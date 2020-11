¿Cómo nació la empresa y cuál ha sido la evolución de la misma hasta hoy en día, con una trayectoria que la ha llevado a situarse en primera línea internacional en el sector de la cosmética?

Nirvel Cosmetics se fundó en 1979 y es fruto de la evolución de la empresa familiar Perfumes Maya. Fueron mi padre, Jorge, y mi tío Salvador los que la pusieron en marcha, y yo represento la segunda generación, por lo que la expresión de empresa familiar es la más literal y adecuada, y confiamos en que siga siendo así como mínimo 40 años más, ya que cantera tenemos. La perseverancia y la investigación ha marcado la evolución de la firma hacia el universo de la cosmética capilar, siendo el apartado de la coloración nuestro pilar fundamental. Por otro lado, también hemos creado la marca Levissime, especializada en productos cosméticos corporales y faciales.

¿Qué relevancia tiene cada marca en el seno de la empresa?

La cosmética capilar, como digo, configura la base y los cimientos de Nirvel Cosmetics, pero en su momento vimos que el poder ofrecer productos de cosmética facial y corporal podía convertirse en el complemento perfecto. Con el paso de los años, ambas marcas han ido cogiendo su sitio en la empresa y cada una tiene en estos momentos su importancia y protagonismo en la compañía, formando un tándem perfecto. Nirvel es la marca más asentada y conocida, referente en cosmética capilar, sobre todo en el mundo del color, y con Levissime estamos trabajando para posicionarla en un lugar preferente y que sea una marca de referencia en cosmética facial y corporal, principalmente en el mundo de la mirada y los tratamientos especiales.

¿Cuál es la posición de la compañía en el mercado?

Llevamos 40 años en el mercado nacional, siendo una de las principales firmas de cosmética capilar. Nirvel es una marca reconocida y con prestigio dentro del mundo profesional, gracias al trabajo de todas las personas que conformamos la empresa y la pasión que le ponemos a la realización de nuestras tareas. También tiene mucho que ver en ello el trato con nuestros trabajadores, la colaboración con los clientes y las sinergias con los proveedores, tres factores que consideramos fundamentales. Por otro lado, nuestro trabajo y esfuerzo siempre han tenido un enfoque profesional, obligándonos a alcanzar altos estándares de calidad en todo aquello que hacemos, partiendo de la base de que los productos que desarrollamos van dirigidos al sector profesional de la cosmética capilar, facial y corporal. Todo ello nos ha llevado a estar presentes en más de 40 países, exportando a lugares como Rusia, Francia, Italia, Canadá, Polonia e India, entre otros. Además, contamos con una delegación en EE UU.

¿Cuáles son las tendencias que imperan en estos momentos en el mundo de la cosmética?

Nuestro sector es muy innovador y las tendencias van evolucionando. Desde hace un tiempo, los productos que aportan color al cabello, como tintes, mascarillas y maquillajes capilares, están muy de moda y marcan tendencia, sobre todo los colores más flúor. En cualquier caso, si tuviese que hacer una definición general, afirmaría que la tendencia son los productos eficaces, innovadores, de alta calidad y sostenibles.

La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente son factores que cada vez tienen más en cuenta los consumidores. ¿También en el sector de la cosmética?

Sentimos una necesidad vital de estar a la vanguardia en sostenibilidad y respeto al medio ambiente. En Alcoy estamos en un enclave privilegiado, entre dos parques naturales que, en cierta forma, nos sirven de inspiración. En este sentido, se puede decir que nuestro compromiso con el desarrollo responsable y la sostenibilidad es inherente a la búsqueda de la belleza, entendida como el cuidado personal y ambiental. Nirvel Cosmetics está certificada por la ISO 14001 de buenas prácticas en gestión ambiental desde hace 15 años, por lo que estos factores han sido, son y serán uno de los pilares de la empresa.

¿De qué forma están contribuyendo a la sostenibilidad?

Es verdad que ahora el cuidado del medio se ha instaurado como una prioridad en nuestra sociedad, pero la compañía lleva muchos años trabajando en una economía circular, minimizando los residuos, reciclando y optimizando los procesos productivos a nivel de energía y agua. También trabajando en el ecodiseño de los productos a través del uso de material acondicionado reciclable y la reducción de aquellos que consideramos innecesarios.

¿El concepto del respeto al medio ambiente puede abrir nuevas posibilidades de negocio?

Dentro de nuestra apuesta por ser sostenibles, hemos creado una línea bajo la marca Naturals, que abarca productos de cuidado capilar y cuidado facial. Se trata de productos en los que más de un 90% de los principios activos son innovadores y de origen natural. Además, todo el packaging de esta marca es reciclado y reciclable, hasta el punto que hemos ayudado a recuperar más de 169.000 bolsas de plástico de mares, océanos, riveras y costas. También todas las etiquetas de la línea son 100% orgánicas y biodegradables, hechas de caña de azúcar.

