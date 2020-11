La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que se trata de uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y es que, está más que demostrado que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.

Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial. En los últimos años se han conseguido algunos avances: más niñas están escolarizadas y cada vez menos están obligadas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género.

No obstante, y a pesar de estos logros, todavía existen muchas injusticias: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas en numerosos países, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de sus vida, el género femenino sigue estando infrarrepresentado a todos los niveles de liderazgo político y poder empresarial, y la brecha salarial de género en el mundo es del 16%, según la ONU; lo que significa que ellas perciben un 84% de lo que ganan los hombres en promedio, o lo que es lo mismo, que por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo, ellas solo ganan 77 centavos.

Objetivo número 5

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y conseguir la igualdad real en todos los ámbitos es uno de los 17 Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) suscritos por las Naciones Unidas para su Agenda 2030 y el punto central del debate organizado por INFORMACIÓN y patrocinado por Hidraqua el pasado martes, 17 de noviembre, y presentado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN y Marc Agliata, periodista y DIRCOM.

Bajo el ODS número 5: igualdad de género, cinco mujeres que luchan por este objetivo desde sus puestos de dirección, fueron las protagonistas de la mesa redonda celebrada en el plató de INFORMACIÓN TV donde se abordaron algunos de los retos más urgentes como poner fin a la discriminación, la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades; la brecha salarial o las políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento.

Ellas son Magda Male Alos, Head of Inclusion & Diversity de Coca-Cola European Partners Iberia; María José Rodríguez Jaume, vicerrectora de Igualdad y Responsabilidad Social de la UA; María Such, directora del Institut Valencià de les Dones; Patricia Rodríguez Barrios, directora general del Elche Club de Fútbol, y Amelia Navarro, directora de Desarrollo Sostenible y Equidad de Hidraqua.

¿Existe la igualdad en España?

Esta fue la primera pregunta planteada en el debate y la respuesta de las participantes fue unánime: todavía no. Según las directivas, en España contamos con una igualdad legal, pero no real. Esto quiere decir que las mujeres cuentan con el reconocimiento frente a los derechos pero no es una igualdad efectiva.

«En un ámbito tan privilegiado como el universitario, por ejemplo, llevamos años luchando por suprimir esas desigualdades pero siguen siendo evidentes en cuanto a la presencia de catedráticas en el profesorado y su impacto más directo, que es la brecha salarial», afirmaba la vicerrectora de la UA.

No obstante, las ponentes coincidieron en que en las últimas décadas se han producido (y se están produciendo) avances notables: «Sí que es cierto que hace 10 años en la UA la presencia de catedráticas estaba en torno al 7% y actualmente está cerca del 30%, pero todavía estamos lejos de la paridad», decía María José Rodríguez.

La directora general del Elche C.F. señalaba que «es verdad que estamos viendo progresos, pero cuando vamos escalando en la pirámide y vemos los puestos de dirección, las mujeres no llegamos ni al 30%».

María Such, por su parte destacó que la igualdad es algo que se tiene que construir, «porque por desgracia no parte de algo natural». La directora del Institut de les Dones señalaba que, pese a que las mujeres representan el 52% de la población, la estructura de la sociedad no aplica la igualdad de facto y «existen miles de brechas», por eso tenemos que trabajarla en todos los ámbitos.

«Desde 2007 contamos con una Ley de Igualdad que ha costado de arrancar y que no ha avanzado todo lo que nos hubiera gustado», indicaba Amelia Navarro, que añadía que la desigualdad se siente, sobre todo en la alta dirección y en los ámbitos educativos: «Solo el 23% de puestos directivos del IBEX 35 están desempeñados por mujeres, y todavía nos vemos subrepresentadas en muchas carreras de futuro. Si nos vamos a la ingeniería informática, las mujeres suponen menos del 10% del alumnado en España» .

Para finalizar este apartado, Magda Male concluía con que «todo lo que sean aceleradores e impulsores de acceso de las mujeres a posiciones directivas, es necesario, y lo que está más cerca de nuestras manos para el cambio es la educación».

¿Cómo contribuir al cambio?

Las organizaciones de cada una de las participantes del evento tienen un compromiso firme con la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. Y es que el cambio se tiene que producir, también, desde las organizaciones.

En el caso de la Universidad de Alicante, algunas de las medidas correctivas pasan por una normativa para que todos los equipos de dirección tengan presencia equilibrada de hombres y mujeres; unas normas de prevención y actuación frente a situaciones de violencia de género y acoso sexual; así como llevar la igualdad a las agendas deportivas de la institución.

Desde el Institut Valencià de les Dones, trabajan en la elaboración y visado de planes de igualdad y han aumentado los recursos para asesoramiento a través de la creación de nuevos Centros Mujer 24 horas, recurso público gratuito cuya finalidad es ofrecer atención integral a las víctimas de malos tratos físicos o psíquicos, acoso, abuso, agresiones sexuales... y que para el año que viene ya contará con 12 centros en toda la Comunidad.

Por su parte, el Elche C.F., cuya directora general fue la primera mujer gerente de un club de fútbol español de primera división, está trabajando para dar el máximo protagonismo posible a su equipo femenino con un plan de campañas de difusión muy similar al del primer equipo. ¿El objetivo? Que niñas y niños tengan como referentes a futbolistas femeninas.

Coca-Cola European Partners, cuyo compromiso con las causas sociales y el medio ambiente es reconocido a nivel mundial, cuenta en España, entre otros planes de igualdad con grandes iniciativas como el programa «GIRA Mujeres» que fomenta el apoyo a mujeres emprendedoras, con el fin de ofrecerles la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.

Por último, Hidraqua, empresa que pertenece a un sector tradicionalmente masculino (ingeniería, obras...) y cuya plantilla está formada en un 72 % por hombres y en un 28% por mujeres, cuenta, desde hace muchos años, con una serie de planes de igualdad para equilibrar la presencia femenina en la plantilla.

Hidraqua también forma parte del programa «Más mujeres, mejores empresas» del gobierno, y uno de sus objetivos principales es aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad - porcentaje que ya alcanza el 31% en la compañía- así como el número de mujeres operarias.

Además, la empresa cuenta con la certificación internacional EFR de la Fundación MásFamilia mediante la cual se avala su esfuerzo en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, políticas de igualdad de oportunidades de acceso al trabajo y prácticas de Responsabilidad Social Corporativa.

Cultura de igualdad en Coca-Cola European Partners Al igual que lo hace la marca más famosa del mundo, en Coca-Cola European Partners se celebra la diversidad, la inclusión y la igualdad. Este compromiso no solo se manifiesta en la publicidad de sus marcas, sino también en sus operaciones diarias. En el texto se adelantaban algunas iniciativas como el programa «GIRA Mujeres», pero además, Magda Male Alos, Head of Inclusion & Diversity de Coca-Cola European Partners Iberia, hizo hincapié en el evento de ODS por la igualdad en otras medidas como la creación de un sólido plan estratégico de inclusión, firmado en 2017, para conseguir que en 2025 hubiera un 40% de mujeres en posiciones directivas.

«Se trata de un plan muy centrado en género y que estamos trabajando desde distintos ámbitos, como la promoción del talento femenino y la participación de programas de mentoring».

Cabe destacar que la brecha salarial en CCEP se encuentra muy por debajo de la media del sector nacional (teniendo en cuenta su origen industrial) y es «casi 0» en Portugal. «Pero no es la noticia que queremos dar. Nuestro objetivo es la brecha 0, y estamos trabajando duramente para conseguirlo», concluía Magda Male.