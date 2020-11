En estos momentos de incertidumbre, debido a la crisis sanitaria que estamos atravesando y que impacta de lleno en la economía, la principal -y lógica- preocupación de las pequeñas y medianas empresas es sobrevivir. Factores como el cuidado del medio ambiente y la preservación del planeta ahora mismo pueden no resultar importantes para los empresarios porque su realidad es mucho más dura: no saber si obtendrán o no ingresos y si podrán seguir abiertos el próximo mes. Sin embargo, la sostenibilidad puede jugar un papel muy importante en la recuperación de su negocio.

La sostenibilidad va más allá de preservar el planeta para las futuras generaciones, es una clara oportunidad para las empresas de ser más eficientes, competitivas y fuertes, tanto en el contexto actual como ante crisis futuras.

Por otro lado, la intención es que las ayudas de los fondos europeos se focalicen, sobre todo, en empresas que estén emprendiendo esa transformación hacia la sostenibilidad, por lo que ahora es el momento de que emprendedores y empresarios piensen cómo convertir su empresa para que sea una buena candidata a recibir estas ayudas.

Y es que, existe un desconocimiento profundo por parte de las pymes de cómo ser sostenibles les puede hacer más rentables, al contrario, tienen la creencia generalizada de que ser sostenible es caro. Este es uno de los temas principales que se abordará en el webinar (encuentro digital) que BBVA junto con INFORMACIÓN ha organizado para este miércoles, 11 de noviembre entre las 9:30 h y las 10:30 h.

Webinar abierto y en directo

En el evento, moderado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, participará Joan Roca, propietario y chef del Celler de Can Roca; Pedro Ramírez, director de pymes de BBVA en la Dirección Territorial Este; Sergio Aguilar, CEO de Stoller Europe y Cornelio Martínez, CEO de Grupo LON. Durante el encuentro, los participantes que se inscriban en este enlace podrán formular, en directo, las preguntas que consideren a los cuatro ponentes.

Desde BBVA se pretende que la jornada sirva de inspiración para que los negocios, con las claves necesarias, no sólo se conviertan en empresas más sostenibles sino más eficientes, competitivas y rentables. Por eso se ofrecen casos reales de pymes, autónomos y empresas, con la participación de los Hermanos Roca como modelo de negocio sostenible y que se ha reinventado tras la crisis.

Una crisis donde la banca juega un papel esencial, aportando liquidez y financiación para garantizar la solvencia y evitando la destrucción de empleo y el cierre de empresas. BBVA, además de apoyar a sus clientes de esta forma, pretende acompañarlos también en la recuperación de sus negocios, dándoles los conocimientos y las soluciones necesarias para una revitalización rápida de sus empresas. «Darles las claves para que vean en la sostenibilidad una oportunidad de ser rentables en este contexto es nuestro principal objetivo», afirman desde BBVA.

De esta forma, la entidad financiera se ha posicionado como líder en la apuesta por una recuperación económica verde y que fomenta la inversión sostenible y de proximidad.

