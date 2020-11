La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) cuenta desde ayer con un nuevo presidente. Se trata del director general del Grupo Vapf, Pedro Javier Soliveres, que asume un mandato de cuatro años y sustituye en el cargo a Antonio Fernández, que ha estado ocho al frente de la patronal. La designación fue validada durante una asamblea telemática en la que Soliveres detalló que, entre sus objetivos para los próximos años, destaca «conseguir que nuestro sector alcance el respeto y la consideración que merece, en base a la aportación que realizamos a la sociedad», además de impulsar el reconocimiento del turismo residencial como generador de empleo y riqueza y, también, facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes.

El nuevo presidente asume el timón de un sector que atraviesa un momento complicado por la crisis económica generada por la pandemia de covid, un factor que ha motivado que este año concluya con un 50% menos de viviendas iniciadas en comparación con el año anterior. No obstante, Soliveres se mostró convencido de que «no es una crisis de base, sino circunstancial», y señaló que muchos proyectos de construcción han sido paralizados «de forma estratégica» a la espera de que se normalice la situación y se reactive el mercado. En ese sentido, valoró que la provincia sigue siendo un territorio muy atractivo y dijo que «algo que ha demostrado esta situación sanitaria es el interés por vivir, teletrabajar y tener una segunda residencia en la Costa Blanca. El interés que hay es espectacular. En cuanto se recupere la conectividad y la normalidad, el inicio de nuevas promociones va a explosionar», vaticinó el nuevo presidente de Provia. Sobre ese asunto, ensalzó además que el sector ha sabido adaptarse a esta nueva situación implementando mejoras tecnológicas en las empresas y eso es algo que ha generado nuevas oportunidades, hasta el punto de que incluso se están haciendo reservas digitales para la adquisición de viviendas.

«Asumo la presidencia con el reto de estar a la altura de los presidentes que me han precedido y con la pretensión de que la asociación siga teniendo el rigor que hasta la fecha ha demostrado y la influencia que le corresponde en la sociedad», trasladó a este diario. Asimismo destacó que trabajará también para reducir los plazos y la burocracia en el sector, y garantizar la seguridad jurídica de las empresas asociadas.

Pedro Javier Soliveres, que ha ostentado el cargo de vicepresidente primero durante la última etapa, estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia y desde 1987 ha desarrollado su trayectoria profesional en Grupo Vapf. Se trata de una empresa familiar con sede en el municipio de Benissa con más de 50 años de historia, centrada en el sector de la construcción y promoción de viviendas, principalmente en la zona norte de la Costa Blanca.

Además de su nombramiento, durante la asamblea general celebrada ayer se modificaron distintos cargos de la junta directiva de Provia. El nuevo presidente contará con Pablo Serna Lorente y Asunción Soro Bonmatí, como vicepresidentes primero y segunda, respectivamente. José J. Montes Gosálbez asume el cargo de tesorero de la asociación y como vocales se ha nombrado a Juan Alcaraz Alcaraz, Manuel Pertusa Cases, Javier Fur Quesada, Teresa Puchades Olmos, David Martínez Montero, Luis Sirvent Sirvent, Ovidio Pérez Alonso, Jordi Berenguer Botella, Jose Maria Comín Rodríguez, Jerónimo Antón García y María José Rocamora Cañizares. El secretario general seguirá siendo Jesualdo Ros, sobre quien Soliveres dijo que, «sin él, la asociación no sería lo que es», y manifestó su «absoluto reconocimiento hacia su labor».

FERNÁNDEZ: «NO ME DESPIDO, SIGO ESTANDO PARA APOYAR EN TODO»





Antonio Fernández presidió ayer su última asamblea como mandatario de Provia en una reunión celebrada de forma telemática por la necesaria distancia social. «Ha sido una despedida entrañable. Me he sentido arropado aunque se echa de menos el calor humano, poder saludar. Aún así no me he despedido porque no me voy. Sigo estando en Provia y apoyando en todo lo que se necesite», dijo Fernández.