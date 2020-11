Cerca de 3.500 millones de personas viven hoy en zonas urbanas y se prevé que la cifra se haya casi duplicado hasta las 6.500 en el año 2050. Acompañar a este crecimiento de manera sostenible es, por lo tanto, una tarea fundamental; la gran importancia de esta línea de trabajo la recoge uno de los 17 Objetivos Mundiales suscritos por las Naciones Unidas en su Agenda 2030.

TM Grupo Inmobiliario, Hidraqua y la Generalitat Valenciana debaten en los desayunos de INFORMACIÓN sobre las formas más eficaces de construir y administrar espacios urbanos, así como la relación directa que guarda este asunto con el turismo ético y responsable.

El punto de mira de este encuentro gira en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número once: ciudades y comunidades sostenibles. Los retos más urgentes que marca este propósito tienen que ver con las desigualdades, así como con los niveles de consumo de energía y de contaminación en las zonas urbanas, que representan entre un 60% y un 80% del consumo de energía, y un 75% de las emisiones de carbono.

Miembros de distintas instituciones con presencia en Alicante y que apuestan por alcanzar estas 17 metas de las Naciones Unidas, se han dado cita para tratar el asunto. Ellos son Vicente García y Herick Campos, directores generales, respectivamente, de Urbanismo y Turismo en la Comunidad Valenciana; Ángeles Serna,presidenta y directora de Gobierno Corporativo de TM Grupo Inmobiliario; Cristóbal Ruiz, director de urbanismo de Grupo TM; y Antonio Sánchez Zaplana, director de innovación de Hidraqua y Dinapsis Benidorm.

Entre los principales puntos mencionados a lo largo de la cita, destacan, además de las líneas de trabajo de la administración pública, la importancia de materiales de construcción que respeten el entorno, los valores de la familia empresaria, el tejido empresarial implicado, la movilidad y el transporte, el turismo residencial o la despoblación, entre otros.

Sostenibilidad en las ciudades

«Hidraqua lleva en su ADN la sostenibilidad al ser una empresa que se dedica al medio ambiente. Si nosotros, que gestionamos un recurso como el agua, no cuidáramos la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad social, estaríamos tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado, porque nuestra supervivencia como empresa depende de la sostenibilidad propia del recurso», explica Antonio Sánchez.

Antonio refuerza la necesidad inminente de actuación apoyándose en un testimonio reciente de Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, en el que apunta que «el cambio climático ha dejado de ser un tema de creencias para ser un tema de evidencias» y señala la necesidad de preparar el territorio para el futuro de sequías e inundaciones que nos esperan.

«Como no hagamos actuaciones reales más allá de los discursos, no conseguiremos nada mejor», señala Sánchez. «Como sociedad, hablamos mucho del conocimiento, pero luego tenemos poca rendición de cuentas». En Hidraqua, para que la sociedad pueda auditar todo de una forma transparente, se ofrecen informes periódicos de desarrollo sostenible donde se incluyen los distintos datos con los que trabajan.

Principales desafíos

«Los desafíos son comunes y globales. El cambio climático no va a entender de latitudes ni longitudes, es un fenómeno global», apunta el director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario. Ruiz enumera estos desafíos en algunos efectos clave como son el envejecimiento de la población, las desigualdades, el cambio climático y sus riesgos naturales inducidos, y la despoblación. «Son desafíos son de primer orden», añade.

TM Grupo Inmobiliario lleva cincuenta años en contacto con su principal grupo de interés: el ciudadano europeo, un perfil muy sensible a la movilidad sostenible, a la energía renovable, la eficiencia energética, el ahorro hídrico y el consumo de proximidad. Esta relación, explica Ruiz, ha hecho que tengan la sostenibilidad «en el centro» de la estrategia.

El director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario se refiere a la despoblación con datos nacionales: «Tenemos 30 ciudades por encima de 200.000 habitantes y cinco por encima de un millón. Eso significa que la población está abandonando el campo, y ese abandono genera degradación y está provocando efectos perniciosos por excesiva densidad». Los principales efectos negativos de esta situación, según Ruiz, se dan en ciudades construidas que no están preparadas para tener ese crecimiento.

