los casos de suspensiones temporales de empleo, como consecuencia de los ERTE presentados por empresas que han visto reducida drásticamente su actividad debido a la pandemia, están agravando la situación económica de muchas familias de la provincia. Y no solo eso. Casi 45.000 hogares tienen que salir adelante sin tener ingresos, una situación que es nueva para 4.600 familias con relación a hace tres meses y para 10.000, en comparación con un año antes. Además, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2020 ponen en evidencia otro escenario alarmante.

En más de 60.700 viviendas de la provincia, todos sus miembros están sin trabajo. Suponen 5.400 más que entre enero y marzo y 20.500 más que hace un año. Estas cifras las conocen bien organizaciones como Cruz Roja, que ha atendido este año a más de 20.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad de la Comunidad, según fuentes de la entidad. Igualmente, en Cáritas, las peticiones de alimentos o de ayuda efectiva para pagar parte de las facturas de gastos básicos se multiplicaron por cuatro durante el confinamiento. «En esta segunda fase, creemos que se duplicarán las solicitudes. Y sabemos que el año que viene se presenta muy complicado», asegura Javier Ruvira, secretario general de Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante.

Juan es colombiano, aunque tiene la nacionalidad española. Con 43 años, mujer y dos hijos, está en paro y percibe la ayuda de 420 euros. Desde que llegó a Alicante en 2014 -antes estuvo en el País Vasco- ha trabajado de forma temporal «en multitud de cosas», dice.

Pagar el alquiler

Acude con frecuencia a Cáritas, donde le hacen una entrega para un tiempo de alimentos de primera necesidad. Y, aunque su mujer trabaja, media jornada en una tienda (poco más de 400 euros), «no nos alcanza para llegar bien a fin de mes». Para Juan y su familia, lo primero es «pagar el alquiler», de 350 euros. Gastar en ropa, libros o salir a cenar una noche «es un lujo para nosotros. Menos, unas vacaciones. Si no contáramos con la ayuda de Cáritas, no podríamos subsistir», cuenta Juan, que, además, estos días está en cuarentena en su habitación, tras haber dado positivo en una prueba PCR. Cuando le den el alta, saldrá a buscar trabajo de nuevo, asegura.

Las distintas medidas de apoyo lanzadas por el Gobierno central y la Generalitat al inicio de esta crisis han podido amortiguar los daños económicos que está causando la pandemia. También retrasar los efectos en el empleo, si se tiene en cuenta que todavía hay trabajadores con un despido temporal por ERTE, pero que siguen percibiendo el subsidio del paro y figuran como cotizantes.

A finales de octubre, aún se encontraban afectados por estos expedientes 25.700 alicantinos, de un pico de más de 138.000 que llegó a registrar la provincia en los momentos más críticos de la primera ola del covid. No obstante, los expertos advierten de que aún no se sabe si todos los afectados por un ERTE mantendrán su trabajo en un futuro. Todo dependerá del tiempo que dure la actual crisis sanitaria y económica.

Los índices de pobreza

Estos son los efectos que se están viendo como «en una foto que está en movimiento, porque todavía no se acabado con el covid y no se sabe su impacto total», advierte Carlos Gómez Gil, profesor de Cooperación al Desarrollo en el departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA). Según el experto, una de las diferencias de esta crisis respecto a la iniciada en 2008 «es que está afectando, de forma novedosa, a sectores que son motores económicos de la provincia, como el turismo, la hostelería, el comercio o el ocio. Actividades que, por contra, representaron un balón de oxígeno en la anterior recesión». Aunque no vislumbre todavía el impacto final, Gómez Gil incide en el hecho de que España y «la provincia ya partían de una bolsa de pobreza fuerte y de situaciones de paro que se arrastraban desde la anterior crisis». Con datos del indicador Arope, que mide el riesgo de pobreza y de exclusión social, la tasa de Alicante era en 2019 del 29%, por encima de la media autonómica del 24,4%.

AFECTADOS POR ERTE, CON EMPLEO DE HORAS Y LOS «INVISIBLES»

A las organizaciones humanitarias acuden estos días personas de distintos perfiles. «Matrimonios jóvenes, afectados por un ERTE y que llegan justos a fin de mes», cuenta Javier Ruvira, secretario general de Cáritas-Diocesana. Pero también los que trabajan por horas, personas que están en la economía irregular o «los que no tienen acceso a ayudas o a un contrato porque no figuran en registro alguno o no tienen permiso de residencia». Son como «invisibles».