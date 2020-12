El mercado inmobiliario provincial registró en octubre un descenso del 21,6% en la compraventas de viviendas en lo que va de año debido al las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia, tanto para potenciales compradores nacionales y extranjeros, que en Alicante tienen el mayor peso entre los que adquieren una vivienda en España.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en octubre fueron 2.566 las operaciones de compraventa registradas, cuando a principios de año la cifra superaba las 3.270. Además, en estos diez meses en la tercera caída mensual consecutiva que acumula, después de que en el mes de agosto, las operaciones repuntaran hasta las 1.294. Habiéndose producido un mínimo de 1.281 en el mes de mayo.

No obstante, la compraventa de vivienda muestra unos descensos menos acusados si las comparativas se realizan con el mes de septiembre, en que las operaciones bajaron un 2,7% por las 2.638 adquisiciones registradas, mientras que en la comparativa anual, la caída es del 13,2%, ya que en octubre de 2019 se vendieron 2.638 casas en la provincia.

El hecho de que en Alicante el peso de los compradores extranjeros sea el más elevado en el territorio nacional y en la Comunidad Valenciana provoca que en este año en que las restricciones de la movilidad y el cierre de fronteras se hayan alargado en el tiempo, debido a la pandemia, ha provocado que los resultados a la baja en la provincia sean más acusados que en Valencia y en Castellón.

Así, mientras en Alicante en lo que va de año, la compraventa de vivienda ha bajado un 21,6%, en las otras dos provincias autonómicos, le caída fue menor: de un 14% en Castellón y de un 13,6% en Valencia, según los mismos datos del INE.

Según explica el secretario general de la Asociación de Promotores de Vivienda de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, "el problema principal es que no han podido venir los clientes extranjeros, que tienen un gran peso entre los demandantes de viviendas en la provincia. El cierre de fronteras ha impedido que pudieran desplazarse hasta Alicante para firmar las escrituras de los pisos, aunque estuvieran vendidos”, subraya Jesualdo Ros.

Además de para el sector turístico, el levantamiento de las restricciones de la movilidad en el entorno europeo "es primordial no solo para las ventas, sino para las que ya se han vendido pero no han podido firmarse las escrituras, por lo que no aparecen en escritura pública", incide el presentante de Provia.