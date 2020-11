Llevarse una estrella Michelin a casa a través de una app. Pepe Cano, gerente de El Xato, valorado en TripAdvisor como uno de los diez mejores restaurantes de lujo de España, habla sobre la transformación y adaptación al momento de un negocio familiar ubicado en La Nucía que arrancó sus andaduras en 1915 y ya pasa por su cuarta generación al mando. La filosofía del lugar: productos locales a cargo de una familia.

– El Xato «To Go» es la nueva fórmula del restaurante, ¿es sencillo casar una estrella Michelín con la cocina a domicilio?

La fórmula nació en pleno confinamiento, un momento en el que queríamos seguir estando cerca de todos nuestros clientes a la par que trabajábamos preparando menús solidarios con Alicante Gastronómica y con otras iniciativas. El Xato «To Go» es un servicio Take away y Delivery, con el que pretendemos acercar nuestros sabores, nuestra cocina basada en producto de Km 0 y sostenible de los magníficos productores con los que contamos, al salón de nuestras casas, ya que no es posible acercar una experiencia como la que se vive en nuestro restaurante en la plaza de La Nucía, con un ambiente, servicio y ubicación inigualable.

Para lograr hacer esto se tuvo que hacer todo un trabajo de I+D con el objetivo de desarrollar unos menús y una carta especial basada en los platos del restaurante, y que se pudiesen trasladar a los distintos hogares en las mejores condiciones, además de con un Packaging Biodegradable y que se pudiera reciclar.

– ¿En qué consiste Xato To Go «at Home»?

A la par lazamos este servicio, que pretende no sólo trasladar una carta o menús a sus casas, sino que, además, pretendemos llevar un poquito del corazón del Xato, trasladando un servicio de camareros y cocineros a los hogares de nuestros clientes. Se trata de un menú especialmente confeccionado para la ocasión, una bodega seleccionada por Francisco -jefe de sala y copero-, y en el que trasladamos todo lo necesario, cubertería, menaje, vajilla, etc., para que los clientes solo tengan que disfrutar y dejarse llevar.

Como la seguridad es lo primero, además del cumplimiento de todos los protocolos Covid, trasladamos un purificador de aire con filtro Hepa-13 y carbono activo. Este servicio está siendo muy demandado. Disfrutar de una estrella Michelin en el salón de tu casa es posible.

– Contáis con una buena presencia online y con un ecommerce activo, ¿el marketing digital es ya una herramienta indispensable para la restauración?

La tecnología ha venido para quedarse, y deben ser herramientas que nos ayuden a poder estar cerca de los clientes. La digitalización de las empresas es algo de lo que estamos convencidos y que desde hace tiempo hemos ido incorporando a los diferentes departamentos y procesos de la empresa. Estos procesos de digitalización van desde un sistema de reservas ágil y bidireccional a cualquier hora del día, pasando por una tienda online en constante transformación y terminando por un sistema que evalúe la experiencia de nuestros clientes.

“La tecnología y la medicina actual nos sitúan en un punto de partida distinto al de otros baches”

– Más de cien años de historia, pasando por encima de la gripe española, la guerra civil o la última crisis. ¿Esta pandemia es solo un bache más?

Esta empresa familiar con 115 años de historia y cuatro generaciones, siempre ha tenido presente que la flexibilidad, y no la dureza o rigidez, es la clave para la adaptabilidad a las circunstancias que son completamente cambiantes. Esto siempre ha sido así. La diferencia con las situaciones del pasado es que ahora tenemos otras palancas que antes no existían. Por eso pensamos que no estamos en el mismo punto de partida, en cuanto a tecnología o conocimientos médicos, con lo que podemos tomar otras decisiones como el teletrabajo y las videollamadas para cerrar los detalles de una boda con los novios y tener todos los preparativos listos para su gran día. Hay que afrontar el futuro con optimismo, con ilusión y con ganas de mejorar nuestro entorno. El futuro está lleno de oportunidades, y en esta provincia las hay y las habrá, solo depende de nosotros. Esto lo superaremos.

– En la Comunidad Valenciana existe un límite de 25 personas en espacios al aire libre y 15 en espacios cerrados para las bodas y eventos. ¿Qué ha supuesto esta medida para la rama de eventos de El Xato?

Toda esta situación ha trastocado los planes a muchas parejas ilusionadas en preparar un día especial para sus invitados. Por ello hemos tenido que acompañarles, asesorarles y ser flexibles, buscando alternativas para el 2021. De igual manera, tanto para las que hemos hecho como para las del próximo año, la seguridad ha sido y será el núcleo de todo el evento, adaptándonos con todos los protocolos, siendo imaginativos, para que se desarrolle con la mayor normalidad posible. Desde el departamento de organización de eventos, acompañamos desde la reserva hasta la finalización del mismo, para que sea un día inigualable. Hacemos realidad sus sueños.

Más información:

Dirección: Avda. Iglesia nº3, La Nucía (Alicante)

Teléfono: 96 587 09 31