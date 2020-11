Asegura que siempre tuvo clara su vocación empresarial, pero lo que probablemente nunca imaginó Daniel Torregrosa es que un día acabaría al mando de uno de los mayores conglomerados de la provincia: el que han creado los fundadores de Goldcar, Juan y Pedro Alcaraz, con el dinero que obtuvieron de la venta de esta compañía. Un auténtico emporio con intereses en el sector promotor, los fondos de inversión, el transporte aéreo por helicóptero o el negocio turístico, y que al cierre del año pasado acumulaba unos activos cercanos a los 420 millones de euros, según las cuentas de la matriz del grupo.

Mientras los Alcaraz tratan de mantenerse en un discreto segundo plano, Torregrosa se ha convertido en la cara visible de Aligrupo y un valor en alza en el mundo económico de la provincia, en el que ya es habitual verle en todo tipo de actos que se celebran.

Nacido en Alicante, tras vivir su primeros años en el barrio de Carolinas, se trasladó de muy pequeño a la zona de la Almajada, a las afueras de Mutxamel, donde pasó buena parte de su infancia en el Club de Campo. Allí hizo su grupo de amigos y allí acabó conociendo a la que sería su mujer y madre de sus dos hijos, a los que pone por encima de todo. «La familia es lo más importante y valioso que hay», asegura el ejecutivo.

De familia empresaria, relacionada con el mundo de la hostelería, Torregrosa tuvo claro hacia dónde orientar su carrera y estudió Empresas en la Universidad de Alicante, que más tarde complementó con un master en Asesoramiento Integral de Empresas en EUDE Business School y la Universidad María Cristina de Madrid, y con un curso de Liderazgo y Desarrollo de Directivos en la escuela Otto Walter.

Tras realizar prácticas y trabajar en varias en empresas, se incorporó a Goldcar, donde le ofrecieron la posibilidad de ir formándose junto al director de cada departamento. En esta etapa tuvo la oportunidad de participar en la expansión internacional de la compañía de rent-a-car y en proyectos de innovación tecnológica, como el dispensador automático de llaves que permite a los clientes de la firma recoger el coche que han alquilado sin necesidad de pasar por la oficina de la firma.

Cuando los Alcaraz vendieron el 80% de Goldcar por más de 300 millones de euros en noviembre de 2014, Torregrosa se fue con ellos. «Una vez que salieron de Goldcar y tuvieron claro qué iban a montar, me explicaron el proyecto, que me encantó, y me ofrecieron la posibilidad de irme con ellos y, la verdad, ni lo dudé», asegura el ejecutivo, que califica a sus jefes como «dos grandes empresarios», además de «cercanos y geniales».

Como señala, pocas veces se tiene la oportunidad de participar de cero en la creación de un nuevo grupo empresarial, presente en varios sectores y con los recursos que ponían a su alcance los Alcaraz. No obstante, también hay que señalar que el propio Torregrosa ya había hecho sus pinitos como empresario con su propia compañía, Busgo, que creó al ver la oportunidad de negocio que suponían los traslados de los clientes de Goldcar desde los aeropuertos hasta las campas donde las rent-a-car tienen estacionados sus vehículos.

Sobre el futuro de Aligrupo, asegura que la pandemia y la parálisis de la actividad económica les han obligado a «ser más prudentes», pero que han intentado «no parar». «Nuestra actividad inmobiliaria sigue su plan de negocio, el resto de inversiones y proyectos sufren una mayor atención por parte del equipo con el objetivo de estar atentos a cualquier eventualidad. Ser prudentes, pero sin bloquearnos, esa es la máxima en Aligrupo», señala el ejecutivo. La rama inmobiliaria de la compañía, Alibuilding, tiene en construcción en estos momentos más de 600 viviendas; y la división turística construye ya su segundo complejo de apartamentos.

Más allá de la situación del conglomerado que dirige, Daniel Torregrosa cree que en el momento actual hay hacer todo lo posible para evitar «que la brecha social se haga abismal, sea insalvable». A su juicio, hay que «aplicar economía de guerra, incentivando sin precedentes el consumo y ayudando sin miedo al sector privado», con el gran objetivo de frenar el avance del paro.

En lo personal, Torregrosa se define como «optimista, sincero y de confianza», pero, sobre todo, como «un tipo normal». Una normalidad que reivindica frente a los que sólo dan valor a lo excepcional. La normalidad, según explica, «de hacer bien el trabajo cada día, la de intentar ser un buen padre, de ser un buen compañero de mi pareja, en definitiva, de ser una buena persona».