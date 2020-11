Aunque parezca que las próximas líneas van a estar dirigidas a hablar de la época glacial (la cuarta y última acabó hace 10.000 años) realmente pretende ser una reflexión acerca de los próximos retos de Europa a nivel económico y político.

El primer reto al que nos enfrentamos los europeos (y el resto del mundo) es conseguir mantener a menos ochenta grados la vacuna contra el covid-19 que Pfizer está a punto de comercializar. Y no parece tarea fácil.

Esta misma semana Albert Bourla, CEO de la farmacéutica estadounidense Pfizer, expresaba literalmente que «hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad», al referirse al hecho de que la vacuna contra el covid-19, que estaban desarrollando, había demostrado su alta eficacia. Pero lo que sí fue eficaz fue la jugada que realizó él mismo. Albert Bourla hizo caja por valor de cinco millones seiscientos mil dólares, al vender parte de las acciones que tenía de su propia compañía.

Pero quiero llegar al objeto central de esta introspección. La inspiración y muchos datos que relataré han sido expuestos esta semana en la Escuela de Negocios Fundesem por parte de Josep Piqué, en su día ministro de Asuntos Exteriores.

Comentaba Josep Piqué que los grandes retos del futuro inmediato (también del presente) son la globalización y la digitalización. Y, en ambos aspectos, Europa está muy por detrás de las potencias mundiales, Estados Unidos y China. Otros actores muy relevantes como India e Indonesia, en plena pujanza, están ganando un papel protagonista. Es cierto que la globalización se está viendo frenada por políticas endogámicas, retrógradas y que pretenden devolver a la nación a un lugar predominante. El «America First» de Trump es un buen ejemplo, que se verá maquillado pero tendrá su continuidad con Joe Biden.

A nivel más cercano, la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido es otro ejemplo. En este caso, una vez firmados los acuerdos entre la Unión (representada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel) y Reino Unido (representada por su premier, Boris Johnson), este último decidió que cumplirlos no iba con los británicos. Sin más.

Frente a estas actitudes recentralizadoras, Europa debe apostar por una Unión Europea más fuerte en lo económico y convergente en lo político y social.

De forma individual, se estima que ni siquiera Alemania, en una década, formará parte del G-7. Es decir, Europa, a este ritmo, dejará de ser tan relevante y se convertirá en una mera comparsa.

Conseguir una Europa relevante a efectos económicos y políticos tiene sus dificultades.

La primera es a nivel poblacional. En general la pirámide de población pide a gritos más nacimientos o más inmigración. Necesitamos más mano de obra que pueda sufragar las necesidades y compromisos económicos que adquirimos con aquellos que durante años han contribuido a nuestro sistema y que necesitan recoger sus frutos en forma de pensión.

Es cierto que este «hándicap» no afecta tan solo a Europa. Se estima que la población China descenderá en unas décadas y girará en torno a mil trescientos millones de personas. La política china de hijo único es una de las causantes de esta situación que generará problemas similares a Europa si no se resuelven previamente. En cambio este escenario negativo no existe en Estados Unidos ni en otros países como India, donde la población en el año 2050 puede llegar a mil setecientos millones de habitantes (es decir, adelanta por la derecha a China).

Otro reto es saber quién liderará Europa. Y esta cuestión no es nueva. Fue muy ocurrente el ilustre Henry Kissinger, secretario de Estado de Richard Nixon, al preguntarse: «¿A quién llamo si quiero hablar con Europa?». Evidentemente la pregunta era sarcástica y pretendía dejar en evidencia las dificultades de una Europa en fase de construcción y con equilibrios políticos muy complejos.

Hasta ahora ha sido el eje franco-alemán el que ha dominado o ha controlado la Unión. Ha sido, por tanto, una Francia que siempre ha querido ser la líder, pero que no ha podido serlo, y una Alemania que, reuniendo los requisitos para ser la líder de nuestra región, no ha querido serlo por complejos históricos, provocados por la Segunda Guerra Mundial y el nacionalsocialismo. Recuerden que la palabra führer se traduce al español como líder. Es una palabra maldita para los germanos.

En estos momentos, además, donde queda menos de un año para las elecciones y, por tanto, para la salida de Angela Merkel del gobierno teutón (no se presenta a la reelección ) , debemos esperar para conocer quién cogerá las riendas de nuestro «líder» europeo.

Otra cuestión relevante es que la tecnología y la innovación tienen más predicamento y resultados en Estados Unidos, China, incluso India que en Europa. Y aquí debemos pensar que algunos errores hemos cometido. Empresas europeas como Nokia y Ericsson eran hace años líderes en el sector de las tecnologías, de la telefonía, en concreto. Hoy estas compañías ocupan puestos mucho menos relevantes a nivel mundial y son Apple, Xiaomi, Samsung, etcétera, los líderes del mercado.

Y aquí es donde la frase «el tamaño sí importa» cobra más sentido que nunca. ¿Imaginan ustedes que estas empresas europeas se aliasen y formasen una sola empresa, y que además fuesen apoyadas por las instituciones europeas? Pues es muy probable que dicha colaboración público-privada nos llevase, en unos años, a competir con las compañías norte americanas y chinas.

Puede servir como ejemplo el caso de Airbus, que es líder a nivel mundial en la fabricación de aeronaves y es fruto de la unión de grandes corporaciones europeas. Gran acierto.

Sin embargo, las autoridades europeas no autorizaron la fusión de Alstom (francesa) y Siemens (alemana), de manera incomprensible. La decisión se motivó en la restricción a la competencia que suponía dicha unión a nivel europeo. Aquí la Unión Europea no estuvo a la altura, pues la competencia en dicho sector es a nivel mundial. Debió ser autorizada la fusión.

Como elementos positivos, Europa está en disposición de tener una red de fibra y, por tanto, de 5G de primer nivel, superior al resto del mundo y esto facilita el desarrollo y crecimiento de la tecnología (internet de las cosas, etc).

En fin, creo que Europa tiene capacidad suficiente para romper la tendencia que se viene dibujando desde hace años y volver a ser relevante a nivel mundial. De todos nosotros depende.