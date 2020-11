A medida que crece el compromiso social en materia de bienestar animal van surgiendo empresas que se desmarcan de los métodos de producción industrializados y apuestan por la vuelta a técnicas tradicionales, menos invasivas. La concienciación de los consumidores sobre ecologismo, sostenibilidad o respeto al medio ambiente ha derivado en una corriente que premia la necesidad de dar a conocer las condiciones de cría y sacrificio de los animales destinados al consumo humano. Es un plus de ética aplicado a la industria alimentaria, una tendencia que poco a poco va ganando fuerza, también en la provincia, gracias al apoyo de aquellos que están dispuestos a pagar un poco más por comprar huevos de gallinas no enjauladas, leche de vacas que pastan al aire libre o carne de ovejas alimentadas sin piensos que aceleren el engorde.

Paco Baeza gestiona desde hace siete años una granja de gallinas camperas criadas en libertad en una finca de Mutxamel. Las instalaciones están abiertas a todo aquel que las quiera visitar, y ofrecer «transparencia total» es uno de los pilares de la empresa. «Viene gente que quiere ver cómo están las gallinas y no tenemos ningún problema, todo lo contrario», cuenta el gerente. La idea de impulsar el negocio surgió porque «antes la gente no sabía de dónde venían los huevos y ahora hay más conciencia social». Son alrededor de 1.000 aves ponedoras las que allí se crían y la producción ronda los 850 huevos diarios, aunque ya han impulsado los trámites para doblar el número de gallinas gracias al tirón de la demanda. Los huevos se venden en la propia granja y también se distribuyen en pequeños comercios, carnicerías o panaderías. El consumidor también puede comprarlos a través del canal telemático, que sirve igualmente a profesionales de la hostelería y la alimentación. Todos los huevos que allí se producen son marcados con el dígito 1, que acredita que son de gallinas camperas. La normativa europea obliga a identificar con códigos numéricos de dónde proceden los huevos y establece cuatro grupos: ecológicas, camperas, criadas en el suelo o en jaula, de forma que el comprador tiene la facultad de decidir qué quiere llevarse a casa.

Las gallinas de Los Huevos de Paco se alimentan principalmente de maíz, trigo y cebada y también de las hierbas que crecen en la finca. La noche la pasan en una nave cerrada y todas las instalaciones interiores y exteriores están supervisadas, como en cualquier granja, por técnicos de la Conselleria del Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. La cría de aves al margen de los sistemas de jaulas y sin utilizar antibióticos ni hormonas aumenta los costes y sitúa el precio en torno a tres euros por media docena, una circunstancia que no les resta ventajas competitivas. «Un animal tiene que estar en libertad y no estar estresado. Los huevos de estas gallinas son más pequeños porque las aves están libres y corren, pero la calidad es excelente», sostiene.

Según los datos que maneja Asaja Alicante, los consumidores que se preocupan por adquirir productos en los que se haya protegido el bienestar de los animales ha pasado del 43% al 57% en los últimos seis años. De igual forma, cada vez son más las explotaciones que recurren a técnicas de vanguardia para mejorar las condiciones de la cabaña ganadera y, con ello, incrementar la productividad y atraer a quienes exigen prácticas más sostenibles. A ese respecto, el Centro de Investigación y Tecnología Animal perteneciente al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias mantiene una línea de trabajo concreta en materia de bienestar animal y elabora proyectos financiados por la Administración pública y también por empresas que acuden para perfeccionar aspectos concretos de su actividad. Por ejemplo, reducir el estrés térmico en granjas comerciales de vacuno de leche, la proyección de nuevas instalaciones para conejas reproductoras o mejorar el manejo de los animales para reducir el uso de antibióticos, explica la ingeniera agrónoma Arantxa Villagrá. Son productores que, según detalla, persiguen mejorar las condiciones de crianza más allá de lo que está estrictamente tipificado en la normativa, y eso es algo que cada vez más premian los compradores. Villagrá valora el hecho de que los consumidores «empiecen a conocer cómo se producen los animales», ya que «muchas veces no les llega la realidad, sino la información que pequeños grupos les quieren hacer llegar». Al respecto, la ingeniera añade que «es bueno que los sectores se abran y muestren cómo se trabaja en las granjas».

Permitir que los posibles clientes acudan a las instalaciones es una filosofía que también mantienen los hermanos Miralles en La Vaquería del Camp d’Elx. A su granja puede acudir cualquiera para comprobar las condiciones de vida de los animales. «Las vacas están sueltas, se acuestan donde quieren y son animales felices», subrayan. Juan Antonio Miralles, copropietario de esta empresa familiar, explica que uno de los puntos fuertes de la firma es que cuenta con sus propios canales de distribución a través de tiendas donde se ponen a la venta los 6.000 kilos de queso que producen anualmente y la leche (2.000 litros diarios). También nutren a sectores como la hostelería, apostando siempre por una pasteurización «muy suave».

