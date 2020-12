El ecosistema empresarial de la Comunidad Valenciana cuenta con un nuevo instrumento para reforzar el impulso de su «hub» tecnológico y la viabilidad de los proyectos innovadores gracias a la creación de una red estable de coinversión de «Business Angels» que dio su primer paso constituyendo un vehículo para la inversión en los proyectos del «Investor Day de CINDES 2020» promovido por el Parque Científico de la UMH y con la coorganización de Distrito Digital. El evento se celebró el pasado miércoles en el Club INFORMACIÓN.

CINDES es una iniciativa que engloba a los distintos agentes de referencia en el campo de la innovación y el emprendimiento y tiene como objeto interconectar a los proyectos en fase temprana con inversores, según explica Sergio Román, director de Financiación y Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la UMH (PCUMH), agente copromotor y coordinador de CINDES.

Esta colaboración con el Distrito Digital de la Comunitat Valenciana reforzará́ el trabajo de CINDES que cuenta con el impulso del PCUMH y del resto de agentes de referencia como son el Parque Científico de Alicante, Fundeun, CEEI de Elche, el Instituto Ideas de la UPV y TorreJuana Open Space Tecnology, así como a AlicanTEC y Wannaseed como «partners». Esta cooperación entre instituciones es considerada imprescindible para fomentar un ecosistema emprendedor, innovador y tecnológico en la provincia alicantina.

Ezequiel Sánchez, coordinador de Distrito Digital y director ejecutivo de Binomio Ventures, explica que «la velocidad de avance del ecosistema emprendedor vendrá marcada por la capacidad de coordinación de los propios agentes» y considera que «es el principal reto que debemos afrontar con generosidad y visión global».

Dentro de esta línea de trabajo, el «Investor Day de CINDES 2020» logró su objetivo principal de formalizar el primer vehículo de inversión de la red de inversores CINDES al captar el compromiso inicial de inversión entre los asistentes al evento de 120.000 euros que se repartirán entre las empresas Bioferrik Ink y Wefish.

También para inversores noveles

Este vehículo de inversión ha permitido participar a interesados desde una inversión mínima de 2.500 euros a una máxima de 15.000€ «admitiendo el acceso a inversores noveles que buscan coinvertir con inversores expertos al objeto de poder diversificar sus activos y mejorar la probabilidad de éxito en ese tipo de inversiones alternativas», destaca Ezequiel Sánchez, quien además enfatiza el éxito del evento reflejado en la encuesta realizada donde quedó constatado que «hubo un gran interés por parte de los asistentes entre los que más de la mitad ya tenían experiencia en la inversión en ‘startups’, lo que muestra el movimiento del ecosistema existente en el sureste de la Comunitat».

Y es que fomentar esta cultura de inversión es uno de los retos marcados por Distrito Digital. Tal y como señaló Antonio Rodes, director general de SPTCV, «no existe un ecosistema si no hay un vehículo financiero». Por ello, el responsable incidió en el apoyo que Distrito Digital está dando a CINDES y anunció que están cerca de formalizar un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de cofinanciación para que el organismo pueda sumarse como coinversor en las empresas de Distrito Digital, algo que también fortalecerá e impulsará la cultura inversora en la provincia.

La Escuela de Inversores

Con el objetivo de ofrecer un aprendizaje de calidad a los que quieren iniciarse en este campo, el evento contó con una jornada de formación gracias a la «Escuela de Inversores» donde expertos explicaron las distintas fases del proceso de inversión en una «startup» y las diferencias con una empresa consolidada. Los ponentes fueron el propio Ezequiel Sánchez, así como Joaquín Gómez (Interim), Antonio Vilaplana (Borealis Corporate Finance), Pedro de Álava (Clave Mayor) y Javier Sánchez-Guerrero (Andseed).

En un formato dinámico e interactivo en el que las intervenciones de los expertos se combinaban con las preguntas del público, los más ajenos al mundo de la inversión en empresas emergentes aprendieron conceptos como «Deal Flow», potenciales inversiones, y una serie de consejos para seguir cuando llegue la hora de valorar proyectos tecnológicos, área en la que Joaquín Gómez recomendó seguir cuatro reglas.

En concreto, señaló que hay que utilizar métodos apropiados al propósito y etapa del proyecto, determinar la participación relativa en el capital social, así como usar el método de capital riesgo para contrastar y, por último, centrarse en el valor del portafolio de inversiones. Sobre este último punto, recomendó, coincidiendo con el resto de los ponentes, poder coinvertir a través de vehículos junto con inversores más experimentados que también iniciaron su actividad haciendo lo propio.

Al respecto, Javier Sánchez-Guerrero recomendó la participación a través de iniciativas como CINDES donde inversores más experimentados hacen un cribado inicial de proyectos «haciendo sea más fácil acertar para los que empiezan, ya que sabemos que antes otros profesionales han analizado el ‘Deal Flow’». Siempre recordando que la inversión en este tipo de compañías es una práctica de riesgo, ya que más del 70% de los proyectos fracasan.

Dentro de esta formación también se habló del Pacto de Socios sobre el que Antonio Vilaplana aseguró que el mejor es el que no hay que utilizar. «Si tienes que ir a él es que algo malo está pasando», apuntó, por lo que destacó la importancia del mismo para fijar una serie de reglas y un marco en el que «todos los participantes nos tenemos que entender». Además, consideró clave lograr que en el pacto se estipule que no haya «diferentes categorías» entre inversores de modo que los que más aporten tengan un derecho superior. No obstante, y coincidiendo con Pedro de Álava, señaló que es muy difícil de conseguir cuando uno es un Business Angel, por ejemplo, y se enfrenta a un fondo de inversión. «En esos casos tal vez sea mejor no aceptar la situación de perder poder de decisión y vender», finalizó.

Sobre la fase de desinversión, Pedro de Álava indicó que suele durar entre 6 y 12 meses y recomendó analizar los puntos débiles con el objetivo siempre de minimizar los riesgos y maximizar el valor. Como ejemplo, este experto señaló que a la hora de decidir seguir o no seguir un buen punto que hay que tener en cuenta y estudiar es el del compromiso de permanencia de los fundadores de la «startup». «Si el emprendedor se va puede no interesarte continuar», opinó.

La jornada finalizó con la intervención de Pedro Pernías, director general para el Avance de la Sociedad Digital en Generalitat Valenciana, quien destacó que el «Investor Day Distrito Digital CINDES 2020» con la captación de los 120.000 euros para las dos empresas emergentes seleccionados por CINDES a tal efecto ponen de manifiesto que «estamos trabajando en la dirección correcta».