¿Evolucionan mucho las tendencias y los gustos de los consumidores?

Siempre van a existir los productos estrella, como los relacionados con la coloración capilar y los de cuidado también capilar y facial... Lo que evolucionan son las formas cosméticas, nuevos principios activos más eficaces, también los modos de aplicación y las técnicas.

¿La innovación es un factor fundamental en el sector de la cosmética?

Es vital. En nuestro caso contamos con un departamento de I+D, del que forman parte ocho personas, que trabajan sobre todo en el desarrollo de productos. El consumidor, cada vez más, lo que exige es calidad y eficacia en los productos, que le digan que hace una cosa y que realmente la haga. Que sea verdad lo que se promete. En ese sentido, el testeo de eficacia es importantísimo, porque es lo que otorga credibilidad.

¿Cómo comprueban la efectividad de un producto?

Hay laboratorios externos a los que contratamos estudios, mientras que otros los realizamos nosotros directamente. También disponemos de un panel en el que tenemos a 400 personas identificadas por el tipo de piel y el cabello. A partir de ahí, seleccionamos a 20 ó 30 personas, que son las que prueban el producto durante unos dos meses, y vamos midiendo el progreso de parámetros como la hidratación, las arrugas o la tersura, entre otros.

¿Cuánto se puede tardar en desarrollar un producto?

Es, sin duda, un largo proceso. Sondeamos los mercados para concretar qué producto podría resultar interesante, y a partir de ahí, hay que desarrollarlo, testarlo, diseñar el packaging y presentar las campañas de comunicación y de marketing. En conjunto, el lanzamiento de un producto puede tardar desde seis meses a un año, porque detrás hay mucho trabajo.

¿Cuántos productos tiene en estos momentos la compañía?

Tenemos alrededor de 1.500 referencias en su conjunto, contabilizando los diferentes formatos. Por otro lado, la media es de diez lanzamientos al año.

¿Cómo les ha afectado la crisis del coronavirus?

El covid está afectando a todos los sectores, y en nuestro caso también, porque la gente está acudiendo menos a las peluquerías y los salones de belleza. Pero deben concienciarse de que estos establecimientos son sitios seguros, porque cumplen con las normas higiénico-sanitarias, y, además, están gestionados por grandes profesionales que por encima de todo miran por la seguridad de sus clientes. En el caso concreto de nuestra empresa, afortunadamente las exportaciones han estado funcionando bastante. Destinos como Rusia y EE UU han estado consumiendo, y eso nos ha hecho poder seguir tirando, porque la verdad es que a nivel nacional sí que se está notando más el parón. Con todo, confiamos en alcanzar a final de año los mismos niveles de facturación que conseguimos el ejercicio anterior.

¿Se han tenido que reinventar?

La pandemia ha demostrado que la cosmética es un sector necesario para la sociedad. En nuestro caso nos hemos reconvertido con la fabricación de geles y lociones hidroalcohólicas, algo que teníamos en cartera desde que pasó lo de la gripe A. Así que no paramos con la llegada de la crisis, ni tuvimos que recurrir a ERTE, convirtiéndonos en proveedores de las consellerias de Sanidad e Igualdad.

¿También en este campo han podido elaborar productos innovadores?

Efectivamente. Partiendo de la base de que el alto contenido de alcohol que llevan los geles reseca las manos, decidimos elaborar un producto que, al mismo tiempo que protegiese contra el coronavirus, actuase como un hidratante. Así que al alcohol le añadimos elementos como almendras dulces y lecticina, que hidratan mucho la piel, creando una loción totalmente innovadora que salió al mercado en plena pandemia. Ahora, además, estamos trabajando en la creación de una crema que restaure los efectos negativos que sobre la piel tiene el uso de las mascarillas.

¿Cómo ve el futuro?

No podemos ocultar que la situación es complicada debido a la incertidumbre, pero a nosotros nos gusta ser positivos y ver el vaso medio lleno. Así que vamos a seguir trabajando en nuestras líneas estratégicas, porque no queremos que el covid paralice proyectos que ya teníamos en marcha. Hemos aprovechado estos meses para seguir reconvirtiéndonos a nivel digital y formando a nuestros trabajadores para continuar caminando de la mano de ellos. Se trata de convertir algo negativo en una oportunidad. Por otro lado, la familia está para los buenos y los malos momentos, y estamos seguros que de esta vamos a salir reforzados.

Se habla de crear un instituto tecnológico en Alcoy...

En estos momentos ya contamos con una división en el centro tecnológico Aitex, de indudable prestigio, que nos está ayudando a nivel de innovación. Si crece, no cabe duda de que llegará un momento en que por su volumen de trabajo tendrá su propia sede.