Pastar al aire libre

La apertura de canales de venta directos es lo que posibilita tanto al productor de huevos Paco Baeza como a la ganadería Miralles garantizar la trazabilidad del producto y ofrecer al cliente ese plus de calidad ligado al bienestar animal desde una granja de proximidad. En cambio, más complicado lo tienen los ganaderos de pequeñas explotaciones, sobre todo de ovino y caprino que, como antaño, siguen saliendo cada día con sus rebaños a pastar por los campos y montes de la provincia. Paco Rubio es uno de ellos. Mantiene una cabaña de 80 ovejas en Elche. Cada tarde las saca entre tres y cuatro horas del corral y se alimentan de dátiles, avena y alfalfa que él mismo cultiva. Aunque sabe que su apuesta por sustentar a los animales de forma tradicional es una peculiaridad que gana posiciones en la escala de preferencias de los consumidores, no puede promocionarlo como tal porque para acceder a la cadena comercial debe pasar por el canal de la distribución.

Por norma general, el etiquetado de los productos cárnicos que se encuentra en los lineales de los supermercados no indican cómo ha sido criado ese animal, a diferencia de lo que ocurre con los huevos. Sólo se especifica si son ecológicos, el país de origen y en el que ha sido sacrificado. «La etiqueta no tiene trazabilidad y no sabes si ese cordero se ha criado a base de pasear por el campo o si ha estado siempre encerrado. No manda el pastor sino el intermediario y la distribución», sentencia. Es por ello que desde parte del gremio defienden la necesidad de establecer cambios en el envasado de los cárnicos para que el consumidor pueda decidir qué es lo que compra, ya que, además, la Política Agraria Común de la Unión Europea se encamina a facilitar más ayudas a la ganadería extensiva frente a la industrial.

Francis Ferreres, técnico de ganadería de la Unió de Llauradors y Ramaders, destaca que en Europa existe una de las legislaciones más conservadoras a nivel mundial en materia de bienestar animal y defiende que a los productores «lo que les interesa es que los animales están en las mejores condiciones posibles y que produzcan lo máximo posible, ya que eso se traduce en un mayor rendimiento económico para las explotaciones ganaderas». A partir de ahí, detalla que las agrupaciones interprofesionales están trabajando para crear distintivos de calidad que certifiquen mayores índices de bienestar animal. Eso es algo que, según indica, es lo que está demandando un sector del mercado y, a su vez, redunda en positivo entre los propios ganaderos. Ana Mompó, veterinaria de Asaja, reconoce que muchas veces ese valor añadido que tienen los ganaderos de la provincia que sacan a pastar a los animales no se ve reconocido después porque en el espacio de venta el producto o es ecológico o no tienen ningún etiquetado que lo diferencie. Un hecho al que, además, se suma que los precios que reciben a menudo no cubren ni siquiera los costes de producción porque «el precio de la cadena de valor está completamente rota». Eso no quiere decir, matiza, que los animales criados en granjas intensivas no tengan garantizadas unas condiciones de bienestar, pero sí cree que sería positivo poder «promocionar sus características».

Gallinas camperas. Criadas al aire libre y a la vista de cualquiera

Los huevos son los únicos productos procedentes de animales que se venden al consumidor especificando cómo se han criado las gallinas. La Unión Europea obliga a informar si se producen de forma ecológica o si provienen de aves camperas, criadas en el suelo o en jaulas. Empresas como Los Huevos de Paco, con instalaciones en Mutxamel, permiten a los consumidores visitar el corral para comprobar las condiciones de vida de los animales.

Leche de proximidad. Canales de distribución directos desde la granja

Comprar productos de proximidad es una de las cuestiones cada vez más valoradas por consumidores preocupados por el bienestar animal. Mantener canales de distribución directos desde el productor al cliente garantiza la trazabilidad de los alimentos y facilita conocer las condiciones de vida del ganado. Ese es el modelo de negocio de la familia Miralles con La Vaquería del Camp d’Elx, que comercializa la leche de sus vacas y los quesos artesanales a través de sus propios establecimientos y nutre también a negocios de hostelería.

Pastoreo tradicional. Un valor que no siempre se reconoce en el lineal de venta

Ganaderos de diversas explotaciones alicantinas con pequeñas cabañas de ovino y caprino sacan cada día a los animales a pastar por el campo y los montes de la provincia. Aunque la práctica redunda en positivo en la salud y el desarrollo de ovejas y cabras, ese valor añadido no se suele reflejar después como un elemento diferenciador en los puntos de venta de productos cárnicos. La normativa solo exige identificar en qué país se ha criado el animal, dónde ha sido sacrificado y si es ecológico, por lo que con frecuencia pasa desapercibida esa valiosa práctica tradicional.