El cuidado de nuestros mayores, de nuestros pequeños o las tareas de limpieza del hogar se han convertido en aspectos todavía más esenciales e importantes a raíz de la situación que estamos viviendo ocasionada por el Covid-19.

Por ello, el cuidado domiciliario de personas mayores se presenta como la mejor alternativa a las residencias, debido a la elevada incidencia de muertes en estos centros a consecuencia de la pandemia. En cuanto al cuidado de niños, es difícil conciliar el trabajo (o teletrabajo) y el cuidado de los hijos, por lo que una niñera puede ser de gran ayuda en estos momentos.

Por otra parte, ante la psicosis actual de desinfección de superficies y la limpieza a fondo de toda la casa, el apoyo de una persona que nos ayude a mantener el hogar limpio y desinfectado se muestra más necesario que nunca.

Por tanto, se trata de servicios que requieren un profesional cualificado, que cubra las necesidades concretas de cada familia y que genere la máxima confianza desde el primer día. Con lo cual, es importante elegir a un profesional que se adapte a tus necesidades y una agencia de colocación puede ayudarte a encontrar un profesional que encaje con tus preferencias, como es el caso de Colaboral Hogar. Esta agencia de colocación, fundada por Carmen López González, actúa de enlace entre las familias que necesitan una empleada doméstica o cuidadora en la ciudad de Alicante y alrededores.

Carmen López habla personalmente con cada familia, de tú a tú, para asegurarse de conocer las necesidades y así poder satisfacerlas plenamente, frente a la despersonalización de las grandes agencias.

¿Cómo funciona el proceso de selección de Colaboral Hogar?

Carmen no solamente busca a la candidata ideal sino que acompaña a ambas partes en el proceso, esto es, empleador y empleada, ayudando con toda la gestión, en lo que se refiere a contrato, nóminas, documentación, entre otros, y garantizando la satisfacción del cliente gracias al servicio de sustitución. Este consiste en iniciar otro proceso de búsqueda si la candidata no acaba de encajar con la persona que requiere de cuidados o el hogar donde va a realizar sus servicios.

Para empezar, el primer paso siempre será una entrevista personal con la familia para presentarse y conocerse, necesita tener toda la información posible y conocer al detalle las necesidades de la familia.

Posteriormente, comienza un exhaustivo proceso de selección y constantes entrevistas donde todas las seleccionadas entregan un formulario que completa la información de su CV. Una vez seleccionada la candidata ideal, se realiza la presentación a la familia y fijan el día de incorporación. Carmen López, al tener formación en Recursos Humanos, aplica las técnicas y el conocimiento del ámbito empresarial en el sector del empleo doméstico. Todo este know how se traduce en una elevada capacidad para localizar a los mejores perfiles para cada hogar. No basta con localizar a una buena profesional, la futura empleada debe encajar adecuadamente con la familia a la que va a asistir.

Finalmente se procederá a la incorporación de la candidata, la tramitación de la documentación necesaria, el seguimiento y la mediación durante el periodo de prueba. El empleador dispone de garantía de satisfacción, por lo que, si durante el periodo de prueba, no está conforme con la persona elegida, se iniciará un nuevo proceso de búsqueda.

Colaboral Hogar se encarga de toda la gestión, alta en la seguridad social, contrato de trabajo, registro de horas, etc.

“No creo en los procesos automatizados y despersonalizados, por eso ofrezco un servicio individual para cada familia, donde hablo directamente con ellos, detecto sus necesidades reales y les ofrezco justo lo que están buscando”, Carmen López González, fundadora de Colaboral Hogar.

La amplia experiencia y las personas con las que colaboran garantizan un servicio de máxima calidad y la tranquilidad absoluta para las familias.

¿Por qué apostar por un cuidado domiciliario?

Actualmente, apostar por un cuidado domiciliario es la opción más segura. Y desde Colaboral Hogar están convencidos de que nuestros mayores están mejor en casa que en ningún sitio y por eso ofrecen un amplio abanico de opciones que se adaptan a las necesidades de cada familia. Además, entienden que no es una asistencia cualquiera y es por esto que ponen especial atención y cariño en la selección de la candidata ideal.

“Tengo la convicción de que no es suficiente con encontrar a una persona cualificada para el cuidado de mayores sino que, además, es crucial que esta persona encaje con el entorno familiar y las circunstancias del hogar al que va a asistir”, destaca Carmen López.

Además, desde Colaboral Hogar resaltan la importancia de profesionalizar el sector del empleo doméstico y por ello cuentan con empleados cualificados. Asimismo, se aplicará el mejor precio posible dadas las circunstancias actuales de crisis sanitaria y económica.

Más información:

Teléfono: 966 14 13 59

WhatsApp: 629 47 01 59

Dirección: Avda. Maisonnave, 28 bis, 4º - 03003 Alicante

Correo: info@colaboralhogar.com

Horario atención al público: De lunes a viernes de 9 a 19 horas

Web

Facebook

Instagram