¿Cómo se ha convertido Alcoy en un clúster de la cosmética?

El sector tiene una importante implantación en toda la vertiente mediterránea, y es cierto que en Alcoy estamos ubicadas varias empresas potentes, que, además, nos llevamos muy bien. ¿Los motivos? Quizá por la especial idiosincrasia de esta zona de orografía complicada y con servicios y comunicaciones limitadas hasta hace bien poco. Eso ha forjado un carácter emprendedor e innovador, que propicia que inventemos hasta de las piedras. Desde esa perspectiva, se podría decir que no hemos tenido más remedio que diversificar para darle valor a este entorno.

«Los hombres cada vez se cuidan más»

El sector de la cosmética ha estado desde siempre más orientado a la mujer, pero parece que esta tendencia está cambiando en los últimos años...

Efectivamente, los hombres cada vez se cuidan más, y eso se está viendo en la adquisición de productos cosméticos. En nuestra empresa, desde luego, tenemos clara la importancia de captarlos como clientes, y de ahí que estemos elaborando productos especialmente dirigidos para ellos.

¿Han tenido que cambiar el modo tradicional de enfocar las cosas en el seno de la empresa?

Trabajamos de forma muy parecida que con los artículos concebidos para las mujeres. En este sentido, hay que decir que contamos con departamentos de marketing que analizan las tendencias del mercado, además de técnicos comerciales. Es muy importante trabajar en equipo, diría que fundamental, para llegar a conclusiones y actuar en consecuencia. Somos una empresa innovadora, que, además, funciona de forma ágil y responde con rapidez a las demandas que hay que cada momento.

¿Qué es lo que más piden los clientes masculinos?

Hablamos de cuestiones como gominas, fijadores, pero también de lociones y cremas para el cuidado de la piel. En cualquier caso, es diferente lo que demandan los jóvenes que lo que piden los de edades más avanzadas.

¿Cuáles son las diferencias en este campo?

Se trata de públicos totalmente distintos. Los adolescentes y los jóvenes se interesan más por las fijaciones naturales, de manera que no se note que se aplican productos. También el cuidado de la barba está cada vez más presente. A partir de los 40, sin embargo, los hombres ya buscan productos más relacionados con la caspa, el tratamiento de los picores o las gominas. También, como decía antes, se están interesando cada vez más por el cuidado de la piel, sobre todo en lo que respecta al contorno de ojos y las arrugas.

¿En el campo de la cosmética varían mucho los gustos de unos países a otros? ¿Tienen líneas especiales dependiendo de la zona a la que vayan dirigidas?

No hay diferencias en los gustos ni tampoco en las tendencias. Se podría decir que las preferencias y las demandas son muy parecidas entre unos países y otros, y es por ello por lo que no elaboramos productos pensando en el territorio al que van dirigidos, porque las tendencias son muy similares, por no decir prácticamente idénticas.

Consuelo Vaquer tiene 42 años y empezó a trabajar en Nirvel, la compañía familiar, hace 18. Fue después de licenciarse en Derecho y hacer un máster en Dirección de Empresas. «Empecé desde abajo -recuerda-, ya que he pasado por todos los departamentos. Era una forma de conocer el funcionamiento de la firma e ir creciendo poco a poco en la misma».

Lleva ahora cinco años ejerciendo funciones de dirección, después de trabajar codo con codo con su padre, Jorge Vaquer. Según sus palabras, «seguimos trabajando en la misma línea, impulsando el crecimiento de la empresa. Para mí es un orgullo continuar con el proyecto iniciado por mi padre hace 40 años, y me gustaría que más generaciones siguieran adelante con la compañía, porque cantera, desde luego, tenemos, y les vamos a inculcar toda la pasión por lo que hacemos».

Su ascenso en el organigrama de la empresa ha venido a coincidir con un momento en que cada vez son más las mujeres que en el mundo económico y empresarial van ocupando cargos directivos. «Que las mujeres tengamos cada vez más presencia en puestos de dirección es una cosa natural y forma parte de un proceso imparable. No se trata de ser hombre o mujer, sino de valer o no para un puesto en cuestiones como actitud, preparación o talante», enfatiza.

Consuelo Vaquer, además, se muestra contraria a los cupos. «Es algo -resalta- que no creo que resulte positivo para la integración de la mujer. A veces puede ser bueno para abrir una puerta, pero después lo que hay que valorar son las capacidades y la validez para un puesto. Se nos hace un flaco favor si no se guían por esto».

La CEO de Nirvel Cosmetics tiene dos hijos y aficiones variadas para los momentos en los que la empresa se lo permite. «Me gusta el cine, leer y salir con los amigos, porque soy muy sociable. También viajar y disfrutar del mar», concluye.