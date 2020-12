La empresa de alquiler de coches Goldcar ha comunicado que inicia un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a unas 250 personas en el ámbito estatal, el 33% de su plantilla total, según ha informado el sindicato CCOO, a cuyos delegados la compañía les comunicó esta decisión a mediados de noviembre. Según ha señalado la central sindical en un comunicado, "la compañía ha aprovechado la pandemia para acometer una reestructuración y pretende cerrar la mitad de sus oficinas en Alicante y la de la estación del AVE de València. La empresa pretende el cierre de 13 oficinas y la externalización de nueve de sus centros de trabajo, la central de la empresa se encuentra en Alicante, con 238 personas en plantilla y oficinas en el aeropuerto, en la estación de tren, en Dénia y en la base de servicios del aeropuerto", ha señalado el sindicato.

Asimismo, ha advertido de que la intención de Goldcar es cerrar la mitad de sus oficinas en Alicante, la de la estación del AVE en València, tal y como cerró la del aeropuerto de Castellón al principio de la pandemia. Aunque la crisis ha afectado duramente al sector, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV apoya el acuerdo para el ERTE de carácter temporal, una medida que considera adecuada para afrontar la crisis económica debido a la falta de turistas, según informa Europa Press.

Sin embargo, asegura que la idea de la empresa "no es solo pasar la crisis sanitaria sino la reestructuración profunda de la empresa para hacerla más 'low cost' si cabe". Para CCOO, la empresa debe apostar por una integración y recolocación de la plantilla en la empresa Europcar, ya que esa actividad, que previsiblemente se recuperará tras la pandemia, "debe ser asumida por parte de este personal y así permitir la recolocación de la plantilla". Por ello, el sindicato no comparte la externalización de parte de la actividad, pero, en el caso de que se produzca, reclama que se dé "con todas las garantías para el personal y con la subrogación de los trabajadores y de las trabajadoras". "Esperamos que se reduzca el impacto inicial que la empresa pretende para no tener que llegar a movilizaciones que, en estos momentos, están encima de la mesa como en cualquier negociación", ha concluido CCOO.