Despoblación

«Cristóbal ha puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas más grandes que tenemos», interviene Vicente García, director en la Generalitat. «El interior tiene densidades similares a las de Groenlandia. Esto es fuerte. Tenemos un interior absolutamente despoblado».

García, por otro lado, hace referencia a los problemas a los que se enfrentan los municipios cuando, en el caso opuesto, reciben población, y relaciona estos con una serie de dificultades derivadas de los planes generales urbanísticos, entre otros.

«Hay una cierta presión de vuelta ya en los municipios. A lo mejor lo que le hace falta a la Comunidad Valenciana no son autopistas de asfalto, sino de información», enfatiza para reforzar la idea de que si las cosas fueran de otra manera, más familias se sumarían a moverse a los pueblos.

García, entre los retos de la administración, enfatiza el cuidado del paisaje, la biodiversidad, los modelos de ciudad o la gestión sostenible de los recursos, entre otros.

Turismo residencial

«Lo primero que hacemos es buscar hacer ciudades sostenibles con un código propio. No solo vamos al código mundial del turismo, sino que lo adaptamos a la realidad de la Comunidad Valenciana», indica Herick Campos, director de Turismo en la Generalitat Valenciana.

Un ejemplo de adaptación, entre otros a los que hace referencia el director, es «L’Exquisit Mediterrani», la marca autonómica para el turismo gastronómico. «Si el producto viene de la tierra, es que alguien la trabaja», cuenta Campos. «Esa cultura y esa historia se plasman en un plato, no se pierden», señala.

TM Grupo Inmobiliario apuesta por la creación de «ciudades vivas». El ODS 11, en esta empresa, se abre paso de una manera clara a través del turismo residencial con más de un 80% de clientes europeos. «Nuestros clientes demandan ciudades sostenibles», confirma Ángeles Serna, presidenta del grupo. Serna pone en valor la capacidad de la entidad de generar población en todos los meses del año, y, a su vez, lanza una necesidad clara de trabajo: «El turismo no puede ser sostenible si el tejido empresarial que se relaciona con él no lo es».

Proyectos concretos

Algunos proyectos de trabajo concretos son, en el caso de Hidraqua, la innovación y puesta en marcha en tiempo récord de un sistema de playas seguras, que asegura la ocupación adecuada de distintas playas de la provincia desde el inicio de la pandemia, o, por otro lado, el diseño de analíticas que detectan el coronavirus en la red de alcantarillado y permiten tener una radiografía de la situación previa a un brote.

En TM Grupo Inmobiliario, por otra parte y en la línea de la urbanización, se dan otros dos ejemplos, entre otros. Uno de ellos ha tenido lugar en Benidorm, donde materiales que podrían haber sido desechados han acabado restaurando una cantera, en la que la entidad ha plantado además 2.500 árboles que suponen para la localidad la absorción de una gran cantidad de CO2. Otra actuación de TM Grupo Inmobiliario, esta vez en un aparcamiento, ha dado la vuelta a una intervención aparentemente sencilla para conseguir lograr el menor impacto en el bosque mediterráneo.

El código ético, pieza esencial en la acción de Grupo TM

«Podemos tener un plan estratégico con los diferentes focos de actuación en los próximos dos o tres años, con sus cifras económicas y líneas, pero yo entiendo que los ODS y la responsabilidad corporativa, en todos sus términos, en el económico, el social, el ambiental y en el de la gobernanza, se deben integrar, en primer lugar, en el código ético», explica Ángeles Serna, sobre la forma de integrar la Agenda 2030 y la sostenibilidad que sigue su entidad.

«Nosotros llevamos años con el código ético, que te ayuda a corregir los posibles errores con respecto a los comportamientos y líneas de acción que queremos desarrollar y no se desarrollan», añade la presidenta. Serna, en esta línea, ha hecho mención a la gran dificultad que puede suponer para una empresa el desarrollo de la responsabilidad corporativa si no se cuenta con, al menos, una persona dedicada a este asunto, tal y como ocurre con el resto de áreas. Además, ha puesto especial hincapié en que los consejos de administración de las empresas privadas deben incorporar miembros implicados: «tiene que venir de arriba a abajo, si no es muy difícil que funcione».